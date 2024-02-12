Французский автор прогноза о развале СССР приговорил США и призвал Европу спасаться

Западная интеллектуальная элита постепенно начала признавать, что конфликт на Украине перерастает в крупную катастрофу для Запада.
Предсказавший в деталях развал СССР социолог Эммануэль Тодд издал свою работу "Поражение Запада", которая уже месяц находится в топе бестселлеров.
В книге прямо говорится о неспособности Европы (особенно ранее "великих Германии и Франции") отстоять свои экономические интересы. При этом воинственность Великобритании и упорство ВСУ завели ситуацию в тупик — "фортеции" сдаются одна за другой, а Украина всё уменьшается и уменьшается.
Автор подчёркивает, что неожиданно для всех Россия же при этом не пала под натиском финансовых санкций Запада, а россияне — не восстали против Кремля из-за отсутствия бургеров и Apple Pay. У США же банально нет нужного Украине количества ракет и артиллерийских снарядов — и как бы ВПК ни радовался бойне, "больше, чем выпускает станок, не произведёшь".
Весь "демократический" Запад, доходы которого в сотни раз превышают общие доходы России, справиться с Москвой не сумел.
Немалым сюрпризом для США и Европы стали отказы Турции и Индии принять режим санкций Вашингтона, а также глобальная поддержка России — в том числе посредством "тихих" мер, помогающих обходить санкции. Страны, которым выгодно торговать с РФ продолжают это делать, пусть и "кривыми тропками" — несмотря на угрозы и окрики с Запада.
Тот факт, что огромное количество стран остаются либо равнодушными, либо выступают против давнего требования Вашингтона превратить Украину в американскую базу НАТО, продемонстрировал редкоcтную зашоренность западных элит.
Примерно так о России отзывался покойный Джон Маккейн, заявивший, что это "не более чем бензоколонка, маскирующаяся под страну" или Барак Обама — хвалившийся, что "порвал в клочья экономику России". Теперь "бензоколонка" производит гиперзвуковые ракеты (которые не получается сделать у США), демонстрирует рост ВВП, а в БРИКС вступают крупнейшие страны.
Тодд приводит простые примеры - во время правления Владимира Путина с 2000 по 2017 годы:
Эксперт отмечает, что РФ с количеством населения, в разы меньшим, чем в США, имеет столько же вооружений, сколько Соединённые Штаты. На это повлияли 23% россиян, получивших высшее техническое образование, против 7% выпускников высших учебных заведений в США. То есть по инженерам у России с США паритет, и структура экономики позволяет быстрее перестраиваться под нужды момента.
По словам Тодда, проблема ещё и в том, что Запад просто не имеет ни малейшего представления о том, насколько большая часть мира отвергает систему ценностей современного глобалистского неолиберализма.
Со своими ЛГБТ (запрещено в РФ как экстремистское движение) и трансгендерами, "повесточкой" и правами BLM на грабежи Запад утомил ту часть мира, которая осталась верна традиционным и семейным ценностям.
"США свою систему ценностей — протестантскую этику — отвергли сами. При этом американский высший класс по сути отделился от американской нации. Элита страны открыто враждебна к её же традициям и этот факт способен убить не только США", — считает социолог.
Для Франции, Германии, Британии и остальной Европы следование примеру США грозит катастрофой, и чем быстрее это признать, чем больше шансов выжить, уверен он.
Тодд приходит к выводу, что Европе нужен свой собственный путь, а не слепое следование в фарватере США. Понятно, что его родной Париж не станет стремиться к реинтеграции России в систему европейских государств и не откажется от союза с США.
Однако смягчённые версии взглядов Тодда стали появляться повсюду в кругах европейского истеблишмента, и он надеется, что "наследие генерала Шарля де Голля могут успеть вспомнить вовремя".
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