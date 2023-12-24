Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается

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Парламентские и муниципальные выборы в Сербии в формате "вне очереди", чего так настойчиво требовали противники власти, вдохновляемые Западом, состоялись. Как и ожидалось, партия президента Вучича — Сербская прогрессивная партия (СПП) и её список "Сербия не должна останавливаться" — одержала победу, получив 47,24% и подтвердив свой мандат доверия, выданный народом ещё на прошлогоднем голосовании. Тогда у них было немногим более 44%.

Фото: commons.wikimedia.org by Medija Centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Окончательные итоги (в том числе, по голосованию за рубежом) будут подведены Республиканской избирательной комиссией через сутки, но они уже не повлияют на общую картину.

Явно "просел" верный партнёр партии Вучича — Социалистическая партия Себрии (СПС), набрав лишь 6,67% по сравнению с 11,7% в 2022 году. Лидер партии нынешний вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич заявил о том, что "берёт на себя ответственность" за слабый результат и выразил готовность подать в отставку с поста руководителя СПС в пользу более достойного лидера.

Тем не менее, по предварительным данным, у правящей коалиции СПП/СПС, если таковая снова возникнет, может быть твёрдое парламентское большинство в 146 мест (из 250). Хотя сам Вучич в заявлениях для прессы сказал, что пока не думает о каких-либо коалициях. Видимо, эта тема появится в повестке дня позже, когда дело дойдёт до формирования нового состава правительства.

Оппозиция, в первую очередь, блок "Сербия против насилия" (СПН), костяк которой составляет Партия свободы и справедливости одиозного олигарха и самого жёсткого оппонента власти Драгана Джиласа финишировала со вторым результатом в 23%.

Другие противники действующего президента и его партии, в частности, выборный список "NADA" получил 4,94%. Партия "Мы голос народа"- 4,63%. Пока не проходят в парламент главные оппозиционные "крикуны" — коалиция "Двери и Заветники", у них 2,8%. Порог для партий — 3%, что не распространяется на партии нацменьшинств. Из национальных партий в Скупщине будут представлены венгры, хорваты, албанцы и даже 1 мандат получит "Русская партия".

Наиболее драматичная ситуация складывается по результатам выборов мэра Белграда. Разрыв между СПП и СПН минимальный, всего немногим более 3% процентов в пользу партии Александра Вучича. Сюрпризом белградской кампании стал неплохой результат партии харизматичного Бранимира Несторовича "Мы голос народа", получившая 5% голосов на столичных выборах. Возглавляемая известным здесь врачом-пульмонологом Бранимиром Несторовичем новая политическая сила, с подачи её лидера, настроена в ближайшем будущем стать "доминирующей в Сербии партией".

Интересно, что президент Вучич пока весьма осторожно высказывается о получении поста мэра Белграда представителем СПП, предпочитая не торопить события.

"Не знаю, кто будет формировать власть в Белграде, но я уверен, что это будет Шапич (занимавший до выборов пост мэра). Это зависит от двух факторов. Первое, на кого будет ориентироваться список Нестеровича. И второе, "Двери" и "Заветники" получили 2,8% и ещё есть шанс, что они преодолеют "порог",- подчеркнул президент.

По его словам, если Нестерович пойдёт на коалицию с СПП и СПС, то получится большинство в 59 мест (из 110 в Скупщине Белграда). Если он будет блокироваться с оппозицией, то у них может быть большинство в 56-57 депутатов. Однако амбициозный и экстравагантный Бранимир Несторович и его партия не собираются с кем-либо вступать в коалицию. В этом случае Вучич не исключил новых выборов в Белграде "весьма скоро".

Противники власти ещё задолго до голосования 17 декабря утверждали, что власть в столице "будет у нас". В пользу этого свидетельствовали и различные опросы. Не помогли и общественные мероприятия оппозиции, наиболее массовое из которых состоялось в центре Белграда за неделю до выборов и собрало несколько тысяч участников.

Вполне предсказуемо, что Драган Джилас и его сторонники, а с ними и другие оппозиционеры уже во весь голос заявляют с возмущением о "краже волеизъявления". Как сказал Джилас, СПП "не набрала большинства в Белграде".

По утверждениям лидеров СПН, власть использовала подлоги и другие махинации; якобы оппозицией замечено огромное количество нарушений на голосовании в Белграде. Дескать, из Республики Сербской (БиГ) привезли 40 тысяч человек, которым выдали сербские удостоверения личности с указанием, что они жители столицы. В стане оппозиции заявляют и о так называемом "карусельном голосовании", когда группу людей власти возили на автобусах по разным участкам, чтобы усилить свои результаты. Премьер Ана Брнабич уже отмела все эти "домыслы и ложные утверждения" оппозиции.

