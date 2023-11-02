Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен

11:32
Мир » Азия » Ближний Восток

Вечером 31 октября по мировым новостным лентам прошло громкое сообщение о том, что Йемен официально вступает в войну с Израилем. Одновременно йеменский генерал Яхья Сариа сообщил о запуске большого количества ракет и дронов в сторону Израиля. Как это понимать? Это реальное расширение конфликта или очередное бряцание оружием?

Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен
Фото: www.gazeta.ru

Вот выдержка из официального заявления йеменской стороны, опубликованного в соцсети X (бывший Twitter*):

"С помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили большую партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях".

Для начала отметим реакцию Израиля. Да, Тель-Авив сообщил, что в районе побережья Красного моря системами ПВО Израиля было сбито некоторое количество воздушных целей. Но ни о каком большом количестве ракет израильские военные не говорят. При этом жертв и пострадавших нет.

И далее следуют обычные в таких случаях слова израильской стороны в духе успокаивающего политического аутотренинга — вражеские действия Йемена никак не повлияют на достижение целей наземной операции в Газе.

И действительно, а может ли Йемен всерьез повлиять на происходящее в Палестине? Если учесть, что расстояние от Израиля до Йемена по прямой около двух тысяч километров. Для сравнения, вся Европа от восточной границы Польши и до западной оконечности Франции — те же две тысячи километров.

И в этой связи вообще вызывает удивление, что маленький Йемен, являющийся одной из беднейших арабских стран, с весьма захудалым промышленным комплексом и непонятно какой научной базой, может позволить себе вооружение, которое есть далеко не у каждой страны НАТО. Это тот самый Йемен, который для ООН всегда номер один в списке стран, которые необходимо спасать от голода.

Именно о Йемене мировое сообщество вспоминало в первую очередь, когда делало Россию виноватой в блокировании зерновых маршрутов из Украины. И теперь "голодающие" йеменские арабы обещают наказать Израиль за бомбардировки Сектора Газа. Одно с другим как-то не вяжется.

Ну, начнем с того, что Йемен ничего официально не объявлял. По крайней мере, правительство Йемена, признанное большинством стран мира, на этот счет ничего не говорило. В стране уже многие десятилетия сложная политическая ситуация, периодически приводящая к вспышкам гражданской войны. И на данный момент одна из ключевых политических сил страны, противостоящая официальному правительству, это шиитская группировка "Ансар Алла", более известная как "хуситы". Именно с её стороны и прозвучало это заявление о начале войны с Израилем.

Откуда дровишки…

Хуситы контролируют значительную часть северного Йемена, с выходом в Красное море. По сути, это отдельное государство, которое входит в состав так называемой "Оси сопротивления" — военно-политического союза ряда мусульманских стран и организаций, идейным вдохновителем и спонсором, которых является Иран. Ну и отсюда, собственно понятно, откуда у йеменских повстанцев "растут" ракеты большого радиуса действия.

Иран, как известно, за последние десятилетия изрядно преуспел в разработке ракетного вооружения. В его арсенале имеется широкая линейка ракет различного типа и дальности вплоть до 2500 км, что позволяет спокойно доставать не только до своего экзистенциального врага Израиля, но и до ряда европейских стран.

Причём руку к созданию ракетного арсенала Ирана в свое время приложила даже Украина, поставив несколько экземпляров советских крылатых ракет Х-55. Это была довольно мутная и тёмная история. Сейчас, да и тогда, официальная Украина обвинения в свой адрес отвергает, тем более, что теперь не с кого спросить — почти всё фигуранты этой истории один за другим странным образом ушли из жизни. Кто-то "неожиданно" умер в тюремной камере, а кто-то взлетел на воздух в собственном автомобиле.

Итак, подытожим, ракеты и различные беспилотники у Йемена, вернее, у хуситов, есть. Но окажут ли ракетные удары и налёты БПЛА на Израиль какой-то зримый эффект? Ведь им надо преодолеть 2000 км через территорию соседней Саудовской Аравии или через Красное море.

Ещё до этого так называемого "объявления войны" хуситы уже делали пуски в сторону Израиля. Часть ракет была сбита системами ПВО американского корабля в акватории Красного моря. О запуске через территорию Саудовской Аравии тоже сообщалось о перехвате йеменских ракет. Но и теоретически территорию Аравии, прикрытой зенитно-ракетными комплексами преодолеть сложнее, чем открытое пространство Красного моря.

Отпор Израиля

К тому же США сейчас активно наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: появляются дополнительные комплексы ПВО "Пэтриот" и противоракетной обороны Thaad. Кстати, последние являются системами двойного назначения, и могут использоваться в ударном варианте. Именно против размещения этих комплексов ПРО, Москва уже много лет выступает в контексте приближения НАТО к границам России.

Впрочем, любая система ПВО, и это показал расхваливаемый "Железный купол" Израиля, не является гарантией 100-процентной защиты. Любую систему можно обойти. Тем более, что у йеменских хуситов уже есть опыт успешных ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ. Так, несколько лет назад ударами ракет и беспилотников была нарушена работа трансаравийского нефтепровода и крупных нефтеперерабатывающих предприятий Аравии и Эмиратов. Причём сообщалось, что хуситам удалось уничтожить даже саудовские комплексы ПВО "Пэтриот".

