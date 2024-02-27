Возможна ли реализация "дорожной карты" Аббаса по созданию палестинского государства?

Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы

14:19 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Стареющий палестинский президент Махмуд Аббас (ему 88 лет) пытается удержать свою слабеющую власть, в то время как западные и арабские лидеры предпринимают шаги по поиску решений для создания палестинского государства.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Однако и Аббас, и Израиль не горят желанием отвечать на жёсткие, но необходимые вопросы о том, как будет выглядеть такое будущее. Для этого есть много причин, преодолеть которые пока не представляется возможным.

По информации палестинских источников, у председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса якобы есть чёткая "дорожная карта" для создания государства. Хотя пока это лишь благие пожелания и мечты, которые могут разбиться о многие препятствия как внутри палестинского общества и их лидеров, так и неблагоприятные внешние факторы, прежде всего, связанные с позицией Израиля.

"Война должна немедленно закончиться, и Израиль должен вывести все свои силы из сектора Газа, не сохраняя контроля над какой-либо палестинской территорией. Гуманитарная и медицинская помощь должна быть доставлена немедленно…. После этого мы должны начать подготовку политического решения, основанного на резолюциях ООН и арабской инициативе", — рассуждает нынешний президент Палестины в одном интервью в СМИ.

Старт - в ООН

По его словам, "всё начнётся с признания Палестины как государства и обеспечения его полноправного членства в ООН посредством резолюции Совета Безопасности". Он убеждён, что после осуществления всех этих мероприятий должна состояться международная мирная конференция по разработке гарантий для всех сторон и четкими сроками выполнения намеченных планов.

"Это проложит путь к независимому палестинскому государству со столицей в Восточном Иерусалиме, основанному в границах 1967 года", — добавил он.

Некоторые арабские аналитики и журналисты, в частности из саудовской газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат" задаются вопросом: а что, если госсекретарь США Энтони Блинкен возьмёт на себя обязательство официально признать палестинское государство?

Аббас сказал: "У нас было несколько встреч с высшими должностными лицами США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, советника по нацбезопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, и они заверили нас в своей приверженности решению о сосуществовании двух государств и поддержке мирных усилий, основанных на международном праве".

"Однако, несмотря на эти переговоры, на местах (в Израиле) не было достигнуто никакого ощутимого прогресса", — сказал он, критикуя администрацию Байдена за неспособность оказать давление на правое правительство Нетаньяху.

"Совершенно не имеет значения, что мы слышим от правительства США, важно то, что делается на местах",- подчеркнул глава ПА.

По его мнению, появляющиеся в американских СМИ сообщения, в частности, во влиятельном издании The Washington Post, не являются доказательством того, что Соединённые Штаты готовы активно добиваться решения о сосуществовании двух государств.

Однако прежде чем в Вашингтоне будет сделано официальное объявление о признании палестинского государства, США необходимо будет знать, готова ли ПА взять на себя ответственность за управление Газой и выполнить основные условия, которые изложил президент Джо Байден, когда говорил об "обновлённой Палестинской администрации" в ноябре прошлого года.

Именно здесь начинается и, возможно, заканчивается дискуссия по вопросу о государстве. Потому что-то, чего хотят американцы, на данный момент полностью противоречит позиции Израиля. Прежде всего это касается утверждений Вашингтона, что Газа должна контролироваться Палестинской администрацией "после того, как она проведёт структурные реформы". Это абсолютно неприемлемо для правительства Нетаньяху.

Более того, у ультраправых министров типа Бецалеля Смотрича, ответственного за финансы в государстве, и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира само понятие "независимое палестинское государство" вызывает неконтролируемые приступы гнева. Не случайно Вашингтон подумывает на тем, чтобы поместить эту "горячую парочку" под санкции за разжигание ненависти, нетерпимости и экстремистских настроений, а также препятствование усилиям по установлению мира в регионе.

Также в аналитических кругах Израиля считают, что оба министра "взяли в заложники" Нетаньяху и беззастенчиво манипулируют им. Премьер вынужден "плясать под их дудку", опасаясь краха правительства.

