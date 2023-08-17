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Михаил Плисюк

Приштина по-прежнему нагнетает обстановку в Косове

7:44
Мир » Европа » Балканы

Вместо ожидаемой нормализации ситуации в Косове, а также налаживания цивилизованного диалога с Белградом приштинские правители в лице "премьера" Альбина Курти продолжают антисербские провокации.

Приштина по-прежнему нагнетает обстановку в Косове
Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Сербские анклавы на севере КиМ уже длительное время в буквальном смысле "оккупированы" косовскими спецназом и полицейскими подразделениями. И хотя там же присутствуют международные силы КФОР и ЕУЛЕКС как бы в качестве буфера и надзорных структур особой разрядки напряжённости это не приносит.

Недавно Приштина объявила, что, дескать, хочет на четверть сократить присутствие там своих сил безопасности, но сами местные сербы, равно как и в Белграде, не верят в эффективность такой меры. Пока же продолжаются произвольные аресты сербских активистов, нападения на их дома — всё это добавляет драматизма в и без этого тревожную ситуацию на севере КиМ. Все убеждены, что "косметические" намерения Приштины по поводу сокращения сил полиции нужны лишь для отвлечения внимания Запада и демонстрации "конструктивного настроя и даже доброй воли", чего у косовских правителей нет и в помине.

Власти в Приштине вместо поиска реальных путей выхода из тупика в контактактах двух общин:

  1. местных сербов
  2. и доминирующих здесь албанцев,

наоборот, делают всё возможное для закрепления разделения и взаимного отчуждения.

На официальном уровне Курти и его сподвижники, "президент" Вьоса Османи и весьма одиозная дама, албанка с немецким гражданством "министр иностранных дел" Косово Доника Гервалла-Шварц, не жалеют сил, чтобы вновь и вновь муссировать тему "сербского геноцида против косовских албанцев" в 90-е годы. Накачка общественного мнения края антисербской риторикой уже перешла все разумные пределы. И хотя уже давно известно об албанском терроре против сербов (торговле органами, изгнании с территории Косова, надругательством над многочисленными православными святынями КиМ), и местное албанское население, да и в Европе, США, ООН, постоянно получают напоминания от косовских деятелей относительно сербов. Достаточно вспомнить, что несколько месяцев назад в ООН гостил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который всегда использует для полемики приемлемые и цивилизованные методы, пусть даже и по острым вопросам. В свою очередь, явно неуравновешенная Гервалла-Шварц с трибуны ООН обрушилась на Дачича, а в его лице и на Белград, за "преступления против косовских албанцев, практику массовых изнасилований" и т. д.

Подобного рода пропагандистские мантры необходимы косоварам, чтобы оправдать практику антисербских репрессий, имея в виду в идеале добиться окончательного выдавливания неалбанцев из Косова. В Белграде такую тактику давно разгадали, знают и сохраняют повышенную готовность на случай более серьёзных провокаций против соотечественников.

В настоящий момент все ждут от Приштины проведения новых муниципальных выборов в сербских анклавах. Как известно, прошлые выборы в апреле этого года прошли при полном бойкоте их со стороны самих сербов и крупнейшей партии "Сербский список" из-за "давления и провокаций" со стороны Приштины. Явка тогда была менее 4%, а во главе сербских муниципалитетов избрали местных албанцев. Это стало парадоксом не только внутри края, но и для международного сообщества. В результате в недрах ЕС решили, что ситуацию надо срочно исправлять, сербами должны управлять они сами, поэтому Приштине настоятельно предложили организовать ещё одно голосование.

Пока эта тема представляется достаточно проблематичной, опять-таки из-за противоправной и провокационной политики косовских властей в отношении собственного сербского населения.

Примечательно, что размещённые в Косове международные силы, ооновский КФОР и есовский ЕУЛЕКС, пытаются хоть как-то сгладить остроту разногласий и не допустить новых стычек между сербами и албанцами. Хотя в особую эффективность и беспристрастие их присутствия давно уже мало кто верит в силу разных причин, прежде всего нежелания ввязываться в разборки, а также в связи с особым статусом Косова, которому открыто покровительствуют Америка и Евросоюз.

Тем не менее представители этих структур хотя бы внешне демонстрируют некий потенциал "честного арбитра и посредника". Руководители КФОР уже неоднократно встречались с сербским руководством в Белграде, давая заверения в готовности "соблюдать мандат своей миссии".

Так, на днях представитель ЕУЛЕКС Джовани Пьетро Барбано встретился в Призрене с владыкой Теодисием в святом для православных монастыре Грачаны.

По заверениям высокого военного чина ЕС, ЕУЛЕКС "продолжит поддержку верховенства закона и внимательно будет следить за действиями местной судебной системы". Как известно, косовские сербы постоянно сталкиваются в судах с произволом, их бросают в тюрьмы без предъявления обвинений, подвергают избиениям, лишают медицинского обслуживания, даже для больных людей, нуждающихся в лекарствах и постоянном присмотре.

ЕУЛЕКС, по заверениям Барбано, "уважает права всех, кто живёт в КиМ и гарантирует одинаковое отношение для всех (национальных) объединений".

В рамках правительства Сербии действует специальная Канцелярия по делам Косова и Метохии, которую возглавляет Петар Петкович. Этот весьма скрупулезный чиновник находится в постоянном контакте с соотечественниками в КиМ, помогая им по мере сил и возможностей, естественно, находясь в прямом взаимодействии с президентом и главой кабинета министров.

Белград оказывает всемерную поддержку, в первую очередь финансовую, сербам Косова, которые просто брошены центральной властью. Белград обеспечивает вопросы образования, медицинского обслуживания, социальной поддержки своим соотечественникам, а также курирует многие другие вопросы.

При этом президент Александр Вучич и его ближайшие сподвижники из правительства, депутаты парламента отдают себе полный отчёт в том, что без помощи Белграда судьба косовских сербов окажется весьма незавидной. В Приштине, в свою очередь, пытаются представить такую помощь и поддержку как элементы вмешательства и даже попытки настроить сербов против центральных властей.

Сербское рукодство и местные соотечественники настроены пока весьма скептически насчёт истинных намерений Курти и других косовских лидеров, отчётливо понимая, что их разделяет глубокая пропасть. Попытки различных эмиссаров Америки и ЕС хоть как-то урезонить Приштину особого успеха не имеют. Косовские правители чувствуют твёрдую поддержку и стремление Запада "пропихнуть" Приштину в ООН, другие международные структуры, сделать эту территорию прочным оплотом в евроатлантическом масштабе. Именно поэтому здесь стремятся избежать какого-либо влияния на край со стороны России и Китая.

Как представляется, провокации и агрессия со стороны Приштины к сербам, Сербии вряд ли уйдёт в ближайшей перспективе, поскольку косовские правители давно имеют "индульгенцию" на этот счёт со стороны Запада.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы косово сербия приштина александр вучич
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