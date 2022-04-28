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Автор Александр Шторм

Судьбу Украины и СВО решит Донбасская битва

Мир » Бывший СССР » Украина

Никаких мирных переговоров до исхода битвы за Донбасс не будет, так как Россия и Украина хотят получить дополнительные плюсы к своим позициям. Или хотя бы ясность в положении вещей.

Судьбу Украины и СВО решит Донбасская битва

Как пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос, российская армия готовится к окончательному наступлению. Поэтому вероятность мирных переговоров сегодня крайне мала. Фактически она ничтожна, сетует журналист.

Что касается целей российских военных, то одной из задач является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики и не давать использовать военную инфраструктуру.

Об этом прямо заявил заместитель командующего Центральным военным округом России генерал-майор Рустам Миннекаев. В издании TNI отметили, что данное заявление противоречит выкладкам Украины и Запада о том, что предстоящее российское наступление ограничится самыми восточными районами Донбасса.

Нет ясности в вопросе, намерена ли Россия контролировать ключевой порт Одессу на юго-западе страны напрямую или будет делать это через ДНР и ЛНР. Неизвестна и судьба украинских территорий, уже находящихся под российским контролем, — например, станет ли Херсон частью России или останется независимой республикой.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, никаких Херсонских народных республик не будет. Не исключено, что Россия с ним и согласится, только будет действовать иначе — например, включит Херсон в состав собственно России по итогам референдума, в результате которого он вольётся в соседний Крым.

Недавно пресс-секретарь МИД России Мария Захарова напомнила, что мирное предложение Украине было сделано 15 апреля, но до сих пор ответа не было. Советник президента Украины Михаил Подоляк 20 апреля подтвердил, что Украина получила предложения России. С тех пор вопрос остаётся открытым.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценивает перспективы переговоров пессимистично.

В итоге Москва и Киев считают предстоящие бои в Донбассе и на юге страны решающими для исхода конфликта. При крупном поражении в Донбассе у Киева просто не останется ресурсов продолжать сопротивление. Если вдруг поражение потерпит Россия (что маловероятно), то цели Москвы станут практически недостижимы без катастрофической ядерной эскалации.

Хотя, скорее всего, ничто не помешает русским укрепить контроль над Большим Донбассом и осадить Харьков, считает подполковник в отставке и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниел Дэвис.

На Западе также считают, что военные победы нужны Кремлю к 9 мая, когда Россия будет праздновать очередную годовщину Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Упомянутый выше Джонсон первым из западных лидеров признал публично, что Россия может победить. Так что США и ЕС нужно хорошо подумать о том, что они будут делать, если Кремль в ближайшие недели добьётся значительных успехов на поле боя в восточных регионах Украины, подытожил Эпископос.

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