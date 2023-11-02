Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен

11:32 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Вечером 31 октября по мировым новостным лентам прошло громкое сообщение о том, что Йемен официально вступает в войну с Израилем. Одновременно йеменский генерал Яхья Сариа сообщил о запуске большого количества ракет и дронов в сторону Израиля. Как это понимать? Это реальное расширение конфликта или очередное бряцание оружием?

Фото: www.gazeta.ru

Вот выдержка из официального заявления йеменской стороны, опубликованного в соцсети X (бывший Twitter*):

"С помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили большую партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях".

Для начала отметим реакцию Израиля. Да, Тель-Авив сообщил, что в районе побережья Красного моря системами ПВО Израиля было сбито некоторое количество воздушных целей. Но ни о каком большом количестве ракет израильские военные не говорят. При этом жертв и пострадавших нет.

И далее следуют обычные в таких случаях слова израильской стороны в духе успокаивающего политического аутотренинга — вражеские действия Йемена никак не повлияют на достижение целей наземной операции в Газе.

И действительно, а может ли Йемен всерьез повлиять на происходящее в Палестине? Если учесть, что расстояние от Израиля до Йемена по прямой около двух тысяч километров. Для сравнения, вся Европа от восточной границы Польши и до западной оконечности Франции — те же две тысячи километров.

И в этой связи вообще вызывает удивление, что маленький Йемен, являющийся одной из беднейших арабских стран, с весьма захудалым промышленным комплексом и непонятно какой научной базой, может позволить себе вооружение, которое есть далеко не у каждой страны НАТО. Это тот самый Йемен, который для ООН всегда номер один в списке стран, которые необходимо спасать от голода.

Именно о Йемене мировое сообщество вспоминало в первую очередь, когда делало Россию виноватой в блокировании зерновых маршрутов из Украины. И теперь "голодающие" йеменские арабы обещают наказать Израиль за бомбардировки Сектора Газа. Одно с другим как-то не вяжется.

Ну, начнем с того, что Йемен ничего официально не объявлял. По крайней мере, правительство Йемена, признанное большинством стран мира, на этот счет ничего не говорило. В стране уже многие десятилетия сложная политическая ситуация, периодически приводящая к вспышкам гражданской войны. И на данный момент одна из ключевых политических сил страны, противостоящая официальному правительству, это шиитская группировка "Ансар Алла", более известная как "хуситы". Именно с её стороны и прозвучало это заявление о начале войны с Израилем.

Откуда дровишки…

Хуситы контролируют значительную часть северного Йемена, с выходом в Красное море. По сути, это отдельное государство, которое входит в состав так называемой "Оси сопротивления" — военно-политического союза ряда мусульманских стран и организаций, идейным вдохновителем и спонсором, которых является Иран. Ну и отсюда, собственно понятно, откуда у йеменских повстанцев "растут" ракеты большого радиуса действия.

Иран, как известно, за последние десятилетия изрядно преуспел в разработке ракетного вооружения. В его арсенале имеется широкая линейка ракет различного типа и дальности вплоть до 2500 км, что позволяет спокойно доставать не только до своего экзистенциального врага Израиля, но и до ряда европейских стран.

Причём руку к созданию ракетного арсенала Ирана в свое время приложила даже Украина, поставив несколько экземпляров советских крылатых ракет Х-55. Это была довольно мутная и тёмная история. Сейчас, да и тогда, официальная Украина обвинения в свой адрес отвергает, тем более, что теперь не с кого спросить — почти всё фигуранты этой истории один за другим странным образом ушли из жизни. Кто-то "неожиданно" умер в тюремной камере, а кто-то взлетел на воздух в собственном автомобиле.

Итак, подытожим, ракеты и различные беспилотники у Йемена, вернее, у хуситов, есть. Но окажут ли ракетные удары и налёты БПЛА на Израиль какой-то зримый эффект? Ведь им надо преодолеть 2000 км через территорию соседней Саудовской Аравии или через Красное море.

Ещё до этого так называемого "объявления войны" хуситы уже делали пуски в сторону Израиля. Часть ракет была сбита системами ПВО американского корабля в акватории Красного моря. О запуске через территорию Саудовской Аравии тоже сообщалось о перехвате йеменских ракет. Но и теоретически территорию Аравии, прикрытой зенитно-ракетными комплексами преодолеть сложнее, чем открытое пространство Красного моря.

Отпор Израиля

К тому же США сейчас активно наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: появляются дополнительные комплексы ПВО "Пэтриот" и противоракетной обороны Thaad. Кстати, последние являются системами двойного назначения, и могут использоваться в ударном варианте. Именно против размещения этих комплексов ПРО, Москва уже много лет выступает в контексте приближения НАТО к границам России.

