Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Все службы безопасности США "поставлены на уши" — готовится арест Трампа

4:32
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп настолько сильно мешает (или раздражает?) действующим властям, что ему готовятся предъявить обвинение по уголовной статье и арестовать.

Все службы безопасности США "поставлены на уши" — готовится арест Трампа

Насколько серьёзны намерения, можно судить по тому, что, как сообщают американские СМИ, "федеральные, государственные и местные правоохранительные органы обсуждают меры безопасности на случай, если бывшему президенту Дональду Трампу будет предъявлено обвинение в фальсификации уголовного преступления в ближайшие дни".

То есть, власти опасаются повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий? Как-то прямо по русской пословице получается: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас…

Но, как бы там ни было на самом деле, силовики проводят "предварительную оценку безопасности” в здании суда Манхэттена и вокруг него, чтобы подготовиться к беспорядкам, если обвинительное заключение "по Трампу" будет вынесено.

В чём обвиняют 45-ого президента США

В Конгрессе США члены демократической партии, входящие в комитет по надзору, обвинили Дональда Трампа и его семью в том, что они "не отчитались более чем о сотне подарков, полученных от иностранных правительств", когда они жили в Белом доме.

Например,

  • кинжал от Саудовской Аравии стоимостью $24 тысячи,
  • 17 (!) сувениров из Индии, общей стоимостью (по прикидкам обвинителей) в $47 тысяч,
  • клюшки для гольфа стоимостью $3,7 тысячи.

Всего же Трампу инкриминируют "присваивание" подарков на $250 тысяч.

"Трамп принимал подарки дороже установленного законами норматива и не сообщал об этом", — негодуют конгрессмены, подозревая, что это были своего рода взятки, с помощью которых иностранные правители пытались (не исключается, что успешно), влиять на внешнюю политику США.

Впрочем, по версии обвинителей, Трамп не только "брал мзду" дорогими вещами, но и сам платил за молчание тем, кто имел на него компромат. К примеру некоей Сторми Дэниелс, актрисе, снимавшейся в фильмах для взрослых, чтобы она не рассказала миру о том, что "была близка с экс-президентом" (кстати, сам Трамп эту связь отрицает). По данному пункту уже высказался адвокат Трампа Джо Такопин. Он пояснил, что его "клиент следовал совету своего тогдашнего адвоката Майкла Коэна, когда подписывал платежи, которые тщательно изучаются окружной прокуратурой Манхэттена".

"Коэн посоветовал ему (Трампу) заплатить, чтобы защитить себя и свою семью от позора. Все так просто. Это не преступление", — цитирует слова адвоката NBC.

Теперь же Трампа обвиняют в том, что $130 тысяч (столько значится в платёжке порноактрисе) были "способом повлиять на президентские выборы 2016 года".

Окончательного решения ещё нет

Рассматривать "дело Трампа" (между прочим, уголовное) будет суд в Нью-Йорке. Пока экс-президенту официально обвинение не предъявлено. И "официальные лица из правоохранительных органов" в беседе с Associated Press, подчеркнули, что "обсуждения проблемы безопасности, планирования и практических аспектов потенциальной явки Трампа в суд" носят "предупредительный характер", поскольку "велика вероятность, что заключение будет обвинительным".

СМИ сообщают, что в "обсуждении подготовки к обеспечению безопасности" участвуют Департамент полиции Нью-Йорка, сотрудники суда штата Нью-Йорк, Секретная служба США, Объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом и офис окружного прокурора Манхэттена. Согласно данным, полученным Fox News от "источника в судах", "наденут на Трампа наручники или нет, определит в ближайшие дни секретная служба".

Беспорядков защита Трампа не планирует

Адвокат Трампа Джо Такопин заявил в пятницу, что, если экс-президенту будет предъявлено обвинение, он "будет следовать обычным процедурам”, хотя и настаивает на невиновности.

"В Мар-а-Лаго не будет противостояния с Секретной службой и офисом окружного прокурора Манхэттена”, — сказал Такопин Daily News.

Читайте также:

Аналитический прогноз: 2023-ий — несчастливый год

Тайные причины финансирования конфликта на Украине Вашингтоном

GR: в Штатах нашли виновницу того, что мир оказался на грани войны. Это Виктория Нуланд

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы суд дональд трамп уголовное дело
Новости
ВСУ проверили на крепость ВС РФ на Бердянском направлении и потеряли личный состав и технику
РИА Новости: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
Генштаб ВСУ озвучил подробности вечерней атаки беспилотников ВС РФ "Герань-2"
"Страна.ua": компания Илона Маска SpaceX проиграла суд украинской "Старлинк"
РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
Mainichi: украинских студентов в Японии назвали "грабителями" и "аристократами-беженцами"
Беспилотник ВС РФ заснял сверхточный удар дрона-камикадзе "Ланцет" по чешской РСЗО RM-70
Ночью повторные удары БПЛА "Герань-2" нанесены по Волыни, Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой областях
Россия возобновляет производство автомобилей с урезанной Lada Granta
РВ: появились новые кадры подвига мобилизованного Мальцева, в одиночку захватившего опорник ВСУ
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Захарова одним снимком унизила главу МИД Дании
Музыка под запретом: песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина запретили на радио в России
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Медведев недвусмысленно прокомментировал выдачу ордера на арест Путина
Российские звёзды рассказали, почему вернулись в РФ после жизни за границей
ВС РФ уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной
ВС РФ уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной
Последние материалы
Кормление котят: чем кормить, сколько и как часто
РИА Новости: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
Генштаб ВСУ озвучил подробности вечерней атаки беспилотников ВС РФ "Герань-2"
"Страна.ua": компания Илона Маска SpaceX проиграла суд украинской "Старлинк"
РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
Все службы безопасности США "поставлены на уши" — готовится арест Трампа
Mainichi: украинских студентов в Японии назвали "грабителями" и "аристократами-беженцами"
Беспилотник ВС РФ заснял сверхточный удар дрона-камикадзе "Ланцет" по чешской РСЗО RM-70
Ночью повторные удары БПЛА "Герань-2" нанесены по Волыни, Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой областях
Россия возобновляет производство автомобилей с урезанной Lada Granta
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников