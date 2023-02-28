России необходима победа в войне над собой

На Западе бытует мнение, что обнулить проблемы мировой экономики и снизить градус общественного напряжения поможет очередная мировая война. Но ведь мировая война не заканчивалась с 1914 года. На протяжении более ста лет эта война лишь меняла градус своего напряжения, плавно перетекая с горячей фазы в холодную и наоборот.

Расширение блока НАТО, несмотря на данное Горбачёву обещание в 1990 году, вплотную приблизило военный альянс к российским границам. Горячая фаза войны вновь становилась неизбежной. Столетие начала Первой мировой войны заставило задуматься всех, особенно это касается тех, кто верил и продолжает верить в магию чисел и цикличность исторических процессов. 2014 год запустил невиданные по своим масштабам процессы, которые коснутся каждого жителя планеты. Это уже не просто война за территории и её ресурсы. События, происходящие на российско-украинской территории, — это больше, чем война.

Краткая предыстория конфликта на Украине

В 1997 году впервые вышла книга Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска", в которой Украине была отведена важная роль в деле трансформации России.

"Без Украины Россия перестаёт быть евразийской империей", — считал Бжезинский.

Специальная военная операция России на Украине в феврале 2022 года и военная операция 2008 года в Грузии имеют много общего. Грузинскую армию так же в течение многих лет натаскивали западные инструкторы, так же с территории Грузии велись систематические обстрелы Южной Осетии. Операция России "по принуждению Грузии к миру" продлилась пять дней, и закончилась тогда, когда российская армия находилась в 40 километрах от Тбилиси. Вмешались западные "партнёры", и более того, грузинская сторона, в мягкой форме, была признана ими виновницей конфликта. На тот момент, Западу просто было необходимо убедить Кремль в собственной политической значимости и дать ему определённую надежду.

Отношения Москвы и Вашингтона стали меняться уже 6 марта 2009 года, когда Хиллари Клинтон вручила российскому министру Сергею Лаврову красную кнопку с надписью "перегрузка". К радости либеральной российской элиты, отношения с Западом стремительно улучшались. Белый дом убедил союзников снять последние препятствия на пути России в ВТО. Москва, в свою очередь, разрешила американцам транспортировать через Россию свои грузы для войны в Афганистане.

В 2010 году президентом Украины был избран Виктор Янукович, который для многих являлся пророссийским политиком. Предпринималась усиленная попытка Москвы и Варшавы осуществить собственную "перезагрузку". Эти события должны были окончательно убедить всех в бесповоротном сближении Москвы и Вашингтона. Дмитрий Медведев неоднократно заявлял об этом, как о приоритетном выборе "новой" России.

Катастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года, в которой погибли первые лица польского государства, остановила процесс сближения с Польшей. На этом этапе геополитической игры важным моментом являлась позиция России по Ливии.

На последнем саммите "Большой восьмёрки" во французском Довиле 2011 года президент России Медведев выступил с призывом к Каддафи сложить с себя полномочия. Многие расценили этот шаг Дмитрия Медведева как заигрывание с Западом. Москва неожиданно для всех воздержалась от наложения вето на резолюцию ООН, которая санкционировала внешнее вмешательство в ливийские события. Это заигрывание сильно ударило по имиджу России в международном плане, и дорого обошлось народам самой Ливии.

Но самым трагическим последствием в политике девяностых и нулевых являлся отказ российской политической элиты от всестороннего взаимодействия со своими ближайшими соседями. За рубежом оказались десятки миллионов русских и русскоязычных людей, их судьба оказалась под вопросом. Уверенность в том, что всё в этом мире можно купить за деньги наглядно продемонстрировал Виктор Черномырдин. Будучи послом России на Украине, он откровенно заявлял:

"Да, не надо нам никаких вот этих воздействий культуры, образования! Мы с ними торгуем, мы их снабжаем. Мы через них гоним газ, нефть. Они всегда нам будут благодарны. Мы их всегда "купим", потому что это главное".

Многовековая мудрость российского народа: "сосед всегда дороже дальнего родственника" по каким-то непонятным причинам была забыта. Запад был совершенно противоположного мнения. Он, как лиса Алиса и кот Базилио из мультфильма "Буратино", пользуясь доверием Кремля, молча насаживал семена русофобии и свои биолаборатории по всему периметру России.

