На Парад Победы в Москву неожиданно приехали главы почти всех стран СНГ. Были даже те, кто ещё недавно позволял себе откровенно антироссийскую риторику. О чём сигнализируют такие визиты, как они связаны с формированием нового мирового порядка и что обсуждали президенты на закрытой части встречи, Pravda.Ru рассказал политик и экономист из Казахстана Пётр Своик.
— Пётр Владимирович, на Парад Победы приехали в Москву лидеры семи стран постсоветского пространства. Причем они подтвердили своё присутствие только 8 мая. Что вы думаете об этом?
— Это был очень мощный политический акт — присутствие на Параде Победы президентов практически всех будущих евразийских государств. Не было только президента Азербайджана, но у него столетний юбилей отца. По российскому ТВ был тёплый репортаж о Гейдаре Алиеве. Так что, считайте, Азербайджан тоже присутствовал.
В политике любой отсыл к истории — это про сегодня и про будущее. Поэтому присутствие президентов, между которыми сидели ветераны Великой Отечественной войны, — это очень показательно.
Значит, у президента России есть аргументы, которые он может предъявить партнёрам, а у партнёров есть уши, чтобы услышать эти аргументы, и глаза, чтобы смотреть вперёд.
В каком-то смысле это подведение итогов самого первого Парада Победы, в результате которого сформировалось нынешнее мироустройство. Присутствие всех президентов на Параде Победы говорит о том, что идёт формирование нового мироустройства, пока по ходу спецоперации, в которой участвует только Россия. Самый драматический фрагмент переустройства заканчивается, и будет переустройство экономического пространства, но в первую очередь смыслового. Не зря на присутствие президентов другая сторона отреагировала очень остро.
Я как энергетик могу отметить следующее. За деловым завтраком у Путина собрались:
То есть даже чисто по энергетическим делам есть о чём говорить, поскольку всё перечисленное непосильно для каждой отдельной страны, а всем вместе это можно и нужно строить. Это будут гигантские затраты, но более дешёвой, качественной и обильной электроэнергии в мире нет и быть не может.
Конечно, будет много нервотрёпки. Но другого пути нет. Многополярность — это в том числе и евразийский полюс, и его надо строить.
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