Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России

Индия всегда была ахиллесовой пятой Англии, которой Россия когда-то могла угрожать через Иран и Афганистан. Россия, к сожалению, как мировой игрок, уже скинула заметно в весе.

Фото: Вадим Савицкий

Но, имея тысячекилометровые границы с могучим Китаем, и — опосредованно — с Индией, всё же пока котируется в Азиатском регионе. У нас всё ещё есть политические и экономические права ставить препоны для наших давних недругов. У азиатов, которые хорошо помнят колонизаторскую политику Запада, сегодня прагматичный подход. Технологии — да, инвестиции — пожалуйста, но не влияние на государственную политику. Новая политика Дели здесь — хороший пример.

Провал англичан в Афганистане

Когда-то в России теме индийской колонизаторской политики Англии уделялось немало места как в царской империи, так и в Советском Союзе. Причем с хорошим агрессивным экономическим и военным нажимом. А как же вы хотите быть сильным государством? Лишь болтая, сыт не будешь.

А если ещё подчеркнуть, что, делая азиатскую политику, наши оппоненты из Лондона вели и ведут сепаратистские провокации на Кавказе, можно понять, что политика России и Англии (НАТО) в Азии всегда будет решать многое в этом мире. А когда-то именно Афганистан и индийское сопротивление называли десятилетиями в Лондоне "Кавказом".

Афганистан в этом плане весьма красноречивый пример многовекой истории "бодания" Европы, Китая и России. Правда, Пекин здесь умнее. Здесь увязали многие армии, кроме китайских. Последние предпочитали работать по Конфуцию. Да и Чингисхана нам тоже негоже забывать.

Воинственные афганские племена (а теперь по национальностям они превосходят все бывшие азиатские республики СССР) уже пару веков начали сталкиваться с колонизаторской политикой Великобритании. В первую очередь, речь шла о защите границ индийской Англии, которую Лондон обирал в течение пары веков, как липку. Англичане, начиная с 1849 года, придерживались системы так называемой "закрытой границы", которая состояла в отстранении афганцев от вмешательства в "дела аглицкие". Как со стороны самих афганцев, так и со стороны афганского эмира. Индусов, как поняли англичане, было проще поработить.

По границе — понятно, что "английской", — были построены десятки постов и гарнизонов. Система "закрытой границы" приносила колонизаторам относительное спокойствие, но быстрое освоение русскими Средней Азии заставило Англию запаниковать. Под ударом "белого царя" оказалась Индия, тем более что с афганцами мы как-то поладили. Другое дело, что в области шпионажа царское правительство проигрывало англичанам. СССР поднимет этот предмет на должный уровень.

Именно страх перед русской армией и побудил Лондон в 60-70-е годы позапрошлого века попытаться расправиться с афганцами. Тогда и началась наступательная политика англичан на Кабул, что в свою очередь побудило к ряду восстаний приграничных афганских племён. Итог мы знаем. Англичане с позором и с большой кровью были выкинуты из Афганистана.

Впрочем, англичане всегда вели грубую игру, нередко нарушая все национальные и религиозные приличия. Тех же мусульманских повстанцев они вешали над свиными тушами. Как это все быстро забывается. И сжигание Корана сегодня по сравнению с забавами англичан — не так страшно для религиозного повстанца, который кончал свою жизнь на свиной туше.

Россия всегда ладила с Азией

Когда-то губернатор Бомбея Ричард Темпл считал, что русские нанесут удар по Индии через Афганистан — по направлениям на Кабул, Герат и Кандагар. Это, правда, произойдёт лишь через 80 лет. И весьма успешно, что нельзя будет сказать о "миссии" НАТО в Афганистане. Позор бегства натовцев из Кабула весьма напоминает бегство англичан из Афганистана в 70-е годы позапрошлого века. Тем более, пусть даже это и было в прошлом, но это надо не забывать и гордиться нашими предками, которые осилили невероятный по трудности проход через перевалы Гиндукуша — в отличие от натовцев, которые предпочитали отсиживаться на своих базах и бомбить мирные афганские селения.

Но дальше — больше. Уже сто лет назад Темпл считал, что для защиты Индии от русских потребуется создание большой армии. А это и большие деньги. Кто возместит Англии издержки? Англичане (весьма разумно) ответили: оплатит Россия. Как мы не раз и оплачивали чужие победы и своей кровью, и деньгами. "Мы возвратим эти средства с России, которая должна будет выплатить их деньгами или землями Китая", — посчитал Темпл.

Но Китаю за последние 30 лет мы сдали тысячи километров границ, а деньги сжирает сегодня коррупция и госаппарат. Зато старые столетние посылы наших противников "о посылке флота на Чёрное и Балтийское моря, постараться уничтожить русскую торговлю и завладеть китайскими территориями" весьма актуальны и сегодня. Но с последними антирусскими призывами НАТО сегодня разбирается Пекин. Правда, оставаясь при своем интересе.

А высказывания конца позапрошлого века во многом уже сегодня воплощаются в жизнь. Успешно или нет — время покажет. Тем не менее Индия уже почти 80 лет независима, весьма успешна в промышленном отношении. И главное, уже составляет конкуренцию КНР в области электроники, а количество населения уже обогнало Китай. Но пограничные кровопролитные индо-китайские споры весьма радуют НАТО. И на этом многие успешно играют. Но сегодня мы здесь пока остаемся сторонними наблюдателями, теряя геополитические завоевания предков. И наши современники не знают, что царская Россия и СССР больше столетия доводили до истерики Запад своей прагматичной политикой в Азии.