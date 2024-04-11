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Любовь Степушова
В Харькове элиты устроили "пир на костях"

У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе

3:40
Мир » Бывший СССР » Украина

Пока простые харьковчане получают электроэнергию по графику, местные мажоры отлично проводят время в элитных клубах, где свет и вода есть всегда.

У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Украинские мажоры отлично живут в обесточенном Харькове

Украинский Тelegram-канал "Чёрный квадрат" публикует рассказ харьковчанина о том, что руководство городской администрации "крышует" ночные клубы для местной элиты. Несмотря на комендантский час, в городе работают "специализированные бары и клубы", а владельцами являются крупные бизнесмены, которые дают "откаты" властям. Данные заведения обеспечены электроэнергией на постоянной основе, вход охраняется военнослужащими, сообщил активист.

Жизнь простого горожанина в Харькове отличается и в других аспектах от жизни элит. Простой харьковчанин идёт принудительно служить в ВСУ, а богатых ребятишек бывший руководитель аппарата Харьковской областной администрации отправляла за границу за 60 тысяч гривен, отмазывая от армии.

Среди равных есть те, кто более равны

Как известно, "все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие". Недавно на взятке был пойман начальник ожоговой реанимации харьковского военного госпиталя. Он помогал за откаты оформлять выплаты по ранениям. Конечно, не всем, а тем, у кого есть деньги. Сообщается, что только в Харькове доктор владеет семью квартирами и одной стоматологической поликлиникой, которую переписал на супругу.

 Мэр Харькова Игорь Терехов неоднократно хвалился, что детишки продолжат учёбу в подземных школах. Недавно введена в строй первая такая школа, вероятно, для избранных. Но оказалось, что это самые обыкновенные заглублённые командные пункты по образцу 1960-1970-х годов. Стоимость работ — почти 100 млн гривен (примерно 255 млн рублей). То есть учёбой здесь и не пахнет, а сколько здесь украли на всех уровнях, остаётся догадываться.

Воруют все, кто может

На уровне повыше и воруют больше. Судя по ежегодной финансовой декларации за 2022 год, глава областной военной администрации Олег Синегубов владеет четырьмя квартирами в Харькове и землёй в области на 7,5 тысяч квадратных метров, а его жена — 50% уставного капитала (250 тысяч гривен) в ООО "Сибоней лимитет". Она также является конечным бенефициаром  ещё двух  фирм. Никого не интересует конфликт интересов, но зарплата Синегубова в 900 тысяч гривен в год не обеспечивает покупку такой недвижимости.

Харьков находится на пятом месте в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы Crime Index от Numbeo. При составлении рейтинга учитывалось:

  • количество краж,
  • вандализма,
  • вооружённых нападений,
  • угонов автомобилей,
  • уровень коррупции
  • и торговля наркотиками.

В Харькове ждут перемен

Как пишет блогер, экс-харьковчанин Геннадий Алёхин, настроения в Харькове царят панические.

"Кто-то пытается ещё уехать в сторону Западной Украины. Кто-то замолчал и убрал свои аккаунты из соцсетей. Все ждут, все понимают, что в скором времени наступят большие перемены".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина харьков коррупция
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