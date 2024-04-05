Новая миссия НАТО. Очередная ложь Запада для поддержки конфликта

Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса

3:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Новая миссия НАТО на Украине, которое анонсировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, из стадии угрозы перешла в стадию реализации.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Не тушкой, так чучелком

Наверняка, потом будут приняты вполне конкретные действия, направленные на реализацию данного плана. Такое решение, разумеется, "оправдывались" весьма пессимистическими оценками перспектив армии Украины в местах боевых действий. Причём подчёркивается, что полного вовлечения военного блока в боевые действия "не будет".

Своим гражданам правительства стран-членов альянса, конечно, будут говорить, что миссия НАТО — это всего лишь "процесс обучения и подготовки" военнослужащих ВСУ, как на территории Украины, так и на территории Запада.

Значит ли это, что произойдёт наращивание присутствия натовских инструкторов на территории Украины?

Несомненно! Тем более, что после этого любой персонал, зашедший на Украину, можно прикрыть заявлениями, что это никакие не солдаты, а вполне себе "безобидные инструкторы".

Сейчас уже очевидно, что североатлантический блок полноценно участвует в военных действиях на Украине, используя там собственные регулярные силы, которые выступают там под флагом "наёмников" и "добровольцев". И вот этот сброд теперь пополнится ещё и официальными "инструкторами".

Враньё по-обыкновению

Увещевания о том, что регулярных войск НАТО в Незалежной не будет, являются традиционной западной ложью и информационным прикрытием. Нисколько не сомневаюсь, что впоследствии вся ответственность будет переложена на Россию, а действия альянса на Украине будут представлены как некие миротворческие, оборонительные и, в конце концов, вынужденные. Хотя очевидно, что именно Запад намеренно эскалалирует ситуацию, прекрасно отдавая себе отчёт, что при сохранении нынешнего положения дел на фронте, Киев неизбежно проиграет, а других вариантов по спасению преступного киевского режима, кроме эскалации и более втягивания на Украину новых сил, у военного блока просто-напросто нет.

"Важным аспектом деятельности миссии НАТО на Украине станет попытка нарастить по этой линии поставки боеприпасов и вооружений, собираемых с территорий стран-членов альянса. То есть, скорее всего, склады НАТО будут выгребаться подчистую, возможно даже, что в ущерб собственной боеспособности некоторых стран", — подтверждает военный обозреватель Борис Рожин.

Сама инициатива этой миссии сопровождается призывами руководителей военного блока повысить расходы на оборону членов НАТО с 2% до 3%. Также предлагается создать фонд в размере 100 млрд долларов и создать график "добровольно-принудительных" поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.

Невооружённым глазом видно, что Запад занимается созданием структур, цель которых — обеспечение длительного участия НАТО в украинском конфликте. Причём очень высок риск непосредственного вовлечения личного состава самого блока в боевые действия.

Первый пошёл?

Слухи об отправке французских военнослужащих туда — тоже часть данного плана. Кстати, военно-политическое руководство Российской Федерации уже чётко ответило, что, несмотря на заверения западных военных чиновников о нежелании воевать за Киев, именно действия альянса ведут к столкновению армии России и НАТО.

Ну и плюс растёт вероятность реализация раздела Украины по линии разграничения, которую как раз и призваны обеспечить натовские силы.