Арман Абовян: У Армении всего один шанс выжить из ста

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова выяснила у депутата VII созыва парламента Армении, политического аналитика Армана Абовяна, каким образом Пашинян вновь пришёл к власти после поражения в Нагорном Карабахе, почему правительство Армении отказалось в 44-дневной войне помогать Арцаху и станет ли Армения вилайетом Турции.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

— Как Пашиняну удалось удержаться во власти даже после 44-дневной войны в 2020 году?

— Люди голосуют, исходя из обещаний властей. В 2021 году Пашинян в предвыборной программе обещал три ключевых вещи:

субъективизация Республики Арцах, то есть её самоопределение; деоккупация Арцаха; деоккупация территории Армении.

Именно это послужило причиной переизбрания. Плюс шоковое состояние населения, когда Пашинян ходил с мегафоном по улицам, говоря: "Извините за то, что было, а сейчас мы начнём бороться за самоопределение и деоккупацию Арцаха". Но сразу после выборов вектор обещаний изменился на 180 градусов.

По последним соцопросам, 70% населения Армении крайне негативно относится к власти. На недавних выборах мэра Еревана многие не пошли голосовать, и от общего количества избирателей власть набрала 9%.

— В Армении сейчас новое поколение. Ушли пассионарии, герои, которые были 30 лет назад. Выросло поколение "Тик-Тока", у них не было никакой войны. Они ничего не хотят и поддерживают Пашиняна, проигравшего войну.

— Постоянно говорят: времена прошли, народ другой. Это не так. В социальной психологии количество пассионариев в обществе всегда снижается, если страна находится в состоянии проигравшего. Наступает период апатии. Количество пассионариев в Армении не изменилось, но они рассуждают так: кто бы ни был у власти, всё равно ситуация повернулась так, как она повернулась. Эту мысль внушают нынешние власти. Количество людей с активной гражданской позицией, которые хотят противостоять протурецкой, проазербайджанской политике наших властей, неуклонно растёт. Потому что идёт политика "давайте сдадим всё и заживём спокойно". В массовом сознании складывается следующий нарратив. Ладно, отдали Карабах. Зажили спокойно? Нет, 200 километров территории Армении оккупированы.

Со слов Пашиняна, мы должны пойти на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном. Но Турция и Азербайджан не хотят нормальных отношений. Азербайджан готовит вторжение в Армению. То есть кочевые тюркоязычные племена, которые некогда поселились в нашем регионе и получили название "Азербайджан" в 1930-х годах, претендуют на всю территорию Армении, называя её "Западный Азербайджан".

Доктрина Турции — соединение по суше с Азербайджаном. Это позволит Турции контролировать территорию Великого Турана, о чём мечтает Эрдоган, от Средиземного моря до Китая, включая территорию России: Северный Кавказ и тюркоязычные республики.

Турция нас рассматривает как враждебный элемент, который нужно нейтрализовать, чтобы соединиться с Азербайджаном. Для этого придуман термин "Западный Азербайджан", выдавливаются армяне с территорий, на которых жили тысячелетиями: Нахичевань, Арцах, угроза оккупации Армении, вплоть до Еревана. Азербайджан продвигает для заключения так называемого "мирного договора" расселение азербайджанцев по Армении.

— Страна доказывает кровью, что является государством. Почему вы за 30 лет не доказали этого?

— Мы доказали не только кровью, но и борьбой. Другое дело, что власть в Армении сделала всё, чтобы процессы прошли именно так, как прошли. А кровью мы доказали. Кровью тех мальчишек, которые 44 дня удерживали Арцах.

— Я была в Степанакерте в то время. Для меня было шоком по дороге туда, особенно в октябре, что мы были единственными, кто ехал в Карабах. Из Армении не шли грузы, вооружение, люди. Армения бросила Карабах. Мальчишки, защищавшие Карабах, были без касок, без бронежилетов. Им даже это не могли поставить.

— Не Армения бросила Карабах, а власти Армении. Военкоматы и сборные пункты с первого дня военных действий и по 9 ноября были забиты добровольцами.

Я был на тех позициях, где 18-летние мальчишки противостояли турецким командос, которые их крошили в капусту.

Глобальная проблема в том, чьи интересы защищает правительство Армении. Чьи угодно, но точно не Армении.

— Тогда почему эти люди всё ещё у власти?

— Потому что идёт тотальная информационная пропаганда 24 на 7. Это постоянное нагнетание истерии, что если будет война, то мы проиграем. Но война идёт сейчас, она не прекратилась, продолжается оккупация Армении.

— Пашиняна переизбрали после этого, значит, он нужен народу, который его избрал. Возможно, всех устраивает, если Армения превратится в очередной турецкий вилайет.

— Его переизбрали исходя из тех обещаний, которые он дал.

У нас не будет очередного турецкого вилайета. Будет тотальное уничтожение страны.

70% населения это понимают. Люди не выходят на улицы, потому что им внушили, что разрушение неизбежно и протестовать бесполезно.

— Что ждёт Армению в этом веке?

— Если внешнеполитический вектор не изменится, будет расчленение Армении и война. Турция и Азербайджан видят наш регион без армян. Об этом они говорят много, не напрямую, а намёками. Если армянская власть согласна с этим, то мы не согласны.

— Сделали же турки из Аджарии Батуми. Сейчас это условная территория Грузии, но фактически это турецкая территория, где турки правят, строят мечети и гостиницы, торгуют, дома скупают. Может, они попытаются у вас сделать такую же Аджарию? Почему вы считаете, что речь именно о физическом уничтожении?

— Аджаризации не получится, в турецко-грузинских отношениях нет того шлейфа полнейшего неприятия, который есть у нас. Турция никогда не ставила задачу тотального уничтожения грузинского населения. А в нашем случае она ставила. Чисто географически именно территория Армении является препятствием для глобального проекта большого турецкого мира.

Но ситуация не будет развиваться по самому негативному сценарию, потому что в Армении сейчас нет политики в классическом понимании, есть всего лишь два видения: выживем или нет. Складывается ощущение, что процессы необратимы. Может быть, на 99% это и так. Но если там остался хоть 1%, то мы, армяне, за этот процент будем держаться зубами.