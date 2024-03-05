В Польше предупредили, что санкции против газа из РФ чреваты потрясениями для рынка

В Польше заявили об угрозе для Европы из-за одного вида санкций ЕС против России

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Запрет на импорт российского сжиженного газа в Союз в декабре 2024 года в рамках 12-го пакета санкций ЕС сократит доходы бюджета России, однако сильно повлияет на рынки Центральной Европы, что приведет к росту цен на топливо и значительному снижению доступности сжиженного природного газа (СПГ), пишет Тимон Пастуха, аналитик Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале он раскрывает, чем для Европы чреват отказ от российского СПГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Использование сжиженного газа и рыночные характеристики

Сжиженный нефтяной газ представляет собой смесь пропана и бутана, получаемую путем переработки нефти или извлечения природного газа (т.е. метана, впоследствии сжижаемого в СПГ). Он используется в промышленном (в основном химическом), сельскохозяйственном (зерносушилки), коммунальном (например, отопление и приготовление пищи) и транспортном (автогаз) секторах. Существует структурная разница в потреблении сжиженного газа между странами Западной и Центральной Европы. В Польше, Болгарии, Румынии, Украине и странах Балтии, среди прочих, наиболее значительное потребление сжиженного газа приходится на транспортный и муниципальный секторы, на которые приходится более 80% потребления. Между тем, в Западной Европе (например, во Франции, Германии, Нидерландах) наибольшее потребление приходится на промышленный и муниципальный секторы. Структуры импорта также различны: рынки Центральной Европы инфраструктурно зависят от железнодорожных поставок из России, а другие страны ЕС импортируют сжиженный газ морским путем с Ближнего Востока, Северной Африки или Соединенных Штатов. Потребление сжиженного газа в Европе неуклонно растет — крупнейшими потребителями являются Турция, Германия и Италия, а Польша находится на 7-м месте.

Потребность Польши в сжиженном газе составляет около 2,5 млн тонн в год, при этом 75% потребляется транспортом (3 млн автомобилей работают на автогазе), более 10% - муниципальным сектором, а остальное — промышленным и сельскохозяйственным секторами. В 2022 году около 45% импорта приходилось на Россию, 25% — на Швецию, а 20% покрывалось за счет внутреннего производства. Польша получила две трети российского экспорта сжиженного газа в ЕС (около 1,2 миллиона тонн на сумму 730 млн евро; Латвия и Болгария заняли второе и третье места соответственно). Сжиженный газ, поставляемый из России, является самым дешевым на рынке, что связано, среди прочего, со спецификой переработки и дешевизной железнодорожных перевозок. Однако в последние годы наблюдается растущая диверсификация направлений импорта и сокращение импорта из России. Поставки через морские терминалы (Гданьск, Гдыня, Щецин) общей мощностью около 1 миллиона тонн в год могут обеспечить до половины внутреннего потребления. Сухопутный импорт из портов Бельгии, Нидерландов и Германии обходится на 20% дороже, а объемы относительно невелики из-за ограничений цен и железнодорожной инфраструктуры. Сектор также сталкивается с низкой доступностью складских площадей (всего 0,1 миллиона тонн), удовлетворяющих главным образом логистические потребности.

В результате спецоперации России на Украине и энергетического кризиса региональный рынок сжиженного газа претерпел трансформацию с увеличением потребления (особенно автогаза и коммунальных нужд) во всех странах. Сжиженный газ все чаще используется в индивидуальном отоплении в качестве топлива, которое является менее углеродоемким и более доступным (простота использования и более низкая стоимость), чем уголь. Европейская промышленность сигнализирует о растущем интересе к сжиженному газу в качестве замены природного газа. Польша, за которой следуют Румыния и Германия, стала самым крупным реэкспортером сжиженного газа в Украину, объем которого оценивается примерно в 0,7 миллиона тонн в год. Имеющиеся данные указывают на то, что сжиженный газ является важным элементом энергетической безопасности страны, особенно в отопительный сезон. Украинское потребление, благодаря характеристикам сжиженного газа (низкая стоимость, простота транспортировки и дисперсная структура), включает муниципальное, военное и транспортное применение.

Введение санкций в отношении российского сжиженного газа

19 декабря 2023 года ЕС принял 12-й пакет санкций против России, который, среди прочего, запретил импорт сжиженного газа. Россия является четвертым по величине производителем сжиженного газа в мире, побочного продукта добычи природного газа и переработки нефтепродуктов. Хотя он также потребляется внутри страны, с 1990-х годов излишки экспортируются в страны Центральной Европы, главным образом в Польшу. Согласно имеющимся данным, производство сжиженного газа в России составляет около 15 миллионов тонн в год, внутреннее потребление растет и оценивается примерно в 11 миллионов тонн, а экспорт составляет около 4 миллионов тонн. Объем экспорта в страны ЕС регулярно сокращался, составив в последнее время около 1,7 миллиона тонн, а оставшийся излишек был продан Китаю и Турции. Частные операторы осуществляют экспорт и, из-за своих относительно низких доходов, не имеют большого значения для центральных властей, именно поэтому до сих пор не было прекращения поставок сжиженного газа в ЕС (в отличие от природного газа).