В отсутствие какой-либо конкретики о характере реформы в ПА Махмуд Аббас удовлетворился вот чем:

— назначением новых губернаторов (после того, как он уволил 12 из них в августе прошлого года); — заявлением о планах предоставить большую свободу прессе; — консолидацией административных органов и предоставлением медицинских услуг всем жителям.

При этом внутри палестинских элит не афишируются многочисленные слухи и разговоры о коррупции в высших эшелонах ПА, что, судя по всему, принимается как должное.

Америка требует молодого зампреда Палестинской администрации

Но все "косметические" преобразования не совсем то, что имела в виду администрация Байдена. Оно хочет, чтобы у Аббаса было меньше полномочий, а также хочет видеть назначение заместителя с фактическими полномочиями, а также вливание в ПА "новой крови", включая представителей молодого поколения, которые не чувствуют, что Аббас или другие лидеры ПА могут представлять их интересы.

В идеале новое руководство ПА, как считают американцы, должно состоять из энергичных и прагматичных лидеров. Аббасу же лучше уйти на покой после получения некой "почетной" должности без особых полномочий.

Подобные идеи приводят в ярость 88-летнего Аббаса, считают арабские СМИ. Он видит, как дело его жизни и его роль лидера ООП после смерти Ясира Арафата в 2004 году пытаются отнять у него как раз в тот момент, когда на горизонте начинает "маячить" силуэт палестинского государства. И теперь, дескать, именно его просят "заплатить высокую личную цену".

Когда в ходе интервью изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат" его спросили, считает ли он, что институты Палестинской автономии способны управлять Газой, требовал ли Блинкен перестройки ПА и просили ли его создать правительство технократов или правительство с более широкой базой поддержки, Аббас молча поднялся на ноги, как будто готовился к битве за свою жизнь.

"Институты Палестинского государства отвечают самым высоким международным критериям и вполне способны очень хорошо выполнять возложенные на них задачи в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Формирование нового палестинского правительства является внутренним решением палестинцев… это не будет сделано в соответствии с каким-либо внешним, региональным или международным требованием. Мы заплатили высокую цену, чтобы защитить независимость процесса принятия решений палестинцами, и мы не позволим ни одной стороне вмешиваться в это или пытаться захватить его", — заявил Аббас саудовскому изданию.

Эти слова были адресованы не только Белому дому и Госдепартаменту США. На Аббаса также оказывается сильное давление со стороны Катара и особенно Саудовской Аравии. Согласно сообщениям арабских СМИ и иорданских источников, контактировавших с весьма осведомлённой израильской газетой Haaretz, Саудовская Аравия является именно той арабской державой, которая, как надеется Вашингтон, сможет найти решение как для управления Газой в рамках "возрождённой" ПА, так и для нормализации отношений с Израилем.

Предполагается, что подобная логика развития событий и позиция Эр-Рияда позволит уговорить Израиль поддержать правление Палестинской администрации в Газе, в то время как богатая Саудовская Аравия возглавит восстановление Газы.

Тем не менее, считается, что Саудовская Аравия осознаёт, что американские требования далеки от реальности, и любому, кто ищет её поддержки в решении проблемы Газы, придется заплатить более твёрдой валютой, чем пустые декларации. Так, в заявлении саудовского МИДа по событиям 7 октября Эр-Рияд недвусмысленно дал понять, что "дипломатических отношений с Израилем не будет до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

И ещё - только после того, как Израиль завершит свою военную операцию и выведет свои войска из сектора Газа.

Это был ясный и резкий ответ на высказывания представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о "положительных" ответах, полученных от Израиля и Саудовской Аравии на продолжение переговоров о нормализации, и о том, что путь нормализации не связан с усилиями по достижению гуманитарного прекращения огня в Газе.

Сообщается, что Махмуд Аббас до сих пор отказывается ответить на требование назначить "молодого" заместителя с фактическими властными полномочиями.

Он осознаёт, что это означало бы лично для него, и он отклонил это, сославшись на якобы технические аргументы: "назначение заместителя является вопросом, подпадающим под действие палестинской конституции, которая не может быть изменена иначе, как путём созыва Палестинского национального совета или путём всеобщих выборов, на которых избирается новый палестинский законодательный совет, который постановил бы внести поправки в этот раздел".

Воистину, Восток — дело тонкое!