В СПН, в частности, первым лицом списка Мариникой Тепич заявлено, что они собирают 18 декабря вечером митинг протеста перед зданием Республиканской избирательной комиссии. Они собираются требовать расследования "многочисленных нарушений". Джилас, в свою очередь, обещает использовать "все законные средства и меры", чтобы разоблачить нарушения на выборах и добиться правды.

Примечательно, что СПП стала абсолютным лидером на провинциальном уровне, в частности, в Воеводине, захватить власть в которой стремились те же СПН и другие оппозиционеры.

Президент Александр Вучич заявил в ночь после голосования, что с учётом получения СПП "абсолютного большинства" государство продолжит двигаться прежним курсом с прицелом на скорое завершение процесса евроинтеграции в ближайшие два года.

"Мы будем проводить политику стабильности, идти серьёзным курсом, с ответственностью, политику дальнейшего развития нашей страны. Сербия всегда будет защищать Косово и Метохию как часть своей территории", — пообещал президент.

Он также выразил надежду на то, что в обществе "снизится напряжение между противостоящими сторонами".

Судя по всему, благие пожелания президента Александра Вучича вряд ли сбудутся. Многочисленная и разношёрстная оппозиция в Скупщине скорее всего продолжит свою деструктивную тактику по отношению к власти, с новой силой станет дразнить и провоцировать правящее большинство. Понятно, что тяжелый удар по престижу и амбициям на выборах и отчасти крушение их коллективных надежд "покончить с эпохой Вучича" будут толкать оппозицию на отчаянные и непредсказуемые действия как в парламенте, так и в обществе.

Миссия ОБСЕ в лице Офиса по демократическим институтам и правам человека дала довольно противоречивую оценку состоявшимся выборам. Команда из 254 человек посетила большинство регионов Сербии, наблюдая за ходом голосования, изучая еще до выборов сообщения об избирательной кампании.

Представители Организации считают:

"Досрочные парламентские выборы в Сербии предложили избирателям выбор между политическими альтернативами, а свобода выражения мнений и собраний в целом соблюдалась, давление на избирателей, а также решительное участие президента и системные преимущества правящей партии подорвали избирательный процесс в целом”.

По мнению миссии,

"решающее участие президента доминировало в избирательном процессе, и использование его имени одним из списков кандидатов, наряду с предвзятостью в средствах массовой информации, способствовало созданию неравных условий игры”.

Отмечается, что

"день выборов в целом прошел гладко, но был отмечен ряд процедурных недостатков, включая частые случаи переполненности избирательных участков, нарушения тайны голосования и многочисленные случаи группового голосования”.

Как считают в миссии ОБСЕ, государство "эффективно провело выборы в сжатые сроки”, "свобода выражения мнений и собраний в целом соблюдалась”. В целом, отчет производит впечатление политического заказа, а не объективного анализа, в текст даже включили упоминания о конфликте России и Украины, нарушениях прав ЛГБТ, что вызывают удивление.

У слову, представители России в мониторинговой команде уже заявили об "отсутствии нарушений". Тем не менее, предсказуемо, что непримиримая оппозиция будет использовать любые замечания, нарекания, комментарии и шероховатости на выборах, которые фигурируют в документе зарубежных наблюдателей, чтобы выставить претензии властям.

Предварительный расклад в Скупщине (парламенте) Сербии (250 депутатов) будет выглядеть следующим образом:

— У СПП 128 мест;

— СПН получит 65 мандатов;

— СПС — 18;

— Коалиция "NADA" — 13;

— Партия "Мы голос народа" — 13;

— Союз венгров Воеводины — 6;

— ещё 7 мандатов достаются пяти партиям нацменьшинств, включая "Русскую партию".

Выборы состоялись, но всё ещё впереди. Оппозиция намерена продолжить атаки на президента Вучича и его команду, нельзя исключать, что на каких-то участках будет переголосование. Примирения "непримиримых" с другими политическими силами и уж тем более с правящей Прогрессивной партией ожидать не стоит. Парламент ожидают горячие разборки по любому поводу.

Однако Александру Вучичу не привыкать к такому "прогнозу политической погоды". Ему уже не раз устраивали и бунты в Скупщине и массовые шествия, в том числе с призывами к его физическому устранению. Ясно, что действующая власть, которая в очередной раз получила вотум доверия от народа, намерена с новой силой работать на благо государства и его граждан.

"Сербия будет другой страной", - заявил победитель Александр Вучич.