Впрочем, любая система ПВО, и это показал расхваливаемый "Железный купол" Израиля, не является гарантией 100-процентной защиты. Любую систему можно обойти. Тем более, что у йеменских хуситов уже есть опыт успешных ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ. Так, несколько лет назад ударами ракет и беспилотников была нарушена работа трансаравийского нефтепровода и крупных нефтеперерабатывающих предприятий Аравии и Эмиратов. Причём сообщалось, что хуситам удалось уничтожить даже саудовские комплексы ПВО "Пэтриот".

В то время Саудовская Аравия и ОАЭ выступали против хуситов в коалиции стран на стороне официального правительства Йемена. Тогда саудиты и эмираты были для хуситов официальными противниками в войне. Но последние несколько лет в Йемене относительно тихо, в стране ведутся мирные переговоры между воющими сторонами, с участием тех же Саудовской Аравии и ОАЭ. И вряд ли у хуситов сейчас есть желание обострять отношения с соседями.

В любом случае, если такое обострение произойдет, то йеменским хуситами будет явно не до Израиля. Какие-то беспилотники и ракеты они наверняка продолжать запускать в сторону Израиля, но это скорее для имитации солидарности с палестинцами.

Это что касается прямого воздействия на Израиль. Но ведь хуситы могут навредить еврейскому государству и косвенно, причём не только Израилю, но и многим странам, активно торгующим с Азией?

Посмотрим на карту. Географическое положение Йемена таково, что он находится на одном из самых главных торговых перекрёстков мира. Красное море. Баб-эль-Мандебский пролив — это маршрут, ведущий к Суэцкому каналу. Нет другого пути, чтобы зайти в Суэц или выйти из него, кроме как мимо Йемена. И это тоже одна из причин, почему разные силы борются за влияние на Йемен.

По данным на 2019 год — до пандемии коронавируса около 10% всей мировой торговли, и около 16% нефтяных перевозок шло через Суэцкий канал. Не случайно на другой стороне пролива в маленькой африканской стране Джибути разместились военные базы сразу нескольких стран. Здесь и Китай, и США, Саудовская Аравия, Япония, и другие. Это единственная страна в мире, где одновременно есть базы и США и Китая. Даже Россия зондировала почву на предмет размещения здесь своей военной базы.

Причём такая резкая милитаризация Джибути произошла в течение последних десяти лет. Что это, как не свидетельство возрастающего стратегического значения региона в мировых масштабах?

И вот на этом перепутье старых морских караванных путей стоит маленький Йемен с группировкой непокорных и воинственных хуситов, за спиной которых стоит ещё более непокорный и воинственный Иран. А в ракетном арсенале у йеменцев есть и противокорабельные системы, которые были успешно применены против военных кораблей Саудовской Аравии в 2017 году. Тогда было уничтожено четыре военных судна саудитов.

Козырь хуситов

Но вернёмся снова к Израилю. Что могут сделать хуситы без риска международному судоходству в Красном море? Ведь если Йемен надумает действовать против израильских судов в международных водах, то под ударом могут оказаться и корабли стран, непричастных к конфликту.

Пожалуй, вариантов тут немного. Единственный морской порт еврейского государства на Красном море — это курортный Эйлат. Эта небольшая узкая полоска территории Израиля, выходящая к Красному морю. При этом очень уязвимая. От основной территории Израиля этот район отделен пустыней Негев, и ближайший крупный населённый пункт находится отсюда на расстоянии 190 км.

Эйлат — это и нефтяной терминал, и военно-морская база Израиля. И вообще у руководства Израиля большие планы по дальнейшему развитию этого транспортного узла. Здесь начинается Трансизраильский нефтепровод, ведущий к побережью Средиземного моря. В общем, невозможно оценить то значение, которое Эйлат имеет для Израиля.

И вот этот пятачок прибрежной земли вполне может стать главной мишенью йеменских хуситов. Именно здесь Йемен может действовать адресно против Израиля так, чтобы не нарушить интересы третьих стран. Хотя полностью и здесь этого исключить нельзя. Например, Объединённые Арабские Эмираты используют Трансизраильский нефтепровод как альтернативу Суэцкому каналу, для поставок нефти в Европу. И если интересы Абу-Даби будут нарушены, то от хрупкого перемирия ОАЭ перейдут снова к явной вражде с хуситами.

Ультиматум "Хезболлы" — а дальше?

Как будут развиваться события — время покажет. Сейчас внимание многих приковано к тому символическому ультиматуму, который ливанская шиитская группировка "Хезболла" объявила Израилю до 15 часов 3 ноября. Возможно, всё уляжется. А возможно, и нет. И тогда йеменским хуситам точно нарежут свой участок второго фронта, и свой сектор обстрела.

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