Санкции уменьшат влияние России на энергетический рынок ЕС и ударят по доходам России от экспорта сжиженного газа в ЕС, которые в 2022 году составили 1,1 миллиарда евро. Ограничения распространяются на переходный период, который позволяет импортировать сжиженный газ из России до 20 декабря этого года по контрактам, заключенным до принятия пакета. По просьбе Венгрии и Словакии они распространяются не на все виды (смеси) сжиженного газа, но охватывают 90% сжиженного газа, импортируемого из России в Польшу.

Последствия для Польши и региона

Введенные санкции окажут негативное влияние на региональные рынки топлива и сжиженного газа. По оценкам отраслевых организаций, они приведут к ограничению доступности сжиженного газа и заметному росту цен на сжиженный газ (на 15-40%) для других секторов (включая домохозяйства и сельское хозяйство). Несмотря на это, страны региона настаивают на введении санкций на том основании, что они уже отрезаны от российских углеводородов и еще больше сократят поступления в российский бюджет от их продажи. В краткосрочной перспективе может возникнуть риск дестабилизации топливного рынка, что при возросшем спросе на бензин и дизельное топливо приведет к росту цен, усиливая инфляционное давление. Из-за особенностей рынка — высокой фрагментации и конкуренции — последствия турбулентности наиболее сильно ощутят на себе малые и средние предприятия, находящиеся под угрозой банкротства. Последствия также затронут более бедную часть населения, особенно тех, кто живет в сельской местности, для которых повышение цен на основное муниципальное топливо и транспортное топливо для транспорта усилит топливную бедность.

В дополнение к Польше, Украина может существенно пострадать из-за ее высокого потребления и ограниченных возможностей для импорта с альтернативных направлений. Пиковый спрос Украины на сжиженный газ приходится на отопительный сезон, который, совпадая со сроками вступления в силу санкций, может представлять угрозу для военных и гражданского населения (вызывая дальнейшие лишения). В других странах региона дефицит сжиженного газа может иметь более мягкие последствия, чем в Польше, что в первую очередь приведет к росту цен и сокращению реэкспорта топлива в Украину. В Западной Европе, в дополнение к росту цен, возникнет дополнительное давление на железнодорожную и портовую инфраструктуру.

Рост цен и дестабилизация рынка могут создать риск обхода санкций. Это относится, в частности, к сжиженному газу из Казахстана, который может смешиваться с российской нефтью или транспортироваться как казахстанский (согласно украинской торговой прессе, это, вероятно, относится к некоторым видам сжиженного газа, импортируемым в настоящее время в Украину). Существует риск экспорта российского сжиженного газа в ЕС через Черное море через посредников, например, из грузинского порта Поти. Также возможно значительное увеличение экспорта смесей, не подпадающих под санкции.

Риск того, что Россия заблаговременно прекратит или ограничит поставки сжиженного газа в ЕС из-за недостаточной значимости рынка, невелик. Однако это может материализоваться, если российские власти попытаются дестабилизировать соседние страны, сочетая приостановку поставок сжиженного газа с дезинформационными мероприятиями. Это может привести к панике потребителей, спровоцировав топливный кризис на региональных рынках. Следовательно, коммуникационная политика имеет большое значение для поддержания топливной безопасности.

Рекомендации

Среднесрочная стабильность рынка сжиженного газа может быть обеспечена за счет расширения принимающей инфраструктуры, в частности морских терминалов, что позволит диверсифицировать источники. Самым быстрым доступным вариантом было бы адаптироваться к коммерческим поставкам и расширить терминал в Полисе (принадлежит Grupa Azoty), который является единственным, обладающим техническими возможностями для приема самых крупных единиц, включая трансокеанские единицы из США. Одним из вариантов диверсификации направлений поставок является активизация импорта железнодорожным и автомобильным транспортом из других стран региона (Румыния, Болгария, Литва), но неудовлетворительное состояние и организация железнодорожного транспорта, а также неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры в регионе остаются проблемой.

Расширение инфраструктуры хранения в стране, как государственной, так и разрозненной, также может быть важной мерой. Осуществлению этих действий до вступления санкций в полную силу помогло бы упрощение и ускорение административных процедур (включая экологические решения). В долгосрочной перспективе инвестиции в био-сжиженный газ, которые требуют разработки предсказуемой климатической политики и стабильной правовой среды на уровне ЕС, будут иметь важное значение.