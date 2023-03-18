Все службы безопасности США "поставлены на уши" — готовится арест Трампа

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Бывший президент США Дональд Трамп настолько сильно мешает (или раздражает?) действующим властям, что ему готовятся предъявить обвинение по уголовной статье и арестовать.

Насколько серьёзны намерения, можно судить по тому, что, как сообщают американские СМИ, "федеральные, государственные и местные правоохранительные органы обсуждают меры безопасности на случай, если бывшему президенту Дональду Трампу будет предъявлено обвинение в фальсификации уголовного преступления в ближайшие дни".

То есть, власти опасаются повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий? Как-то прямо по русской пословице получается: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас…

Но, как бы там ни было на самом деле, силовики проводят "предварительную оценку безопасности” в здании суда Манхэттена и вокруг него, чтобы подготовиться к беспорядкам, если обвинительное заключение "по Трампу" будет вынесено.

В чём обвиняют 45-ого президента США

В Конгрессе США члены демократической партии, входящие в комитет по надзору, обвинили Дональда Трампа и его семью в том, что они "не отчитались более чем о сотне подарков, полученных от иностранных правительств", когда они жили в Белом доме.

Например,

кинжал от Саудовской Аравии стоимостью $24 тысячи,

17 (!) сувениров из Индии, общей стоимостью (по прикидкам обвинителей) в $47 тысяч,

клюшки для гольфа стоимостью $3,7 тысячи.

Всего же Трампу инкриминируют "присваивание" подарков на $250 тысяч.

"Трамп принимал подарки дороже установленного законами норматива и не сообщал об этом", — негодуют конгрессмены, подозревая, что это были своего рода взятки, с помощью которых иностранные правители пытались (не исключается, что успешно), влиять на внешнюю политику США.

Впрочем, по версии обвинителей, Трамп не только "брал мзду" дорогими вещами, но и сам платил за молчание тем, кто имел на него компромат. К примеру некоей Сторми Дэниелс, актрисе, снимавшейся в фильмах для взрослых, чтобы она не рассказала миру о том, что "была близка с экс-президентом" (кстати, сам Трамп эту связь отрицает). По данному пункту уже высказался адвокат Трампа Джо Такопин. Он пояснил, что его "клиент следовал совету своего тогдашнего адвоката Майкла Коэна, когда подписывал платежи, которые тщательно изучаются окружной прокуратурой Манхэттена".

"Коэн посоветовал ему (Трампу) заплатить, чтобы защитить себя и свою семью от позора. Все так просто. Это не преступление", — цитирует слова адвоката NBC.

Теперь же Трампа обвиняют в том, что $130 тысяч (столько значится в платёжке порноактрисе) были "способом повлиять на президентские выборы 2016 года".

Окончательного решения ещё нет

Рассматривать "дело Трампа" (между прочим, уголовное) будет суд в Нью-Йорке. Пока экс-президенту официально обвинение не предъявлено. И "официальные лица из правоохранительных органов" в беседе с Associated Press, подчеркнули, что "обсуждения проблемы безопасности, планирования и практических аспектов потенциальной явки Трампа в суд" носят "предупредительный характер", поскольку "велика вероятность, что заключение будет обвинительным".

СМИ сообщают, что в "обсуждении подготовки к обеспечению безопасности" участвуют Департамент полиции Нью-Йорка, сотрудники суда штата Нью-Йорк, Секретная служба США, Объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом и офис окружного прокурора Манхэттена. Согласно данным, полученным Fox News от "источника в судах", "наденут на Трампа наручники или нет, определит в ближайшие дни секретная служба".

Беспорядков защита Трампа не планирует

Адвокат Трампа Джо Такопин заявил в пятницу, что, если экс-президенту будет предъявлено обвинение, он "будет следовать обычным процедурам”, хотя и настаивает на невиновности.

"В Мар-а-Лаго не будет противостояния с Секретной службой и офисом окружного прокурора Манхэттена”, — сказал Такопин Daily News.

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