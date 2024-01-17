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Александр Трубин
Какова причина терактов в иранском городе Керман? Возможен след "Моссада"

Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада"

4:54
Мир » Азия » Ближний Восток

Эхо недавнего двойного террористического акта ИГИЛ* в иранском городе Керман на ежегодной траурной церемонии, посвященной памяти похороненного здесь генерала Касема Сулеймани, все ещё будоражит исламский мир. Мало того, что смертоносная акция унесла жизни почти сотни иранцев, она обнажила намерение игиловского* подполья и дальше нагнетать обстановку в этой стране.

Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада"
Фото: alkhaleej.ae

Именно в таких бравурных тонах было выдержано само признательное заявление ИГИЛ*, вернее, афганского филиала террористов "Исламское государство"* "Хорасан". Причем, обращает на себя внимание тот факт, что в этот раз оно написано по "фирменному" шаблону душегубов — с указанием имен двух "смертников-мучеников".

Один из них, судя по имени, выходец из Таджикистана. Правда такой прямолинейности в минувшем году в поведении террористов не было: сейчас игиловцы* явно хотели взорвать ещё одну "бомбу" — именно на пиаровском фронте. Сопутствующих мотиваций у них несколько, и все они заслуживают внимания. Во-первых, сразу же после образования ИГИЛ* в Ираке в начале 2013 года идеолог и архитектор этой организации Хаджи Бакар объявил всех последователей шиизма немусульманами. Поэтому жизнь их ничего не стоит, даже если их 80 миллионов, как в Иране. Этот экстремистский подход присущ суннитскому ортодоксальному крылу, которое называют "салафиты".

Очевидно, что такая людоедская стратегия определила криминальное поведение игиловцев* на годы вперед. Повсюду! Здесь стоит добавить, что на следующий день после двух взрывов в Кермане игиловцы* взорвали автобус в шиитском районе Кабула. В результате только погибших насчитали 15 человек, десятки раненых были доставлены в больницы афганской столицы. А в середине октября 2023 года вопиющая трагедия произошла в шиитской мечети афганского города Пули-Хумри. Тогда в результате взрыва во время молитвы погибли 17 человек и более 50 получили ранения.

Иран никогда не пасовал перед ИГИЛом*. У этой непримиримой борьбы был свой знаменосец — командующий силами специального назначения генерал Касем Сулеймани. Он погиб в Ираке в начале 2020 года в результате ракетного удара, произведенного с использованием боевого дрона США. Именно Касем Сулеймани помог иракским властям вытеснить отсюда боевиков ИГИЛ*. Кроме того, иранские спецподразделения нанесли ряд сокрушительных поражений игиловцам* во время активных боевых действий в Сирии, особенно в провинции Алеппо. Здесь отличилась штурмовая бригада "Фатимьюн", составленная почти полностью из афганцев-шиитов.

Очевидно, что иранский генерал был при жизни мишенью номер один для "Исламского государства"*. Таковым он остался и после смерти. После теракта в Кермане многие ближневосточные политические аналитики обратили внимание на то, что игиловцы* совершили его именно в тот момент, когда израильские спецслужбы, прежде всего "Моссад" ("Ведомство разведки и специальных задач"), по всем возможным направлениям наращивают давление на Иран. В преследуемой цели нет новизны — побудить Тегеран отказаться от поддержки палестинского сопротивления.

Хотя после октябрьского вооруженного рейда ХАМАСа в район израильских поселений представитель ЦРУ США сделал специальное заявление о том, что в этом рейде нет иранского следа. Да и сегодняшняя повестка дня вокруг палестино-израильского конфликта такова, что даже Вашингтон, как всегда с оговорками, но признает необходимость создания Палестинского государства. Но и в этих условиях "Моссад" продолжает гнуть свою линию.

Что касается пересечения интересов "Моссад", других израильских спецслужб и ИГИЛ*, то здесь накоплен уже свой бэкграунд. В нем есть как прямые, так и косвенные свидетельства. Например, за истекшее десятилетие ни одна террористическая атака "Исламского государства"* не имела своей целью Израиль и его граждан. Более того, в истории террористов-салафитов немало эпизодов прямого сотрудничества с агентами Тель-Авива, которые поставляли им оружие и боеприпасы — в первую очередь для устрашающих акций против Ирана.

Ряд аналитических отчетов ООН содержат данные о том, что израильские вооруженные силы (Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, англ. аббревиатура IDF) регулярно контактируют с членами ИГИЛ* с мая 2013 года. На это же указал публицист-расследователь влиятельного веб-сайта "Addicting info" Натаниэль Даунс. Судя по всему, подобные тайные пружины есть и у резонансного преступления в городе Керман.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Теракт в Иране: кто стоит за взрывами в Кермане и гибелью более ста человек?
Автор Александр Трубин
Александр Трубин — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы ирак иран израиль касем сулеймани
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