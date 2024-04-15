Готовность к компромиссу или предупреждение: зачем Владимир Путин снова вспомнил о переговорах в Стамбуле-2022

Путин сделал неожиданное заявление об Украине, а Лукашенко намекнул на компромисс не с Зеленским

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Во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений марта 2022 года. И это неожиданно, ибо большинство политических экспертов в России утверждали, что возврата к тем условиям уже быть не может.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ныне популярная точка зрения о том, что к Стамбульским соглашениям 2022 года Россия уже не вернётся, стала формироваться накануне принятия Москвой решения о проведении референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ещё более такое мнение укрепилось после того, как российской армии на поле боя удалось явно перехватить инициативу у ВСУ и начать улучшать позиции на значительной части линии боевого соприкосновения.

В связи с этим считалось, что теперь Россия если и пойдёт на переговоры, то на более жёстких для Украины условиях, то есть как минимум с учётом текущей конфигурации фронта. И это довольно умеренная и взвешенная позиция поддерживается большинством экспертов. Хотя, конечно, многие допускают, что неплохо бы эту линию фронта подвинуть еще дальше на запад.

Реальность уже другая

При этом эксперты сходятся на том, что Стамбульские соглашения 2022 года были для Украины наилучшим вариантом урегулирования конфликта, и этот шанс Киевом был бездарно упущен. С украинской стороны эту точку зрения активно пропагандировал один из лидеров общественного мнения Украины Алексей Арестович*, бывший советник офиса президента Незалежной.

По его словам, тогда, в марте 2022 года, Украина упустила идеальную возможность для решения конфликта. Те условия были даже гораздо выгоднее Украине, чем прежние Минские соглашения. И он был убежден, что Россия Украине такие выгодные условия уже никогда не предложит. Что называется, поезд ушел.

Но, похоже, что все ошибались насчёт Президента России. И вот во время встречи Лукашенко и Путина прозвучало единодушное мнение обоих лидеров: а почему бы и нет? Дословно их диалог звучал так:

"А. Лукашенко: Журналисты спрашивали по поводу некоторых вопросов, Украины и прочее, чуть ли не бежать, ваши журналисты только что, Россия должна куда-то бежать, кого-то просить. Никого не надо просить и бежать, надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. В. Путин: Да, и с ним работать. А. Лукашенко: Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Они согласились с этой позицией. В. Путин: Они же согласились. Конечно".

То есть Владимир Путин вполне считает, что такая концепция марта 2022 года вполне может быть реанимирована как основа для переговоров.

Может ли это нам показаться неожиданным?

В определённой степени, да. Учитывая то, что общественное мнение в стране в бесконечной цепи обсуждений последних лет, в значительной степени формируется нашими уважаемыми политическими экспертами. Мы в основном слышим их интерпретацию, очень часто более максималистскую, нежели прямую речь первых лиц государства. А между тем значимость слов президента несравненно выше, чем даже у самых авторитетных экспертов.

Стиль Путина — примирительный

И ведь не случайно при каждом удобном публичном моменте Путин вспоминает прерванные переговоры в Стамбуле. Может быть, нам это покажется каким-то сетованием на то, что уже не изменить. Такая своеобразная чисто человеческая рефлексия. В то время когда люди наоборот ожидают услышать жёсткие, твёрдые и резкие слова?

Но жёсткость — это вообще не стиль Путина, и даже не стиль российского государства. В публичной риторике позиция президента всегда примирительная и миролюбивая. И, может, эта его постоянная апелляция к Стамбульским соглашениям всё-таки всегда была намёком, сигнал Украине и Западу? О том, что вот была согласованная позиция, к ней можно вернуться.

И во время этой встречи он тоже делает акцент не на обострении, а на примирении, при этом не забывая о реалиях:

"Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может".

И что интересно, мирная инициатива довольно тонко и хитро подана не самим Путиным, а Лукашенко. Путин лишь буднично в очередной раз подтверждает переговорные намерения. А Лукашенко в свою очередь демонстрирует повышенный уровень уверенности, намекая на позицию украинских военных:

"Думаю, Владимир Владимирович, такой момент, меня чутьё никогда не обманывало, такой момент, что Ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик на Украине. Найдут. У военных найдут, как ни странно. Я готов с Вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении".

Что он имел в виду, говоря про украинских военных, мы, наверное, скоро узнаем. И будем надеяться, что действительно в ближайшее время произойдет какой-то коренной мирный переворот в развитии событий на Украине.

Проблема только в том, что западные политики патологически не способны воспринимать компромиссы. Такой шаг Путина в очередной раз может быть расценён как слабость и неуверенность России.

*- признан в России экстремистом и террористом.