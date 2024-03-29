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Олег Володин
Прогноз от Times и RB: русские возьмут Киев и сделают из Украины страну-обрубок

Times: Киев падёт, Украина станет обрубком

2:29
Мир

Запад с прискорбием констатирует факт, что российские войска наступают по всему фронту. В конечном итоге, нельзя исключать, что скоро они окажутся у ворот украинской столицы, а от Украины останется "обрубок", пишет The Times и сообщают ленты Rising Bharat.

Times: Киев падёт, Украина станет обрубком
Фото: pxfuel.com

Такого исхода боятся в НАТО больше всего.

Разумеется, это полная катастрофа для киевского режима. Как говорит профессор Джон Миршаймер, данный конфликт вряд ли окажется замороженным. По его мнению, россияне выигрывают на поле боя и "одержат в конце концов неприятную победу".

На данный момент Москва контролирует около 20% украинской территории, но, скорее всего, "заберет до 40% или больше, взяв Харьков, Одессу, Николаев и Причерноморье в целом".

"Баланс сил сместился в пользу русских в плане вооружения, опыта, поставок оружия и живой силы. Войну на истощение Киеву не выиграть, как не получить обратно Крым и Донбасс", — констатирует всемирно известный аналитик.

В итоге, по мнению эксперта, "от Украины останется лишь недееспособное государство-обрубок, и со временем Россия сделает всё возможное для того, чтобы оно не вступило в НАТО — но к такому результату Киев пришёл как раз вместе с НАТО".

Эксперты страдают — пока демократы и республиканцы торговались касательно 60 миллиардов долларов, "весна сменилась летом, российская армия прорвала позиции ВСУ на юге и востоке, а отступающие украинские солдаты смогли лишь замедлить наступление".

По данным европейской (!) статистики, в последние месяцы Украину покинула ещё одна волна беженцев, ищущих безопасности от "мясников" ТЦК и непрекращающихся бомбардировок. 

"Самый мрачный для Запада сценарий, который сейчас обдумывают политики, это бесславный конец украинской армии", — пишет Times.

"События вынуждают военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, лишённых необходимого оружия и боеприпасов", — отмечает издание.

Эксперты также уверены, что никто из стран ЕС не решится послать войска для защиты Киева, а находящимся за океаном США это и вовсе не нужно.

Да, президент Эммануэль Макрон пытается подтолкнуть Запад к более силовому подходу, и Франция погрязла в милитаризме — но другие страны ЕС (в том числе боевитая Германия) категорически возражают.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы эммануэль макрон
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