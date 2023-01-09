Далеко не каждый в Сербии готов воевать за Косово

Похоже, что ситуация вокруг автономного края Косово начинает немного смягчаться. Косовские власти заявили о готовности освободить ранее арестованных сербских экс-полицейских.

Но что так повлияло на сговорчивость албанской стороны? Может, свою позитивную роль сыграла сербская армия — как сдерживающий фактор от дальнейшего обострения?

С начала обострения ситуации 10 декабря и албанская, и сербская стороны обменивались не только воинственной риторикой. Приштина обещала ввести на территорию сербского анклава Косово свои полицейские силы. Глава Сербии Александр Вучич в ответ привёл сербскую армию в полную боевую готовность и вывел ряд армейских подразделений непосредственно к границе с Косово.

Но насколько обе стороны готовы были перейти тонкую грань и начать активные действия? Есть ли у Сербии какие-то шансы реально противостоять косовским албанцам и "коллективному" Западу, стоящему за ними?

В процессе распада Югославии в 1990-е годы Сербия оказалась одной из главных наследниц военного потенциала союзного государства. Собственно, по этой причине Сербии довольно долго удавалось сопротивляться дезинтеграционным процессам в Югославии и нажиму западных властных элит.

Когда в 1999 году в Косово начался полноценный вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами и Белградом, сербская армия довольно успешно действовала против террористов. Пока в дело не вмешалось НАТО. Бомбардировки Сербии вынудили тогда Белград вывести свои вооружённые силы с территории Косово и де-факто примириться с албанской властью в этом автономном крае.

С тех пор Сербия вынуждена была снижать свой военный потенциал не без давления Запада. Если в 2000 году численность сербской армии составляла около 100 тыс. человек, то теперь она едва насчитывает 30 тыс. Ещё около 50 тыс. человек составляет резерв.

Несмотря на прессинг со стороны США и Евросоюза Белграду удалось сохранить значительный запас вооружений, оставшийся от Югославской Народной Армии: в основном, бронетанковой техники и артиллерийских систем.

На текущий момент в арсенале у Сербии имеются:

свыше 200 танков Т-72 различных модификаций, в том числе изготовленных под маркой М-84 на территории Югославии в 1980-е годы;

свыше 300 боевых машин пехоты М-80 (примерный аналог по классу российских БМП-2);

около 150 других боевых бронированный машин (БТР, БРДМ);

около 270 единиц полевой ствольной артиллерий, включая системы советского производства "Гвоздика",

гаубицы Д-30 и др;

порядка 80 единиц реактивной артиллерии класса российских БМ-21 "Град".

Артиллерия занимает особое место в вооружённых силах Белграда. Помимо старых систем ещё советских поставок у Сербии есть своя собственная разработка — самоходное артиллерийское орудие НОРА B-52 — гордость сербского ВПК.

Эта САУ разработана в начале 2000-х годов и вполне конкурентна по отношению к другим зарубежным образцам. Достаточно сказать, что дальность стрельбы у этого орудия достигает 41 км при использовании активно-реактивного снаряда.

Эта система даже поставляется на экспорт. Причём, из более чем 100 произведённых единиц этого вооружения только 6 САУ остались в Сербии. Остальные ушли на экспорт. И кстати сербский военно-промышленный комплекс тоже занимает не последнее место среди европейских экспортёров вооружений.

Помимо упомянутых выше артиллерийских систем в Сербии имеются производства

боеприпасов,

порохов,

стрелкового оружия.

Существует даже производство самолётов. Да, это самолёты учебно-боевого класса, они несут довольно ограниченную бомбовую нагрузку и не очень сильное ракетно-пушечное вооружение. Но, тем не менее, задел в этой области есть.

Оценивать ВВС Сербии в конкретных цифрах весьма сложно. В авиации числятся десятки самолётов учебно-боевого класса, но насколько они реально "боевые", это вопрос.

