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Любовь Степушова
Стало ясно, что Харьков несомненно скоро станет российским

Из Харькова бежит население, чиновники, жизнь замирает. ВКС РФ готовят осаду города

3:49
Мир » Бывший СССР » Украина

За Харьков ВКС РФ взялись всерьёз. Уничтожение объектов ВСУ происходит ежедневно с применением мощных авиабомб, что делает невозможным эффективные действия ВСУ.

Из Харькова бежит население, чиновники, жизнь замирает. ВКС РФ готовят осаду города
Фото: "Страна" by Национальная полиция Украины

Харьковчанам советуют уезжать из города

В Киеве не знают, что же предпримет Россия, но начинают понимать, что Харьков россияне не оставят Украине ни при каких раскладах.

"Судя по имеющимся у нас данным, мы настоятельно рекомендуем покинуть Харьков если нас кто-то оттуда читает", — пишет Telegram-канал "Типичная Одесса".

Об этом же пишут российские источники:

"Мирным жителям Харькова лучше уезжать из города или, по крайней мере, держаться подальше от военных объектов, объектов критической инфраструктуры и ПВД, которых в Харькове великое множество".

Издание "Страна" подтверждает, что харьковчане из-за отключений электроэнергии массово переезжают в Днепропетровск, где уже практически невозможно снять квартиру. Один из беглецов объяснил, что вся его работа идёт в интернете, но в Харькове он не может выполнять заказы.

"Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд", — заявил харьковчанин.

"Страна" указывает, что люди готовы уступать по 20-30% от цены на квартиру, лишь бы пока не поздно "вынуть" свои деньги из недвижимости, поэтому однокомнатная квартира в Харькове или Одессе уже стоит в разы дешевле, чем во Львове или Ужгороде.

Бегут и власти. Так, по собственному желанию уволился заместитель мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам обеспечения жизнедеятельности Андрей Руденко.

Харьков обесточен

Российские источники сообщают, что после уничтожения генерирующих мощностей в Харькове и области управляемыми авиабомбами ВКС РФ добивают последние распределительные подстанции.

В Минэнерго Украины заявили, что в регионе без электроэнергии остаются более 500 тысяч абонентов. В Харькове из-за отсутствия электроэнергии, а значит и водоснабжения, также развивается транспортный коллапс — не работает метро, светофоры, власти призвали жителей ограничить пользование лифтами.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что Харьков россияне делают непригодным для жизни, а также балластом для экономики Украины. Следующие — Сумы и Запорожье, где уже сложная ситуация. В третьей очереди идут Чернигов и Одесса.

На Украине паника — никто не знает, когда и как ВС РФ будут брать Харьков

По региону ВКС РФ бьют каждый день и по нескольку раз. В ночь на 6 апреля были уничтожены 2 чешских РСЗО "Вампир", из которых противник обстреливал Белгород. Затем последующим ударом ракет уничтожены склад хранения ракет для РСЗО в ТЦ Planeta Mall в Шевченковском районе вместе с двумя пусковыми установками БМ-27 "Ураган".

Telegram-канал "На самом деле в Харькове" утверждает, что цели наводили подпольщики. Точность удара видна на фото — рядом расположенная заправка WOG даже не пострадала.

В Харькове ВКС РФ бьют также по местам дислокации ВСУ, промышленным предприятиям, где изготавливаются БПЛА и ремонтируется техника. 5 апреля поражена цель на территории завода "Хартрон", чуть ранее уничтожен Мерефянский механический завод в области.

Харьков сегодня — один городов с размещением центров принятия решений, поэтому поражают и их. 3 апреля ударили по зданию местного РОВД: уничтожено около 15, ранено более 20 украинских силовиков.

На Украине царит паника — одни говорят, что сил у РФ не хватит, чтобы взять город, а другие убеждают, что город скоро возьмут в осаду, а затем будут ждать коллапса на фронте, чтобы войти в пустой город.  

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы харьков
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