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Автор Ольга Лебедева

Запорожская ТЭС "села на ноль" - закончился уголь

Мир

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке Запорожской ТЭС. Причина — закончился уголь и нет возможности пополнить его запасы из-за логистических сложностей, вызванных боевыми действиями на юге Украины.

Запорожская ТЭС "села на ноль" - закончился уголь

"Остановка работы ЗаТЭС не отобразится на населении города в плане предоставления коммунальных услуг. Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре есть и будет, переведено на ЗАЭС. Но, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой", — пояснил мэр.

По его словам, уголь не поставляется на ТЭС с конца февраля. Почти всё это время станция работала в штатном режиме. Когда запасы угля стали истощаться, ТЭС была переведена на режим поддержания жизнеобеспечения только потребностей станции.

В настоящее время Энергодар находится под контролем российских военных. В городе создана военно-гражданская администрация. На данный момент в Энергодаре восстановлен железнодорожный узел, повреждённый ВСУ при отходе из города. Планируется, что уголь в город будут поставлять из Донбасса. 

В городе постепенно налаживается мирная жизнь, но украинские военные продолжают обстреливать его ракетами, организовывать диверсии и кибератаки.

Руководители "Росатома" и МАГАТЭ обсудили ядерные объекты Украины

Кроме Запорожской ТЭC — самой мощной тепловой электростанции Украины — в Энергодаре есть ещё и атомная станция — Запорожская АЭC.

Обеспечение её безопасности стало одной из тем рабочей встречи гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, прошедшей 4 мая в Стамбуле.

Напомним, Запорожскую АЭС киевские власти в марте пытались использовать для "ядерного шантажа", обвиняя российских военных то в поджоге атомной станции, то в ударах по ней "танками, оборудованными тепловизорами".

Сейчас, по словам Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС, "не исключены".

  • Однако, в случае с остановкой Запорожской ТЭС диверсий не было. Это подтвердил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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