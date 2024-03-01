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Любовь Степушова
Сложился консенсус о включении Приднестровья в состав РФ после взятия Одессы

В Кремле уверены, что Приднестровье войдёт в состав РФ

5:00
Мир » Бывший СССР

Приднестровье готовится стать российским регионом. Именно поэтому депутаты ПМР обратились к РФ с призывом о защите российских граждан непризнанной республики. Очень скоро российская армия войдёт в Тирасполь.

В Кремле уверены, что Приднестровье войдёт в состав РФ
Фото: wikimedia.org by TheFlyingDutchman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Приднестровье никогда не было частью новой Молдавии

В среду депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на своём Съезде обратились к РФ "принять меры по защите" 220 тысяч российских граждан Приднестровья "перед лицом усиливающегося давления со стороны Молдавии".

Давление, по их словам, выражается в тотальной экономической блокаде и уголовном преследовании по обвинению в "сепаратизме", хотя ПМР после конца Молдавской ССР не вступила в Республику Молдову. Была война за независимость этой части СССР, которая де-факто закончилась созданием ПМР. У республики есть все атрибуты суверенного государства — конституция, парламент, президент, герб, флаг валюта, армия.

В ПМР сейчас ситуация критическая: из-за блокады многие предприятия вынуждены закрываться, присутствует дефицит товаров и даже медикаментов. Накануне Съезда в Тирасполь приезжал зампомощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит, где он встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Вероятно, соглашения об отмене обращения к РФ достигнуто не было. А ведь именно США управляют действиями президента Молдавии Майи Санду.

Так как референдум в ПМР уже с 2006 года согласовал присоединение к РФ, то запрос Тирасполя напоминает запрос ДНР и ЛНР в феврале 2022 года, после чего было решено начать СВО. Многие ожидали, что Москва объявит о признании ПМР, и начнётся процесс вхождения Приднестровья в РФ.

Но общей границы нет, и разблокирование республики возможно только через освобождение Одесской области.

Кишинёв контролирует всё, что попадает в Приднестровье, после того как 24 февраля 2022 года Украина герметично закрыла танками приднестровский участок молдавско-украинской границы. Таким образом, ротация примерно 1500 российских солдат из Приднестровья уже невозможна.

Украина давно нацелилась на склады в Колбасне

В Киеве считают, что надо помочь Кишинёву "ликвидировать приднестровскую занозу", а взамен получить доступ к складам с боеприпасами — это крупнейшие запасы в Европе, в селе Колбасна. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Также думает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Российский анклав на пути нас и Молдавии в Европейский союз никак не нужен. Это опухоль внутри, и мы должны её вылечить, надлежащим стратегическим способом. Там есть большой склад боеприпасов — чуть ли не со времён Первой мировой. Там много разных угроз, и надо сделать так, чтобы они взорвались", — сказал он.

ВС РФ считают, что надо брать Одесскую область и выходить к Приднестровью

Российские военачальники давно заявляли, что выход к Приднестровью необходим. Ещё два года назад об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев. По его словам, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым,  воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики, а также выйти к Приднестровью.

Очевидно, что Генштаб ВС РФ не отказался от этой идеи а только укрепился в ней, так как прозвучали заявления политиков о том, что Одесса — русский город, а обезопасить ЧФ РФ невозможно без её взятия.

Предупреждение сделано. И скоро будут результаты

К лету российская армия  может прорвать оборону ВСУ, дойти до Одессы и освободить Приднестровье. Запад, хотя и обещает Молдавии поддержку, но становится всё более разобщённым. Он лишь "осудит" действия РФ и продолжит поддерживать Кишинёв на словах. Все склады в Колбасне заминированы, а взрыв по силе будет равен землетрясению в 7- 7,5 балла. Стоит отметить, что Колбасна находится примерно в 2 км от украинской границы.

Если же Кишинёв и Киев начнут попытки оккупации региона, тогда можно ждать самых жёстких и неожиданных, радикальных решений. Последние успехи на фронте внесли уверенность в действия ВС РФ.

Раз уж Кремль согласовал такой формат обращения ПМР, то дальше Москва будет всячески с высоких трибун говорить, что Запад блокаду не снимает, народ страдает. Будут готовить общественное мнение к тому, что настанет момент, когда для защиты граждан РФ в ПМР будут введены российские войска.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы одесса молдавия майя санду павел климкин приднестровье вадим красносельский
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