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Антон Бакетов

Эксперт: России не нужен Трамп как президент США

3:03
Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему в России многие надеются на улучшение российско-американских отношений в случае избрания Трампа, какое завершение СВО на Украине предлагает Трамп и в чём главное отличие политики Байдена от политики Трампа в отношении России, Pravda.Ru рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

Эксперт: России не нужен Трамп как президент США
Фото: Pravda.Ru

— Борис Александрович, Дональд Трамп, один из кандидатов в президенты Соединённых Штатов, выступает за нормализацию отношений с Россией. Он имеет большую поддержку среди населения Америки. Как вы оцениваете его позицию в плане российско-американских контактов?

— Что касается позиции Трампа по отношению к России, как известно, в Писании сказано: "Судите их по делам их, а не по словам". Мало ли что он говорил!

Трамп много говорил, когда был президентом, но именно при президенте Трампе отношения между Россией и США достигли дна.

Поэтому то, что сейчас заявляет Трамп, и то, что он будет делать, будучи президентом, — это большая разница. И рассчитывать на то, что Трамп, если он будет избран президентом США, что-то принципиально изменит в наших отношениях, не приходится.

Почему-то у нас с Трампом связаны иллюзии относительно перспектив российско-американских отношений. Это ошибочная позиция. Трамп отражает интересы крупного капитала Штатов, американского политикума, который настроен резко антироссийски. Тем более у Трампа, судя по его последним заявлениям в ходе предвыборной кампании, принципиальная позиция в отношении России и в отношении российско-украинского конфликта очень жёсткая. Он требует, чтобы Россия:

  • прекратила боевые действия,
  • ушла с Украины,
  • вернулась в границы 1991 года.

Поэтому здесь рассчитывать на Трампа как на модератора новой политической линии США в отношении России не приходится.

То же самое было в 2016 году, когда Трамп стал президентом: почему-то в России некоторые наши политики и политтехнологи возлагали большие надежды на российско-американские отношения. Но, как жизнь показала, это было ошибкой.

Есть одно но, которое принципиально отличает политика Трампа от политика Байдена в отношении России. Это личные отношения между Путиным и Трампом, между Путиным и Байденом.

Потому что личные отношения между Путиным и Трампом сложились уважительные. Мы нигде не увидим конфронтационных заявлений на личностной основе, никто друга на друга не нападал, не оскорблял, в отличие от Байдена, который делает очень жёсткие заявления в адрес лично Путина. И Владимир Владимирович при всей его сдержанности иногда отвечает должным образом. Вот этот момент нужно учитывать. Но не стоит думать, что это приведёт к принципиальным изменениям в американской политике, российско-американских отношениях.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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