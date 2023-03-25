Соединённым Штатам не стоит идти на эскалацию противостояния с Россией и Китаем, потому что они окажутся проигравшими, утверждает Кэтлин Браш и приводит два "наглядных факта", это подтверждающих.
По мнению публициста, тактика Вашингтона на фоне тактик Москвы и Пекина изначально проигрышная и ставит Штаты "в уязвимое положение".
Далее — перевод статьи Браш, опубликованной порталом American Thinker.
"Рейтинг одобрения Владимира Путина составляет 82%. У Джо Байдена 42%. Можно только догадываться о Си Цзиньпине, но китайцы почти единодушно доверяют своему правительству. Более половины россиян доверяют своему правительству. Менее трети американцев доверяют своим. Эти статистические данные не случайны, но говорят о неизбежном поражении Америки в этой, Второй холодной войне", — пишет американский публицист.
Кроме того, она обращает внимание читателей на ещё одно важное отличие россиян от американцев, делающее невозможным победу вторых над первыми:
"Они (граждане России) гордятся тем, что они — русские. Тем временем американская гордость падает. <…> Почему американцы не сплачиваются вокруг своего флага? Гордость, одобрение и поддержка в Китае и России, не то же самое, что в Америке. Почему?"
Ответом на этот вопрос, по словам Браш, является второй "факт".
По мнению публициста, победу России над США гарантирует наше (российское) патриотическое воспитание. Или, как она это называет, "политическая память":
"Взгляд на то, как правительства России, Китая и Соединенных Штатов используют политическую память, проливает свет на то, почему русские и китайцы любят свои правительства и правителей, а американцы ненавидят Америку и Байдена"
Цель политической памяти России — "дать учащимся и обычным гражданам простой и последовательный рассказ о могущественной нации, которой они могут гордиться”.
Путин, чтобы быть уверенным в народной поддержке своих действий, направленных на то, чтобы "восстановить Украину на ее законном месте и подготовиться ко Второй холодной войне", краеугольным лозунгом сделав отсылку к истории — "русские и украинцы всегда были одним народом — единым целым".
Политическая память России постоянно заставляет россиян опасаться экзистенциальных угроз, особенно с Запада. Вот почему они уважают своих военных и всегда были готовы нести тяжелые потери на войне. Военные препятствуют порабощению российского государства.
Политическая память также внушает непоколебимую гордость за Россию и за то, что они русские, что укрепляется прославлением военных побед. Самый важный праздник в России — День Победы, который отмечает окончание Второй мировой войны.
Подход России к политической памяти согласуется с подходом Китая и мотивирован той же темой: Китай живет в условиях воспринимаемой экзистенциальной угрозы своей независимости, особенно со стороны запада.
Подходы Китая и России к политической памяти противоречат подходам правительства США, которое концентрирует политическую память на негативе и провалах. Например, на рабстве или системном расизме. По мнению Браш, в связи с этим американцам больше ничего не остаётся, как гордиться не страной и её историческими победами, а "размахивать белым или радужным флагом".
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