В этой связи необходимо отдать должное президенту Украины Виктору Януковичу, который в 2013 году в Вильнюсе объявил о приостановке процесса евроинтеграции. Несмотря на все дальнейшие трагические события, этот момент стал поворотным пунктом в истории между Россией и Западом. Президент Украины вывел Россию из состояния летаргического сна. Оставалось снять пелену с её глаз. Это обязательно произойдёт, но лишь через 9 лет.

Ловушка в которую попали все

В феврале 2022 года российская армия выдвинулась в направлении Киева и находилась от него буквально в нескольких десятках километров, но в этот раз повторить опыт грузинского конфликта "партнёры" уже не дали. После мутных переговоров, связанных с отводом российских войск из-под Киева, ситуация больше стала напоминать "афганский" сценарий. Ловушка сработала, но вот на кого именно она была рассчитана, не совсем понятно. Учитывая опыт Первой и Второй мировых войн, а именно по этому сценарию разворачивались события, целью являлся весь европейский континент.

Территория боевых действий на Украине сегодня больше напоминает огромный утилизатор. В промышленных объёмах в нём сжигаются старые образцы вооружений, которые непрерывно пополняются новыми. С обеих сторон гибнут простые солдаты и гражданское население.

Военно-промышленная отрасль становится стержнем экономического роста для всего капиталистического мира. Растёт количество частных военных компаний, заработная плата в которых значительно превышает заработок гражданского населения. На этом фоне повсеместно растут цены на всё, что продаётся на мировом рынке товаров и услуг. Стремительно растёт социальное неравенство, богатые становятся богаче, а бедные — ещё беднее.

Не стоит наивно полагать, что эта война идёт по некому плану. Война с начала двадцатого столетия стала средством сохранения сложившейся за последние столетия системы. В ходе брифинга для прессы 21 марта 2022 года представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал очень странное заявление о войне на Украине, он заявил:

"Во многих отношениях эта война больше, чем Россия. Она больше, чем Украина".

Болезнь, поразившая современную цивилизацию, достигла такого уровня, что решить её с помощью локального конфликта между Россией и Украиной уже не получится. В связи с этим стоит обратить внимание на один немаловажный факт: сегодня любой призыв к миру рассматривается как антигосударственная деятельность. В Литве проходит суд над участниками организации "Форум добрососедства", вина которых, по мнению властьимущих, заключается в желании наладить нормальные отношении со своими соседями.

Война уже ведётся на ментальном уровне, она становится частью обыденной жизни человека. Обществу насильно навязывается мысль о борьбе с неким злом. Люди, переполненные страхом и ненавистью, зачастую сами становятся этим злом. Войной пропитано всё:

искусство,

спорт,

культура,

Интернет,

радио,

телевидение.

Процесс носит уже хаотичный характер, постепенно перерастая в войну всех против всех.

Корни этой болезни уходят глубоко в историю, но, как и любая болезнь, она развивалась поэтапно. В начале двадцатого столетия болезнь достигла своей критической отметки. Нам сегодня важно не просто на время остановить эту болезнь, необходимо проникнуть в её природу.

Корни смертельной болезни

Каким образом мысль, породившая миф о превосходстве Западного мировоззрения, его исключительности, смогла так глубоко проникнуть во все уголки планеты, и овладеть умами немалой части его населения, включая и Россию?

В американском онлайн-журнале Salon, профессорами философами Майклом Пол Нельсоном и Кэтлин Дин Муром было представлено удивительное откровение. Авторы этого откровения утверждают, что большая часть западноевропейской философии, начиная с Древней Греции и заканчивая настоящим временем, породила чудовищное зло на земле. На протяжении многих столетий зверства оправдывали высокими идеями, заложенными в мировоззрении западноевропейской цивилизации. Эти зверства практически остаются неоспоримы по сей день. Цитата из публикации Майкла и Кэтлин:

"Лишите мир святости, настаивая на том, что душа есть только у людей, а все остальное творения — леса, природа, животные — это бездушные, бездумные, бесчувственные машины, созданные для обслуживания нужд хозяев. Приправьте это идеей о том, что наука имеет целью усилить человеческую способность контролировать природу и использовать её для собственной выгоды. Добавьте сюда доктрину, согласно которой незанятые христианами земли были пусты и открыты для колонизации. Не забудьте об идеологии "перста судьбы", которая утверждает, что людям с доминирующим западным мировоззрением предначертано распространять по миру присущий им образ жизни. Объявите, вопреки фактам, что люди от природы эгоистичны, а конкуренция — наиболее эффективный путь к богатству и, как следствие, к счастью. Сила этих идей слилась воедино с механической мощью промышленной революции, чтобы нанести Земле и её людям непоправимый вред".

