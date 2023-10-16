Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова

5:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Проблема новых муниципальных выборов в четырёх сербских анклавах на севере Косово: Лепосавиче, Северной Митровице, Зубин Потоке и Звечане, — витает в воздухе уже длительное время, но пока без особого развития.

Фото: Steven Saphore / AFP via Getty Images

После сокрушительного провала на последнем голосовании 23 апреля (изначально выборы были запланированы на декабрь 2022 года), когда местные сербы и их основная партия "Сербский список" бойкотировали волеизъявление из-за притеснений албанских правителей края, политкорректный Запад забил тревогу. Мол, выборы при участии трёх с небольшим процентов населения (практически только албанцы) вряд ли могут считаться легитимными согласно "высоким стандартам" европейской демократии.

В Приштине, где в полной мере осознают, что Запад просто так не отступит от необходимости организации для сербов края нового голосования, пытаются изобретать причины и обстоятельства, чтобы максимально затруднить повторную кампанию. Ведь избрание новых глав муниципалитетов, которыми, без сомнения, станут сербы (вместо своих "гауляйтеров"-албанцев, как остроумно отметил глава правительственной канцелярии Сербии по делам КиМ Петар Петкович), неминуемо ослабит произвол косовских правителей на севере.

Несколько месяцев назад так называемый "президент" Косова Вьоса Османи озвучила оригинальный способ для проведения выборов. Мол, сербы на севере должны составить некую "петицию" с просьбой о голосовании, которую бы подписали не менее 20% неалбанцев севера. Иными словами, в Приштине просто умыли руки: "Хотите выборов, просите, никто из властей этим заниматься по своей воле не будет!"

В подтверждение данного новаторского предложения официальный представитель "правительства" Косова Перпарим Криезу в интервью радио "Свободная Европа" заявил недавно:

"Правительство не планирует и не организует выборы, но оно их поддерживает".

При этом, словно мантру, он подчеркнул (естественно, для ушей западных покровителей Приштины), что

"избирательная кампания должна быть открытой и честной, а само голосование свободным и демократичным".

Власти Косова не могут ослушаться воли США и ЕС относительно новой кампании на севере Края, тем более что "премьеру" Альбину Курти об этом лично и настойчиво говорили лидеры Франции и Германии — Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич язвительно отозвался о предложениях Приштины и подходах мирового сообщества по данному вопросу:

"То, что в Приштине для проведения выборов в Косове и Метохии сначала требуют петицию, представляет собой обструкцию и является указанием, что они (косовские власти) не хотят деэскалации".

Дачич подчеркнул, что ему не нравится идея провести очередное заседание СБ ООН в закрытом формате. Он убеждён, что тем самым недруги Сербии хотят скрыть от внимания широкой общественности слова президента Александра Вучича о ситуации в Косове и Метохии. Он напомнил, что это предложение выдвинула Албания, а Великобритания поддержала, тем самым Совет Безопасности "злоупотребит своими полномочиями". По мнению Ивицы Дачича, на Западе

"много теоретизируют и философствуют насчёт необходимости сохранения территориальной целостности Сербии, а в реальности вообще об этом не заботятся".

В свою очередь, ответственный за проблему КиМ в кабинете министров Сербии Петар Петкович убеждён, что проведение выборов на основании некой "административной инструкции" доказывает, что Курти не хочет голосования. В целом наблюдаются почти ежедневные настойчивые попытки Приштины изобретать бюрократические барьеры и различные предусловия для сербов: "петиция", которая, как считает Вьоса Османи, позволит отправить в отставку мэров-албанцев, создаст необходимость самим сербам просить организовать выборы и т. д.

Скорее всего, Приштина вряд ли сможет не допустить выборов для сербов края. Курти и Ко не могут ослушаться своих западных "боссов". Новый лидер "Сербского списка" Горан Ракич уже заявил, что его соотечественники на севере Косова "готовы принять участие в голосовании". Понятно, что выборов ждут и в Белграде. Сербское руководство считает, что избрание новых глав четырёх северных муниципалитетов не сможет решить все проблемы, в первую очередь краеугольную задачу формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Тем не менее у местных сербов появится опора в отстаивании своих прав.

"Сербский список" просит назначить дату выборов как можно скорее. "Мяч" на стороне Приштины…