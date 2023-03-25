American Thinker: Россия победит США — два аргумента

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Соединённым Штатам не стоит идти на эскалацию противостояния с Россией и Китаем, потому что они окажутся проигравшими, утверждает Кэтлин Браш и приводит два "наглядных факта", это подтверждающих.

По мнению публициста, тактика Вашингтона на фоне тактик Москвы и Пекина изначально проигрышная и ставит Штаты "в уязвимое положение".

Далее — перевод статьи Браш, опубликованной порталом American Thinker.

Факт 1. Отношение граждан к президенту своей страны

"Рейтинг одобрения Владимира Путина составляет 82%. У Джо Байдена 42%. Можно только догадываться о Си Цзиньпине, но китайцы почти единодушно доверяют своему правительству. Более половины россиян доверяют своему правительству. Менее трети американцев доверяют своим. Эти статистические данные не случайны, но говорят о неизбежном поражении Америки в этой, Второй холодной войне", — пишет американский публицист.

Кроме того, она обращает внимание читателей на ещё одно важное отличие россиян от американцев, делающее невозможным победу вторых над первыми:

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления на Украине. Россияне ещё больше сплотились вокруг него.

"Они (граждане России) гордятся тем, что они — русские. Тем временем американская гордость падает. <…> Почему американцы не сплачиваются вокруг своего флага? Гордость, одобрение и поддержка в Китае и России, не то же самое, что в Америке. Почему?"

Ответом на этот вопрос, по словам Браш, является второй "факт".

Факт 2. Патриотизм, основанный на политической памяти

По мнению публициста, победу России над США гарантирует наше (российское) патриотическое воспитание. Или, как она это называет, "политическая память":

"Взгляд на то, как правительства России, Китая и Соединенных Штатов используют политическую память, проливает свет на то, почему русские и китайцы любят свои правительства и правителей, а американцы ненавидят Америку и Байдена"

Цель политической памяти России — "дать учащимся и обычным гражданам простой и последовательный рассказ о могущественной нации, которой они могут гордиться”.

Путин, чтобы быть уверенным в народной поддержке своих действий, направленных на то, чтобы "восстановить Украину на ее законном месте и подготовиться ко Второй холодной войне", краеугольным лозунгом сделав отсылку к истории — "русские и украинцы всегда были одним народом — единым целым".

Политическая память России постоянно заставляет россиян опасаться экзистенциальных угроз, особенно с Запада. Вот почему они уважают своих военных и всегда были готовы нести тяжелые потери на войне. Военные препятствуют порабощению российского государства.

Политическая память также внушает непоколебимую гордость за Россию и за то, что они русские, что укрепляется прославлением военных побед. Самый важный праздник в России — День Победы, который отмечает окончание Второй мировой войны.

Подход России к политической памяти согласуется с подходом Китая и мотивирован той же темой: Китай живет в условиях воспринимаемой экзистенциальной угрозы своей независимости, особенно со стороны запада.

Подходы Китая и России к политической памяти противоречат подходам правительства США, которое концентрирует политическую память на негативе и провалах. Например, на рабстве или системном расизме. По мнению Браш, в связи с этим американцам больше ничего не остаётся, как гордиться не страной и её историческими победами, а "размахивать белым или радужным флагом".

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