Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО

Всем хорошо известны фотографии советских танков на улицах Праги в 1968 году. Тогда выход чешских студентов на улицу на Западе подавался как "Пражская весна". Сегодня такие действия во всём мире получили другое определение — "цветные революции", которые зачастую никакого национального или демократического носителя не имеют. Зато ярко окрашены в цвета НАТО, которые с помощью местных "либеральных" и криминальных элементов свергают неугодные им режимы. Прага-1968 — типичный пример.

Если бы в 1968 году в Прагу вошли американские танки

"Пражскую весну" уже сегодня обзывают периодом "либерализации", связанную с избранием первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека. И, конечно, запланированными реформами, направленными "на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране".

Так что сносить памятники советским бойцам, освобождавшим Прагу в 1945 году, уже могли бы и в 1970 году. Но тогда это не получилось.

Хочется отметить, что боевых действий не было. Имели место лишь отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем большинстве жители Чехословакии не оказали сопротивления.

Жертв среди чехов не было. Сообщения о жертвах появились в российской прессе только после прихода к власти в России "либералов" и ничем и никем не были подтверждены. Кроме них самих. Чем чудовищнее ложь, тем больше поверят — классика. А в новой России это и не собирались опровергать.

Да, были погибшие. Но среди советских солдат в некоторых районах Чехии, которым обычно стреляли в спину. Чаще всего стрелявшие исчезали в приграничных районах со странами НАТО. Оружие и "свобода" также поставлялась оттуда.

В США с "цветными революциями" не церемонятся. Тем более удивляет шум тамошних СМИ и политиков, которые указывают на "жестокое" отношение к протестующим в тех или иных странах.

Насилие против протестантов — в США дело привычное

1967 год ознаменовался в США массовыми беспорядками в городе Детройт, штат Мичиган. В ходе полицейских рейдов погибло 43 человека, ранено 467, арестовано 7200 человек

В 1968-м в Чикаго начались столкновения граждан с властями после убийства Мартина Лютера Кинга — общественного деятеля и активиста. Мэр Ричард Дейли ввёл комендантский час для лиц младше 21 года и закрыл улицы для движения транспорта. Он запрещает продажу оружия, боеприпасов и легковоспламеняющихся материалов. К 10 500 полицейским вскоре присоединились 6700 национальных гвардейцев штата Иллинойс.

После того, как президент Линдон Б. Джонсон направил в город более 5000 солдат, генерал заявил, что никому, даже жителям, не будет позволено собираться в зонах массовых беспорядков. Он приказал своим войскам применить против протестантов слезоточивый газ. Полиции Чикаго приказали стрелять.

Одиннадцать человек были убиты и более 500 человек получили ранения. Арестовано около 3000 человек.

Также армию направляют и в более чем ста других американских городов. В семи городах расположилась Национальная гвардия. Тридцать девять человек погибли, более 2600 ранены. Арестована 21 000 человек.

И, в общем-то, совсем недавно, в ходе массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в начале мая 1992 года в столкновении с силовиками погибают 63 человека, а городу был причинён ущерб на сумму в один миллиард долларов. Стычки с полицией начались ещё 29 апреля, в день, когда суд присяжных вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал упорное сопротивление при аресте за превышение скорости 3 марта 1991 года.

В мире, да и у союзников США по НАТО, уже никого не шокирует, что на улицах Америки сейчас можно видеть "сцены, недостойные США и больше подходящие для авторитарных систем".

Бывший президент Дональд Трамп не стал открещиваться от такого определения, прямо заявив, что всегда применит вооружённые силы США против американских граждан.