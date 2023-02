Your browser does not support the audio element.

Мучитель собственного народа: немцы уберут Шольца из политики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заранее знал о планах президента США Джо Байдена наказать немецкий народ подрывом "Северного потока". И это обеспечит Шольцу политическую смерть. Не исключено, что впоследствии его будут и судить.

Германия отмалчивается по вопросу подрыва "Северного потока"

Лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш на прошлой неделе разоблачил роль ЦРУ и лично президента Джо Байдена в подрыве трёх из четырёх веток газопровода "Северный поток".

Cеймур связал мотив действий США с необходимостью:

уменьшить коммерческие выгоды России, увеличив свои,

исключить зависимость Германии от дешёвой российской энергии, чтобы гарантировать, что Берлин поддержит Украину в конфликте с РФ.

Главная жертва диверсии — Германия — отреагировала на доклад Херша только через пять дней сообщением о том, что не располагает информацией на этот счёт. Канцлер Германии Олаф Шольц также до сих пор не высказался по вопросу.

Нет продвижения и в расследовании дела. Якобы немецкие следователи не обнаружили убедительных доказательств причастности кого-либо к теракту.

Шольц заранее знал о планах Байдена

Депутат от партии "Альтернатива для Германии" в Европарламенте Максимилиан Кра обвинил Шольца в том, что тот заранее знал о плане США.

"Несомненно, правительство Германии было заранее проинформировано о саботаже американцами". А если добавить заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, что Германия находится в состоянии войны с Россией, то "меня ничего не удивляет", сказал депутат.

По его словам, отказ от российских энергоносителей "разрывает экономику Германии на куски и значительно обедняет Германию". Более того, "миллиарды, потраченные Германией на этот газовый проект, потеряны, а коалиции, которая правит Германией — всё равно".

Во вчерашнем интервью немецкой газете Berliner Zeitung Сеймур Херш поддержал немецкого депутата.

"Я бы задал канцлеру Шольцу много вопросов. Я бы спросил его, что он узнал в феврале, когда встречался с президентом (Байденом). Операция была совершенно секретной, и президент (Байден) не должен был никому рассказывать о наших способностях, но он любит поболтать, и иногда говорит то, чего не должен говорить", — сказал Херш.

По словам журналиста, люди, руководившие диверсией, считали, что Байден "знал о том, что он делал с народом Германии, что он наказывал их за войну, которая шла не очень хорошо". Байден, опасался, что Германия откажется от антироссийских санкций из-за холодной зимы, пояснил Херш.

Шольц подписал себе приговор

То есть, Шольц пошёл на поводу у американцев против интересов своего народа, своей промышленности, экономики, втягивая Германию в войну с РФ.

Можно, конечно, вспомнить о колониальной зависимости ФРГ от США, о секретных протоколах о повиновении Вашингтону, которые подписывает каждый немецкий канцлер, вступая в должность, но настолько идти против интересов расколотой сегодня Германии — это подписать себе смертный политический приговор. Возможно и привлечение к суду, если пойдут иски немецких компаний и населения.

Неслучайно партия Шольца показала разгромно плохой результат на выборах в Берлине, где в воскресенье прошли выборы в ландтаг. Победу на них одержала оппозиционная ХДС, собрав почти 30% голосов против 20% у СДПГ Шольца. Der Spiegel назвала поражение историческим, отметив, что СДПГ показала свой наихудший результат в Берлине в истории ФРГ.

"Жителям столицы надоела зелёная "диктатура", надоела война велосипедистов против автомобилистов, надоел развал инфраструктуры, надоела безнаказанность арабских кланов в столице, надоела беспорядочная бюрократия, надоела разруха в школах и социальных учреждениях, надоели попытки экспроприировать недвижимость — короче: берлинцы жаждут перемен", — написал немецкий политолог Александр Рар в своём Telegram-канале.

По словам политолога, потери СДПГ — пощёчина самому канцлеру.

"Его рейтинг на федеральном уровне падает. В Германии (как и во всей Европе) много кризисов, с которыми правительство с большим трудом справляется", — добавил он.

