Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией

Белград и София, по крайней мере внешне, стремятся к поддержанию конструктивного и насыщенного политического диалога, подкреплённого экономическими и иными связями. Тем не менее, с завидной периодичностью атмосфера взаимного общения омрачается некими претензиями, в основном уходящими в прошлое — периоды Первой и Второй Мировых войн, когда обе страны были по разные стороны баррикад.

Совсем недавно, в начале февраля, президенты Сербии и Болгарии подписали в Софии соглашение о начале строительства газового интерконнектора протяжённостью 182 км, который свяжет трубопроводные системы обеих стран и позволит Сербии получать азербайджанский газ, поступающий в Болгарию из Греции.

По словам президента Болгарии Румена Радева:

"Этот проект является примером того, как наше устойчивое сотрудничество с ЕС приводит к взаимной выгоде не только для наших стран. Он открывает новые возможности для региона за счёт реальной диверсификации и безопасности поставок. Это пример успешной реализации Европейской стратегии доступной и надёжной энергии".

Конечно, для Белграда это важный проект, тем более, он позволит отчасти сгладить критику Европы из-за энергетического сотрудничества с Москвой, что, как считают в Белграде, может способствовать продвижению процесса евроинтеграции для Сербии.

Ранее министерство энергетики Сербии заявило, что планирует закупки определённых объёмов газа у Азербайджана, используя технические возможности для его транспортировки в страну из Греции через Болгарию. Этот объём пока зафиксирован на уровне 1,4 млрд кубических метров с возможностью наращивания будущих закупок. С учётом того, что Греция имеет планы стать одним из крупнейших газовых хабов на юге Европы и в Средиземноморье, планы Сербии имеют реальную основу.

В греческом порту Александропулос планируется построить терминал по приёму сжиженного газа. В этой связи сотрудничество с Болгарией, которая, как известно, лишилась российского газа из-за нежелания Софии платить за поставки в рублях, приобретает новые рамки, отвечающие политике ЕС. Еврокомиссия одобрила Программу трансграничного сотрудничества между Болгарией и Сербией на период 2021–2027. Более 38 млн евро будут инвестированы в следующие 7 лет в болгарские области Видин, Монтану, Врацу, Софию, Перник, Кюстендил и сербские Борскую, Зайчар.

Казалось бы, обе страны нацелены двигаться в одном взаимовыгодном направлении в энергетике, имеют поддержку из Брюсселя по развитию трансграничного сотрудничества, Болгария проявляет интерес к продукции сербского военно-промышленного комплекса и т. д. Но вновь и вновь в двустороннем диалоге возникают некие подводные камни.

В частности, министерство иностранных дел Болгарии с завидным упорством заявляет, что одним из приоритетов внешней политики страны остаётся "защита этнических болгар и их общин за рубежом".

Глава МИД Сербии Ивица Дачич, который в начале текущего года посетил Софию для продолжения двусторонних контактов, подтвердил сербскому телеканалу РТС наличие подобных намерений у болгарской стороны.

По словам Дачича, болгарское меньшинство составляет всего 0,26% населения Сербии, но вопрос о соблюдении прав болгар в других странах, в том числе Сербии, неизменно поднимается представителями Софии перед руководством ЕС. При этом, хорошо известно, что Белград полностью гарантирует права меньшинств в стране (в Сербии имеется 12 этнических общин), в том числе в сфере соблюдения культурных прав и получения школьного образования.

В Болгарии имеются различные националистические партии и политики-шовинисты, которые охотно спекулируют на теме истории региона, политики бывшей Югославии времён Иосипа Броз Тито и по другим сюжетам, которые уже давно стали достоянием истории, но по-прежнему актуальны для местных националистов.

В частности, болгарские СМИ приводят слова одного из таких политиков Красимира Карачанова, лидера Болгарского национального движения и до 2021 года — вице-премьера и министра обороны. Выступая с явно экстремистских позиций, Карачанов заявлял, что Сербия ещё в 1919 году "незаконно захватила" ряд болгарских территорий (ныне в составе Сербии и Северной Македонии) и до 1944 года занималась притеснением проживавших там болгар, которых впоследствии сербские власти якобы "путём насилия изгнали с родных земель".

По словам Карачанова,

"болгарское правительство не перестанет защищать права детей своих соотечественников, чтобы они учились по учебникам на болгарском языке. Власти ни на сантиметр не отступят от требований соблюдения прав и свобод болгарского национального меньшинства в соседней Сербии".

К слову, этот политик хорошо известен в Северной Македонии, в частности, тем, что постоянно "кошмарит" македонские власти, называя это независимое государство и бывшую югославскую республику "второй Болгарией", а также выдвигая требования к Скопье "признать болгарские корни".

В Болгарии есть и другие силы, например, печально известная ультранационалистическая партия "Атака", которая уже более 10 лет выдвигает Сербии территориальные и иные претензии, апеллируя к "несправедливым итогам" раздела Болгарии после Первой Мировой войны, а также к нанёсшему большой ущерб "Великой Болгарии" разделу наследия Югославии после смерти Тито и свержения Слободана Милошевича.

Болгария, как известно, одной из первых признала независимость Косово и занимает в этом вопросе достаточно жёсткую позицию. В частности, находившийся многие годы у власти премьер Болгарии Бойко Борисов заявлял, что за годы независимости от Сербии "Косово добилось ощутимого прогресса и находится на правильном пути". Бывший лидер Косово, известный боевик, находящийся под следствием за военные преступления в Гааге, Хашим Тачи даже наградил Борисова "орденом независимости Косово" за его заслуги и заслуги болгарского народа в "поддержке свободы и независимости Косово".

Бойко Борисов также "прославился", когда в 2019 году обратился к новоизбранному главе дипломатии ЕС испанцу Жозепу Боррелю с посылом, что, мол, тот "не может выступать с позиции своего государства, Испании, не признающей независимости Косово, а обязан придерживаться позиции ЕС в отношении независимости Косово".

Тогда мининдел Сербии Ивица Дачич весьма эмоционально заявил, что "позиция ЕС не заключается в том, что Косово является независимым государством, а потому следует уважать эту позицию, а не читать лекции новому главе МИД ЕС".

Всем известно, что во Второй Мировой войне Болгария выступала на стороне фашистской Германии, а её солдаты воевали вместе с немцами на территории Советского Союза. Сербия же развернула масштабную партизанскую войну против нацистов, что потребовало от Германии посылки значительных сил в Югославию. Этот факт, по крайней мере, в сознании обычных людей уже давно стал своеобразным водоразделом между двумя странами.

Тем не менее, в Болгарии находятся силы и политики, ностальгирующие по тем бесславным временам.

Достаточно свежий пример: националистические болгарские НПО, в частности, некий "Военно-исторический комитет" выступил с инициативой организовать экскурсию по следам 41-й пехотной дивизии Болгарии, которая во время Первой Мировой войны находилась с Сербии в районе, именуемом здесь "Болгарской Моравией" и творила бесчинства по отношению к сербам. При этом, сама экскурсия носила бы название "Зачистка Ястрепца (территория Сербии) от бандитов".

К сожалению, все эти эпизоды серьёзно омрачают двусторонние отношения между Белградом и Софией. И хотя сербские власти и сам президент Александр Вучич предпочитают прагматизм в политике и поддержание нормального диалога вместо проявлений шовинизма и национализма, с болгарской стороны всё же доносятся тревожные и раздражающие сигналы. В том числе, из уст политиков высокого ранга. Вопрос в том, насколько эти проявления оправданы и способны принести пользу Болгарии?