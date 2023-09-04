Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве

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У себя на родине 54-летний Грант Шэппс, бывший министр энергетики Великобритании, до этого последовательно министр транспорта, внутренних дел, бизнеса и энергетики, энергобезопасности и климатической нейтральности, считается весьма скандальным человеком.

Фото: Правда.Ру

Известно, что он тайно интриговал против Терезы Мэй, собрав подписи у депутатов, чтобы добиться её отставки. Причём якобы аж три раза расписался под петицией сам.

До того, как прийти во власть, Шэппс занимался мелким бизнесом под псевдонимом Майкл Грин. Причём сфера деятельности дельца была близка к теневой: он владел фирмой по сетевому маркетингу и продавал книги с характерной тематикой "Как, прилагая минимально усилий, быстро разбогатеть".

Сам Шэппс начинал в 13 лет в провинции продавцом ксероксов, но уже тогда, по его словам, был уверен, что "станет министром консервативного кабинета". Потом он сумел получить диплом в Городском университете Манчестера. А позже всего в 22 года создал со своей женой Белиндой Голдстоун вэб-издательство. Примечательно, что и на этом поприще ему сопутствовал скандал: Шэпп умудрился попасть в 2012 году в чёрный список Google, причём целых 19 раз (!) по различным бизнес-сайтам, на которых он злостно нарушал авторские права в сфере продаж софта.

Тем не менее его кандидатуру на пост министра обороны уже одобрил Карл III. В политику новоиспечённый глава оборонного ведомства пришёл довольно поздно — 18 лет назад, то есть в зрелые 37. Однако неизменно получал посты в кабинетах Дэвида Кэмерона, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Во властных кругах он стал известен ещё и тем, что стал первым министром в Соединённом Королевстве, привившемся от коронавируса.

Коллеги по парламенту не раз отмечали, что Шэппс постоянно плетёт заговоры, пытаясь свалить кого-нибудь из товарищей по работе.

Когда Шэппс руководил британским минтрансом, случился крупный скандал с крупнейшим туроператором "Томасом Куком" — пострадало не менее 600 тысяч туристов, а пресса сочла Шэппса причастным к этой афере.

Возможно, эпатажные черты характера Шэппса сопряжены с родовой кармой. Его двоюродный брат — панк-рокер Мик Джонс из известной группы The Clash, что вызывает постоянные пересуды в британском политическом бомонде. Тем не менее в силе воли ему не откажешь: в 1989 году Шэппс пережил тяжёлую автокатастрофу в Канзасе и впал в кому, но в дальнейшем сумел вернуться к активной жизни. Упорство в достижении поставленной цели помогло ему и при получении мандата парламентария. Войти в палату общин в 2005 году ему удалось только с третьей попытки.

Кроме того, этот "нетрадиционный верующий" (так он определяет себя, настаивая, впрочем, на своём происхождении из еврейской семьи), не знающий, по его признанию, есть ли на самом деле Всевышний, всё же приверженец традиционных ценностей. Он родил со своей супругой трёх детей, но каждый раз пользовался процедурой ЭКО, так как был болен раком, лимфомой Ходжкина, который сумел победить. Сила воли сказывается и в хобби. В свободное время Шэппс любит пилотировать собственный собственный легкомоторный самолёт Piper PA-32R.

Ничего удивительного, что скандальный авантюрист легко нашёл почву для взаимопонимания с киевской хунтой. Так, он уже успел предпринять 23 августа вояж в столицу Украины, причём пообещал нацистам 245 млн долларов на приобретение тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) для атомных электростанций у европейского холдинга Urenco (головная компания находится в Великобритании).

Русофобия — сейчас выигрышная карта, и Шэппс умело ей пользуется. Так, он принял личное участие в кресте яхты российского бизнесмена. А в апреле 2022 года принял у себя дома в Хартфордшире (графство на юго-востоке Англии) семью украинских беженцев, некую Снежану Чайкину с семилетним сыном, 75-летней мамой и собакой Максом, прожившими у него десять месяцев.

Шэппс правильно воспринял модный тренд. Как говорится, "ничего личного, как в Чикаго". И вот он уже выступает за тотальный запрет импорта энергоносителей из России. А заодно озвучивает грядущее повышение оборонных расходов Великобритании до 3%. Что, похоже, и послужило решающим аргументом при утверждении его кандидатуры на пост министра обороны.