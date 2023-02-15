В Совфеде призвали "с пристрастием" опросить ФРГ, Данию и Швецию по "Северным потокам"

Под присягой и "с пристрастием" о причастности и ходе расследования по подрыву российских газопроводов "Северный поток" необходимо опросить Германию, Швецию и Данию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша, три страны, которые якобы ведут расследование теракта, должны предоставить анализ ситуации.

"Возвращаясь к Хершу. Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырёх веток взорваны только три), два взрывных устройства — считай, улики — либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны "расследователями" из Германии, Дании и Швеции. Уверен, должен найтись способ и их опросить с пристрастием, под присягой и независимой следственной группой", — заявил вице-спикер.

По словам Косачева, пока страны не раскроют ход расследования и не представят доказательства чьей-либо вины, они становятся "соучастниками преступления".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского журналиста Херша о том, что при подрыве "Северных потоков" сдетонировали не все заложенные заряды, а лишь часть. Как подчеркнул аналитик, это могло произойти из-за "промедления" Белого дома.

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