В то время Саудовская Аравия и ОАЭ выступали против хуситов в коалиции стран на стороне официального правительства Йемена. Тогда саудиты и эмираты были для хуситов официальными противниками в войне. Но последние несколько лет в Йемене относительно тихо, в стране ведутся мирные переговоры между воющими сторонами, с участием тех же Саудовской Аравии и ОАЭ. И вряд ли у хуситов сейчас есть желание обострять отношения с соседями.

В любом случае, если такое обострение произойдет, то йеменским хуситами будет явно не до Израиля. Какие-то беспилотники и ракеты они наверняка продолжать запускать в сторону Израиля, но это скорее для имитации солидарности с палестинцами.

Это что касается прямого воздействия на Израиль. Но ведь хуситы могут навредить еврейскому государству и косвенно, причём не только Израилю, но и многим странам, активно торгующим с Азией?

Посмотрим на карту. Географическое положение Йемена таково, что он находится на одном из самых главных торговых перекрёстков мира. Красное море. Баб-эль-Мандебский пролив — это маршрут, ведущий к Суэцкому каналу. Нет другого пути, чтобы зайти в Суэц или выйти из него, кроме как мимо Йемена. И это тоже одна из причин, почему разные силы борются за влияние на Йемен.

По данным на 2019 год — до пандемии коронавируса около 10% всей мировой торговли, и около 16% нефтяных перевозок шло через Суэцкий канал. Не случайно на другой стороне пролива в маленькой африканской стране Джибути разместились военные базы сразу нескольких стран. Здесь и Китай, и США, Саудовская Аравия, Япония, и другие. Это единственная страна в мире, где одновременно есть базы и США и Китая. Даже Россия зондировала почву на предмет размещения здесь своей военной базы.

Причём такая резкая милитаризация Джибути произошла в течение последних десяти лет. Что это, как не свидетельство возрастающего стратегического значения региона в мировых масштабах?

И вот на этом перепутье старых морских караванных путей стоит маленький Йемен с группировкой непокорных и воинственных хуситов, за спиной которых стоит ещё более непокорный и воинственный Иран. А в ракетном арсенале у йеменцев есть и противокорабельные системы, которые были успешно применены против военных кораблей Саудовской Аравии в 2017 году. Тогда было уничтожено четыре военных судна саудитов.

Козырь хуситов

Но вернёмся снова к Израилю. Что могут сделать хуситы без риска международному судоходству в Красном море? Ведь если Йемен надумает действовать против израильских судов в международных водах, то под ударом могут оказаться и корабли стран, непричастных к конфликту.

Пожалуй, вариантов тут немного. Единственный морской порт еврейского государства на Красном море — это курортный Эйлат. Эта небольшая узкая полоска территории Израиля, выходящая к Красному морю. При этом очень уязвимая. От основной территории Израиля этот район отделен пустыней Негев, и ближайший крупный населённый пункт находится отсюда на расстоянии 190 км.

Эйлат — это и нефтяной терминал, и военно-морская база Израиля. И вообще у руководства Израиля большие планы по дальнейшему развитию этого транспортного узла. Здесь начинается Трансизраильский нефтепровод, ведущий к побережью Средиземного моря. В общем, невозможно оценить то значение, которое Эйлат имеет для Израиля.

И вот этот пятачок прибрежной земли вполне может стать главной мишенью йеменских хуситов. Именно здесь Йемен может действовать адресно против Израиля так, чтобы не нарушить интересы третьих стран. Хотя полностью и здесь этого исключить нельзя. Например, Объединённые Арабские Эмираты используют Трансизраильский нефтепровод как альтернативу Суэцкому каналу, для поставок нефти в Европу. И если интересы Абу-Даби будут нарушены, то от хрупкого перемирия ОАЭ перейдут снова к явной вражде с хуситами.

Ультиматум "Хезболлы" — а дальше?

Как будут развиваться события — время покажет. Сейчас внимание многих приковано к тому символическому ультиматуму, который ливанская шиитская группировка "Хезболла" объявила Израилю до 15 часов 3 ноября. Возможно, всё уляжется. А возможно, и нет. И тогда йеменским хуситам точно нарежут свой участок второго фронта, и свой сектор обстрела.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы оаэ китай палестино-израильский конфликт
Новости Все >
Избитый в Волгограде мужчина скончался в реанимации
В Рязани расстреляли главу отделения службы судебных приставов
В прошлом году зараженные ВИЧ родили 42 ребенка
Алла Пугачева вернулась в Россию: въехала в страну через Псковскую область
Врачи описали симптомы риска развития рака груди у мужчин
Эндокринолог рассказала, что лучше не есть перед сном
В онкоцентре Челябинска побили рекорд проведенных операций за месяц
Лучшие времена так и не наступили: центр Хельсинки стремительно пустеет
В Костроме мужчина забрался на березу и теперь несёт уголовную ответственность
Тучная дама сбросила 45 кг, испугавшись прогноза врача, и начала новую жизнь
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины Олег Володин
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Последние материалы
Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"
Максим Галкин* с радостью показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Клава Кока выложила фото в купальнике со своим возлюбленным
Диетолог рассказал, что люди с ожирением набирают вес, если едят мало и редко: "Такой механизм"
Китайский автопром подготовил множество новинок для российского рынка
В Тверской области принят закон о штрафах за склонение к абортам
Иранскому клубу «Сепахан» засчитали поражение из-за бюста генерала у поля
В метро мужчина начал душить школьницу за то, что она материлась
Пранк Вована и Лексуса вывел Мелони из себя
Вредные углеводы и витамин С от простуды: девять популярных мифов о питании, которые следует пересмотреть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников