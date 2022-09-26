Всем хорошо известны фотографии советских танков на улицах Праги в 1968 году. Тогда выход чешских студентов на улицу на Западе подавался как "Пражская весна". Сегодня такие действия во всём мире получили другое определение — "цветные революции", которые зачастую никакого национального или демократического носителя не имеют. Зато ярко окрашены в цвета НАТО, которые с помощью местных "либеральных" и криминальных элементов свергают неугодные им режимы. Прага-1968 — типичный пример.
"Пражскую весну" уже сегодня обзывают периодом "либерализации", связанную с избранием первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека. И, конечно, запланированными реформами, направленными "на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране".
Так что сносить памятники советским бойцам, освобождавшим Прагу в 1945 году, уже могли бы и в 1970 году. Но тогда это не получилось.
Хочется отметить, что боевых действий не было. Имели место лишь отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем большинстве жители Чехословакии не оказали сопротивления.
Жертв среди чехов не было. Сообщения о жертвах появились в российской прессе только после прихода к власти в России "либералов" и ничем и никем не были подтверждены. Кроме них самих. Чем чудовищнее ложь, тем больше поверят — классика. А в новой России это и не собирались опровергать.
Да, были погибшие. Но среди советских солдат в некоторых районах Чехии, которым обычно стреляли в спину. Чаще всего стрелявшие исчезали в приграничных районах со странами НАТО. Оружие и "свобода" также поставлялась оттуда.
В США с "цветными революциями" не церемонятся. Тем более удивляет шум тамошних СМИ и политиков, которые указывают на "жестокое" отношение к протестующим в тех или иных странах.
1967 год ознаменовался в США массовыми беспорядками в городе Детройт, штат Мичиган. В ходе полицейских рейдов погибло 43 человека, ранено 467, арестовано 7200 человек
В 1968-м в Чикаго начались столкновения граждан с властями после убийства Мартина Лютера Кинга — общественного деятеля и активиста. Мэр Ричард Дейли ввёл комендантский час для лиц младше 21 года и закрыл улицы для движения транспорта. Он запрещает продажу оружия, боеприпасов и легковоспламеняющихся материалов. К 10 500 полицейским вскоре присоединились 6700 национальных гвардейцев штата Иллинойс.
После того, как президент Линдон Б. Джонсон направил в город более 5000 солдат, генерал заявил, что никому, даже жителям, не будет позволено собираться в зонах массовых беспорядков. Он приказал своим войскам применить против протестантов слезоточивый газ. Полиции Чикаго приказали стрелять.
Одиннадцать человек были убиты и более 500 человек получили ранения. Арестовано около 3000 человек.
Также армию направляют и в более чем ста других американских городов. В семи городах расположилась Национальная гвардия. Тридцать девять человек погибли, более 2600 ранены. Арестована 21 000 человек.
И, в общем-то, совсем недавно, в ходе массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в начале мая 1992 года в столкновении с силовиками погибают 63 человека, а городу был причинён ущерб на сумму в один миллиард долларов. Стычки с полицией начались ещё 29 апреля, в день, когда суд присяжных вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал упорное сопротивление при аресте за превышение скорости 3 марта 1991 года.
В мире, да и у союзников США по НАТО, уже никого не шокирует, что на улицах Америки сейчас можно видеть "сцены, недостойные США и больше подходящие для авторитарных систем".
Бывший президент Дональд Трамп не стал открещиваться от такого определения, прямо заявив, что всегда применит вооружённые силы США против американских граждан.
Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.