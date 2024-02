Французский автор прогноза о развале СССР приговорил США и призвал Европу спасаться

Западная интеллектуальная элита постепенно начала признавать, что конфликт на Украине перерастает в крупную катастрофу для Запада.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.