Более определённо можно говорить об авиации российского производства, которая за последние несколько лет дополнилась поставками в рамках военно-технической помощи России. Среди них:

14 МиГ-29 (общее количество, включая поставки ещё 1980-х годов);

4 вертолёта Ми-35;

6 вертолётов Ми-17.

Активизация военно-технического сотрудничества с Россией связана с именем действующего Президента Сербии Александра Вучича. Но ещё до избрания на высший пост в 2017 году Вучич, будучи премьер-министром, начал прорабатывать вопросы поставок вооружений из России.

Из последних заметных приобретений — шесть зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь — С1". И это не случайно.

Силы противовоздушной обороны — пожалуй, самый слабый компонент сербской армии. Войска ПВО располагают некоторым количеством старых советских комплексов С-125 и самоходных систем "Куб". Но их общее количество не превышает 15 единиц. Ещё есть примерно столько же самоходных зенитно-ракетных комплексов ближнего радиуса действия типа "Стрела".

Правда, c 2022 года в западных источниках, в частности в издании Military Balance, тиражируется информация, что в сербских ПВО вдруг появилось целых 77 ЗРК "Куб". Почему эта цифра кажется подозрительной?

Во-первых, ЗРК "Куб" — это не просто одна самоходная пусковая установка. Это батарейный комплект, состоящий из четырёх пусковых установок, станции наведения, пункта управления и транспортно-заряжающих машин. По самым скромным прикидкам, каждый комплекс — это около 30 человек. Что в сумме потребует более 2000 человек личного состава. Что несоразмерно, учитывая, что во всех войсках ВВС и ПВО числится около 5 тыс. человек. Данные Military Balance уже, как минимум, один раз подвергались сомнению, когда ими были опубликованы сильно заниженные показатели по боевому составу украинской авиации. По факту спецоперации, у Украины боевых самолётов оказалось, как минимум, в два раза больше. В-третьих, откуда бы взялись эти 77 комплексов? Со времён Югославии они вряд ли могли сохраниться. Иначе, кампания 1999 года для НАТО была бы не такой победной.

Единственно, во что можно поверить, что 77 — это не количество ЗРК, а количество пусковых установок. И речь в данном случае может идти об ошибках при подсчёте типов боевых машин и их классификации. Но даже в этом случае число 77 кажется неправдоподобно большим.

Будь по другому, и президент Сербии наверно не говорил бы слов о том, что Сербия не может позволить себе ещё одну войну с НАТО. Она просто её не переживёт. Кому, как не сербскому президенту, знать ситуацию лучше всего.

На стороне Косово, в их силах безопасности, числятся порядка 4500 человек. У косовского "старшего брата", Албании, тоже примерно столько же. Какой-то бронетехники в их подразделениях не наблюдается, во всяком случае, по официальным данным. Но не надо забывать, что Косово, по факту, уже давно вотчина блока НАТО. Здесь уже более 20 лет находится вторая по величине военная база НАТО в Европе и размещён 4-тысячный контингент сил KFOR ("поддержание мира" в Косово).

Да, если оценивать исключительно сухопутный компонент вооружённых сил Сербии, то он довольно выигрышно смотрится на фоне соседних государств. Но очень слабый уровень ПВО, увы, не даст Сербии никаких шансов в случае полноценного вмешательства НАТО. В чём Сербия более 20 лет назад уже убедилась. А ведь тогда она была несравнимо сильнее.

При этом, надо признать, что силовой фактор, конечно, даёт Белграду какие-то козыри в текущей игре. Но проблема в том, что далеко не все сербы готовы реально воевать за Косово.

Отношение самих сербов к своему историческому краю Косово неоднозначное. Поступиться мирной жизнью ради защиты исторических ценностей, когда-то важных для их родителей, но не очень важных сейчас для их детей, не каждый готов.

И этот моральный фактор может иметь гораздо большее значение, чем наличие грубой военной силы. В любом случае, несмотря на видимое смягчение конфликтной риторики, ситуация в крае ещё чрезвычайно далека от успокоения.