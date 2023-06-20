Геноцид сербов в Косове продолжается

4:38 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

События последних недель наглядно доказывают, что косовские власти упорно продолжают жёсткую политику подавления в отношении сербов севера края. Упорные попытки Запада и Америки вразумить премьера Альбина Курти не имеют результата. И если ранее Запад пытался говорить с Приштиной вежливо и аргументировано, то теперь там только разводят руками от бессилия.

Фото: pexels.ru

Наблюдатели в регионе отмечают заметное охлаждение отношений между Приштиной и Тираной. Рама даже отменил намеченное проведение совместного заседания членов правительства Албании и Косова, которое должно было состояться несколько дней назад. В Тиране недовольны деструктивной политикой приштинских властей, которые продолжают нагнетать напряжённость в сербских анклавах на севере Косова. Хотя совсем недавно Тирана твёрдо поддерживала косовских правителей.

Гостившая на днях в Белграде президент Словении Наташа Пирц-Мусар с нескрываемым возмущением заявляла на встрече с сербским лидером Александром Вучичем о бесчинствах косовских властей в отношении местных сербов.

"Никого не интересует, арестован ли кто-то за нападения на сербов", — заявила глава Словении. По её словам, сербов задерживает косовская полиция и бросает в тюрьму "без предъявления обвинений".

ЕС уже ввёл что-то типа санкций против Приштины, ограничив контакты высокого уровня с косовскими властителями из-за их твердолобой и агрессивной политики. Продолжаются нападения на сербов, недавно полицейские жестоко избили двух сербских подростков, по сути — детей. Продолжаются аресты сербских представителей. Во всех 4 северных муниципалитетах присутствуют косовские полицейские и спецсилы, которые без церемоний подавляют любое проявление инакомыслия, в том числе с помощью слезоточивого газа и спецсредств. Конечно, в качестве буфера там стоят силы КФОР, но они вряд ли способны реально изменить ситуацию.

Президент Александр Вучич уже неоднократно заявлял, что Курти "не хочет мира в регионе", что практически ежедневно доказывает. Косовские власти мечтают избавиться от сербского присутствия всеми правдами и неправдами, создать этнически зачищенную территорию.

Высокий представитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак почти в отчаянии от упрямства Курти. Он собрался ехать в Вашингтон для консультаций, читай: жаловаться на наглость Приштины.

Недавно шеф дипломатии ЕС Боррель пригласил Вучича и Курти прибыть в удобное время в Брюссель, чтобы попытаться найти хоть какие-то развязки и компромиссы. Косовский премьер отреагировал на это предложение и до сих пор думает, мол, "я ещё не принял решение". Судя по всему, Курти будет думать ещё долго.

В свою очередь Вучич заявляет, что подобная встреча имеет смысл, если косовские силовики "освободят всех незаконно арестованных сербов". В общем, ситуация складывается патовая.

В этих трагических условиях говорить о каких-то новых выборах на севере Косова по крайней мере нереально. А пока Курти разъезжает по разным европейским тусовкам (недавно побывал на Преспанском форуме) и везде "торгует лицом", обвиняя в текущей напряжённости сербов и Белград. Вторит ему и президент Косова Вьоса Османи, которая не перестаёт повторять, что Приштина имеет "самые мирные и конструктивные" намерения, а Белград в лице Вучича (которого она искренне ненавидит) использует тактику "обещает одно, а делает другое".

В сербской столице прекрасно понимают: шансы достичь компромисса с Приштиной в нынешний условиях практически близки к нулю. В этих условиях Белград разместил войска вдоль административной границы с севером Косова. Более того, руководство Сербии решило не анонсировать больше передвижения своих сил — видимо, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов, а также в интересах более эффективного использования ВС.

Белград максимально мобилизован и готов к самым решительным действиям по защите своих соотечественников на севере Косова. Собственно, иных шансов у сербов нет и не будет: из ЕС они слышат только красивые фразы, то же из Вашингтона.

Наступит ли для косовских сербов долгожданный мир? Пока на этот вопрос ответа нет.