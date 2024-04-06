Стало ясно, что Харьков несомненно скоро станет российским

За Харьков ВКС РФ взялись всерьёз. Уничтожение объектов ВСУ происходит ежедневно с применением мощных авиабомб, что делает невозможным эффективные действия ВСУ.
В Киеве не знают, что же предпримет Россия, но начинают понимать, что Харьков россияне не оставят Украине ни при каких раскладах.
"Судя по имеющимся у нас данным, мы настоятельно рекомендуем покинуть Харьков если нас кто-то оттуда читает", — пишет Telegram-канал "Типичная Одесса".
Об этом же пишут российские источники:
"Мирным жителям Харькова лучше уезжать из города или, по крайней мере, держаться подальше от военных объектов, объектов критической инфраструктуры и ПВД, которых в Харькове великое множество".
Издание "Страна" подтверждает, что харьковчане из-за отключений электроэнергии массово переезжают в Днепропетровск, где уже практически невозможно снять квартиру. Один из беглецов объяснил, что вся его работа идёт в интернете, но в Харькове он не может выполнять заказы.
"Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд", — заявил харьковчанин.
"Страна" указывает, что люди готовы уступать по 20-30% от цены на квартиру, лишь бы пока не поздно "вынуть" свои деньги из недвижимости, поэтому однокомнатная квартира в Харькове или Одессе уже стоит в разы дешевле, чем во Львове или Ужгороде.
Бегут и власти. Так, по собственному желанию уволился заместитель мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам обеспечения жизнедеятельности Андрей Руденко.
Российские источники сообщают, что после уничтожения генерирующих мощностей в Харькове и области управляемыми авиабомбами ВКС РФ добивают последние распределительные подстанции.
В Минэнерго Украины заявили, что в регионе без электроэнергии остаются более 500 тысяч абонентов. В Харькове из-за отсутствия электроэнергии, а значит и водоснабжения, также развивается транспортный коллапс — не работает метро, светофоры, власти призвали жителей ограничить пользование лифтами.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что Харьков россияне делают непригодным для жизни, а также балластом для экономики Украины. Следующие — Сумы и Запорожье, где уже сложная ситуация. В третьей очереди идут Чернигов и Одесса.
По региону ВКС РФ бьют каждый день и по нескольку раз. В ночь на 6 апреля были уничтожены 2 чешских РСЗО "Вампир", из которых противник обстреливал Белгород. Затем последующим ударом ракет уничтожены склад хранения ракет для РСЗО в ТЦ Planeta Mall в Шевченковском районе вместе с двумя пусковыми установками БМ-27 "Ураган".
Telegram-канал "На самом деле в Харькове" утверждает, что цели наводили подпольщики. Точность удара видна на фото — рядом расположенная заправка WOG даже не пострадала.
В Харькове ВКС РФ бьют также по местам дислокации ВСУ, промышленным предприятиям, где изготавливаются БПЛА и ремонтируется техника. 5 апреля поражена цель на территории завода "Хартрон", чуть ранее уничтожен Мерефянский механический завод в области.
Харьков сегодня — один городов с размещением центров принятия решений, поэтому поражают и их. 3 апреля ударили по зданию местного РОВД: уничтожено около 15, ранено более 20 украинских силовиков.
На Украине царит паника — одни говорят, что сил у РФ не хватит, чтобы взять город, а другие убеждают, что город скоро возьмут в осаду, а затем будут ждать коллапса на фронте, чтобы войти в пустой город.
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