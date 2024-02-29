Для защиты Приднестровья России нужно снести Одессу и усмирить Молдавию. Ситуацию просчитали эксперты

Politico: Россия может спасти ПМР только через взятие Одессы и замирение Молдавии

5:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Приднестровья попросили Москву защитить регион из-за давления со стороны Кишинёва. В состав России пока никто не просился, но вопросом безопасности Тирасполь озаботился всерьез.

Фото: wikimedia.org by TheFlyingDutchman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Приднестровские депутаты в специальной резолюции обратились к коллегам из Совета Федерации и Государственной Думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях экономической блокады от Молдавии.

Также власти региона напомнили, что в нём проживают более 220 тысяч граждан России - пишет Politico, добавляя "защитить их можно, лишь сокрушив Одессу и выкинув Молдавию, которую уже поглощает член НАТО - Румыния".

Приднестровье расположено вдоль границы Молдавии с Украиной и и является местом проживания русских, украинцев и молдаван. Сразу после распада СССР регион функционировал как непризнанное государство. Власти сохранили советский флаг и русский язык в качестве государственного, в регионе выдано "огромное количество" паспортов РФ.

Что касается отношений с Россией, то в 2006 году в Приднестровье прошёл непризнанный международным сообществом референдум о "свободном присоединении к Российской Федерации". Тогда за эту идею высказались 98% местных жителей.

Однако, и тогда, и пока что Москва активных действий тогда предпринимать не стала, сохранив в регионе шеститысячный военный контингент.

После победы на Украине прозападных сил в 2004 году ситуация с каждым годом становилась всё тяжелее. Против региона вводились украинские санкции ещё при президенте Викторе Ющенко. Спустя 10 лет Киев объявил Тирасполю глухую блокаду, а Кишинёв начал давить Тирасполь по всем направлениям.

В частности:

Были отменены льготы приднестровским компаниям по уплате таможенного налога, из-за чего рухнули таможенные платежи в и так небольшой бюджет республики.

Во время пандемии коронавируса пограничники Киева не пропускали в Приднестровье медикаменты и медоборудование из России, мотивируя это тем, что они не лицензированы в Молдавии.

Кишинёв ввёл ограничения на экспорт из Приднестровья, в результате чего был вынужденно остановлен завод "Прибор", а предприятия "Электромаш", "Молдавизолит", "Потенциал" серьёзно "просели".

Де-факто результаты уже проведённого всенародного референдума никто не отменял, но… России сейчас есть чем заняться на СВО. К тому же общих границ у Приднестровья с РФ нет — и чтобы пройти войсками в ПМР, России нужно "пройти" Николаев и Одессу, либо стереть их в порошок.

От таких новостей вполне ожидаемо "проснулись" украинцы — так, политолог Виталий Кулик заявил, что Россия захватит эту территорию, потому что ей нужен ультиматум Молдове. Опять звучали устрашающие прогнозы о возможности нанесения Россией ракетного удара по Молдове.

В Киеве с ходу предложили Санду "позвать ВСУ для зачистки мятежного Приднестровья".

В свою очередь, в заявлениях Минобороны ПМР отмечалось, что Киев в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого боевиков ВСУ.

Естественно, Россия будет защищать в таком случае своих граждан — политолог Марат Баширов считает, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию "может предложить оказать помощь ПМР по сценарию ЛНР и ДНР".

Выгода (если отбросить отсутствие "коридора в ПМР") для России понятна.

Приднестровье — это ключ к Одессе. Оказавшись в регионе, ВС РФ получат доступ к базам НАТО в Румынии в ответ на поглощение альянсом Финляндии и Швеции. А именно из пространства вокруг этих баз БПЛА и разведбортами НАТО координируются нападения на наш Черноморский флот, Крым и другие южные регионы России. Также вместо миротворцев там может появиться новая полноценная военная база ВС РФ.

Со своей стороны, обозреватель "Царьграда" Алексей Пилько считает активизацию действий в ПМР стратегическим ответом на планы НАТО по вводу войск на Украину.

При этом аналитик Илья Гращенков отмечает, что в случае реализации такого сценария российским войскам нужно либо высадиться прямо в Тирасполе, либо получить эту границу путем расширения зоны СВО на Одессу. Так что планы ВС РФ в этом вопросе пока неясны.

В свою очередь, политолог Максим Жаров сомневается, что у Кремля есть готовые решения по Приднестровью. Судя по принятой 28 февраля съездом нардепов декларации и комментариям МИДа Приднестровья, Тирасполь как минимум желает более активного вмешательства Москвы в президентскую кампанию в Молдове.