В заложниках друг у друга

Палестинский национальный совет, исторический орган, который, как предполагается, представляет весь палестинский народ на территориях и в изгнании, существует лишь на бумаге, считают многие арабские аналитики и эксперты. Вместо него в 1996 году был создан официальный представительный орган, Законодательный совет или парламент, состоящий из 132 представителей в соответствии с соглашениями Осло.

Последние выборы в Законодательный совет состоялись в 2006 году, на них ХАМАС получил значительное большинство. В 2018 году Аббас распустил парламент, и с тех пор новые выборы не проводились.

Другими словами, если Байден или Блинкен хотят, чтобы Палестинская администрация и палестинский президент были их верными сторонниками, они должны создать её сами, потому что у них уже есть богатый опыт оккупации Ирака и Афганистана, где они по своей воле установили местное самоуправление, которое, правда, впоследствии потерпело фиаско.

Промежуточный результат заключается в том, что Газа держит в заложниках идею палестинского государства, а Аббас держит Газу в заложниках за создание этого государства.

Но, как считают арабские аналитики, между созданием независимого палестинского государства и настоятельной необходимостью найти палестинское образование, которое будет управлять Газой, всё ещё есть пространство для действий Америки и арабов. В его рамках американская администрация попытается найти ответ, удовлетворяющий Палестинскую администрацию таким образом, который позволит Вашингтону представить его Израилю как достойное и желаемое образование для управления Газой.

Вариант Нетаньяху

При этом не стоит забывать, что премьер Нетаньяху безапелляционно заявляет о своём отрицании какой-либо роли ПА в будущей администрации в Газе "на следующий день". Он уже предложил некий псевдоплан на этот счёт, который и ПА, и ХАМАС с порога отвергли.

Желание премьера Израиля провести эксперимент на отдельно взятых и тщательно зачищенных армией кусочках Газы и использованием нейтральных и неангажированных в пользу ХАМАС представителей-"коллаборационистов" вряд ли закончится успешно, скорее трагично.

В то же время без напора Вашингтона и его "хирургических" усилий по проведению "пластической операции" для смены облика ПА Израиль совершенно точно не захочет вести какой-либо торг по этой теме.

Но даже если Аббас и поддерживающие его арабские государства, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, согласятся способствовать созданию независимого палестинского государства, практические вопросы будут заключаться в том, при какой поддержке безопасности будет функционировать гражданский механизм, и как будут действовать ЦАХАЛ и Палестинская автономия. Махмуд Аббас не исключает сотрудничества с "арабами или другими лицами в восстановлении Газы", но что касается вопроса безопасности в Газе, у него пока нет реалистичных идей.

Идеи Аббаса далеко от реальности

Как пишут в арабских СМИ, глава ПА лишь рассуждает о неких возможных "механизмах", которые бы приблизили создание государства. В частности, это принятие Советом Безопасности ООН резолюции о приобретении государством Палестина статуса полноправного члена ООН и созыв международной мирной конференции с участием всех международных сторон под эгидой ООН. Всё это абсолютно верные и логичные посылы, но они существуют лишь в форме пожеланий и устремлений. Реальность гораздо жёстче и не внушает особого оптимизма.

Одни лишь надежды на усилия США и "чудодейственное" прозрение Израиля вряд ли приблизят возникновение заветного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Понимает ли это Махмуд Аббас?

Признание США и ЕС - гром в небе

С одной стороны, тот сценарий, который поставил бы Вашингтон на путь громового столкновения с Израилем — это возможность американского заявления о признании, наряду со странами Европейского союза, палестинского государства с границами, которые будут определены в ходе переговоров с Израилем, и в конце которого предложение Совета Безопасности, орган, уполномоченный предоставлять международное признание, привлекаться не будет.

По-прежнему нет никаких признаков того, что Вашингтон готов штурмовать эту баррикаду.

Ещё одним способом мог бы стать созыв международной конференции, подобной Мадридской, на которой обсуждались бы границы и условия создания палестинского государства. Такой шаг, на участие в котором Израиль, несомненно, не стал бы заказывать билет, мог бы удовлетворить Аббаса, зарекомендовавшего себя как затягивателя с многолетним стажем.

Но он, по крайней мере, мог бы привести Палестинскую администрацию в Газу хотя бы для управления администрацией и гражданскими службами.