Адам Смит изложил суть Западной философии в своей книге "Теория нравственности" 1759 года.

"Забота о всеобщем счастье — это забота Бога, а не человека. Человеку отведена гораздо более скромная роль, которая лучше подходит для слабости его сил и узости разума: забота о собственном счастье. Природа направляет нас с помощью врождённых инстинктов: голод, жажда, страсть, объединяющая два пола, любовь к наслаждениям и страх перед болью".

"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"

Выражение "что позволено Юпитеру, то не позволено быку" предположительно впервые была озвучено в Древнем Риме. Автором данного выражения считается представитель древнеримской комедии Публий Теренций Афр. Выражение символизирует узаконенное социальное неравенство и безнаказанность, которые существовали, по мнению автора, во все времена на протяжении всей истории человечества. Это утверждение веками формировало в сознании людей веру в его безальтернативность, а альтернативные исторические периоды либо искажались, либо вовсе вычеркивались из истории. Искажение идеалов советского периода является убедительным примером подмены истории.

Продолжая тему исключительности Запада, стоит вспомнить слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он не так давно заявил:

"Европа — это сад. Мы устроили сад. Остальной мир, большая часть других стран мира — это джунгли, а джунгли могут совершить вторжение в сад".

Ранее бывший премьер-министр Израиля, уроженец Литвы Брог (он же Эхуд Барак) заявлял, что Израиль — это "вилла в джунглях".

Получается, Западный мир — это сад, остальной мир — это джунгли. Замалчивается главное: кто на протяжении веков насильно превращал остальной мир в джунгли, препятствуя развитию и присваивая себе его богатства? Колониализм и рабство — два кита, на которых взращён этот искусственно созданный сад.

Где скрывается главный враг человечества?

Греко-римское наследие переживает период своего мифологического краха. Всё, на чём держался авторитет "свободного мира", рушится. Запад отрекается от всего того, что в культурно-идеологическом плане столетиями навязывал остальному миру. Фактически, "свободный мир" открыто признал все свои либеральные ценности идеологическим оружием, мифом, который был создан в целях подчинения себе народов. Миф о святости частной собственности, о гарантиях тайны финансовых вкладов, о свободной и честной конкуренции, о традиционной семье, и, наконец, о свободе слова, в мгновенье ока превратился в свою противоположность.

Процесс крушения необратим. Болезнь, охватившая цивилизацию, подобна раковой опухоли, которая достигла своей критической отметки. Посудите сами: "По данным экспертов международной организации Oxfam, всего 1 процент населения владеет девяносто девятью процентами ценностей на Земле".

Не будем затрагивать духовно-нравственную сторону. Просто зададимся вопросом: о каких таких ценностях, которыми владеет 1% населения, идёт речь? Материальные ценности для человека от начала времён всегда были одни: земля и вода. Это то, из чего состоит сам человек. То, что даёт ему всё для его существования. Все эти блестяшки, фантики и нолики на компьютерах не спасут человека от жажды и голодной смерти, их ценность лишь в нашем сознании. Это ложная ценность, которая в критической ситуации мгновенно превращается в пустоту. Ответ на поставленный вопрос очень простой: главный враг человека скрывается в его же сознании.

Освобождение от колониальной зависимости, включая политическую, не избавляет народы от идеологической и культурной зависимости. Как правило, колониальное наследие остаётся стержнем развития всех постколониальных государств. Рыночная экономика, в основе которой конкуренция, разрушает общество изнутри и ведёт к постепенной и бесповоротной гибели государства. Ссудный процент банковской системы загоняет в финансовое рабство миллионы людей. Он становится узаконенным инструментом обогащения узкой группы лиц, и одновременно инструментом порабощения государства и его народа. Иудейский культ поклонения "золотому тельцу" в прямом смысле слова уже стал ведущей религией мира. Люди в погоне за деньгами и личным комфортом теряют связь с окружающим миром, Они, замыкаясь в себе, перестают быть его частью.

На этом фоне возврат к традиционным ценностям в условиях сохранения Западной экономической модели и её ценностей выглядит, как попытка усидеть на двух стульях. Но возможно ли служение двум господам одновременно?

Справедливость — главная традиционная ценность человечества

Как утверждает известный российский историк и философ Андрей Фурсов:

"Мы до сих пор живём мифами — о себе самих, о Советском Союзе, о дореволюционной России, о наших исторических деятелях".

Подмена истории формирует в сознании людей ложный образ прошлого, опираясь на который человек строит своё будущее. Многие известные политические пропагандисты прямо заявляют об идее социальной справедливости как об утопии, а о советском периоде — как о тупиковой ветви развития государства. Скорее всего, утверждающие подобное, сами являются жертвами или даже слугами колониального наследия. Британский экономист и политический философ Фридрих фон Хайек утверждал:

"растущая вера в социальную справедливость является в настоящее время наибольшей угрозой для большинства других ценностей свободной цивилизации".

Удивительно, но подобных взглядов придерживаются и представители некоторых христианских конфессий. Они забывают о том, что первые коммуны (идейные общины) создавались ещё на раннем этапе христианства. Доктор исторических наук, протодиакон русской православной церкви Владимир Василик — один из немногих, кто объективно рассматривает советский период. В своё время Папа Римский Франциск объяснял, почему придерживаться левых взглядов незазорно для верующих. По словам Понтифика, коммунистическая идеология возникла в результате присвоения политическими активистами христианских ценностей.

Что касается власти Советов, от которой так корёжит весь буржуазный мир, то эта власть также не возникла на пустом месте. Вече (совет) — одна из исторических форм прямой демократии на территории славянских государств. Доктор исторических наук Игорь Яковлевич Фроянов утверждает, что в древнерусский период вече (власть советов) было высшим правящим органом во всех землях проживания славян. Получается, что советская власть — это не утопия, которую придумали большевики и хотели воплотить в жизнь, как другие духовно-нравственные ценности человечества.

Советский период показал альтернативу существующей веками Западной философии. Это был эволюционный шаг человечества вперёд. Этот период не был случайностью или стечением неких обстоятельств, как пытаются его представить буржуазные элиты.

Выбор остаётся за человеком

Социальное неравенство и вера в его безальтернативность завели человечество в эволюционный тупик. Человек, возомнив себя венцом природы, совершенно забыл, что сам является лишь небольшой её частью.

Климатический хаос и рост природных катаклизмов — это не только следствие промышленной жизнедеятельности человека на планете, как утверждают сторонники глобального мироустройства. Климатический хаос — это следствие негативных процессов в сознании человека.

Существует естественный социальный закон развития, который предполагает непрерывный эволюционный прогресс. В противном случае — деградация и медленное вымирание. Об этом предупреждали и продолжают говорить многие учёные и философы, но, как правило, их никто не хочет слышать.

Сегодня мы все являемся свидетелями двух войн одновременно. Локальная война на российско-украинской территории запустила внутренний процесс переосмысления российским обществом своих истинных ценностей и своей исторической миссии. Процесс очищения может быть долгим и занять не одно десятилетие, но другого выбора уже не существует.

Победа России в войне над собой — это самая важная победа, которая позволит сохранить государство, изменить мир и вернуть людям надежду.

Вторая война, которая не прекращается с начала двадцатого столетия, это уже эволюционная война. Её целью является сохранение тех ценностей и той идеологической модели развития, которая навязана мировому сообществу Западной философией.

Как утверждал великий мыслитель Фёдор Достоевский:

"Человек — это поле битвы между Богом и дьяволом".

Каждый из нас, живущих на Земле, участник этой битвы, и у каждого из нас, есть право выбора в противостоянии добра и зла. Отсутствие в сознании человека чёткой границы между ними — самая большая проблема современной цивилизации.