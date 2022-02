Американский историк: ради чего США и Англия готовы начать третью мировую

В субботу, 5 февраля, в газете The Washington Post вышла статья под заголовком "Россия может захватить Киев за несколько дней и привести к гибели 50 тысяч гражданских лиц на Украине".

Автор статьи в красках описывает, что Россия близка к завершению подготовки к крупномасштабному вторжению на Украину, в результате которого могут быть убиты или ранены до 50 тысяч мирных жителей. Также российские солдаты, по мнению журналиста The Washington Post, в течение двух дней свергнут правительство в Киеве, тем самым спровоцировав гуманитарный кризис, в результате которого Европе придётся принимать до пяти миллионов беженцев.

Американцы призывают Германию опомниться и взять себя в руки

Историк Эрик Зюссе отмечает, что многие в Европе и США понимают абсурдность таких заявлений, хотя некоторые до сих пор не уверены в том, где правда, а где блеф. К утру воскресенья, 6 февраля, было 4600 комментариев читателей, особо отличился фолловер под ником: Тамплиер.

Тамплиер написал, что Германия разочаровала Европу. Ведь голос Олафа Шольца был важен, а он сидит и мучается от нерешительности.

И республиканцы, и демократы в США не расстаются с романтической идеей, что Германия и Россия каким-то образом являются лучшими друзьями, если только никто не ведёт себя плохо. Отказ от поставок оружия союзникам на Украину показал, что пока союзники будут действовать, Германия будет сидеть сложа руки и только выражать свои беспокойства. Возможно, часть проблемы кроется в том, что немецкие ВС годами получали недостаточное финансирование, потому что у страны не было силы воли для принятия решения, поэтому они истощены и находятся в плохом состоянии.

Германия может производить и экспортировать отличное оружие, но не покупает его для собственного использования. Германия, возьмите себя в руки, призывает Тамплиер.

В другой статье "США предупреждают, что Китай рискует оказаться в затруднительном положении, если поддержит Россию в вопросе об Украине", также была целенаправленная пропаганда против правительства Германии:

"Пока Соединённые Штаты направляют около 3000 американских военнослужащих в Европу для союзников по НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц балансирует между союзом с Вашингтоном и тесными экономическими связями Берлина с Москвой…"

Американская блог-платформа Daily Kos, основанная в 2002 году Маркусом Мулитсасем, "бывшим" агентом ЦРУ, который был частью аристократии Сальвадора, но теперь живёт в Америке, выпустила в ответ статью с заголовком "Путин готовит сцену для полного вторжения на Украину: The Washington Post и The New York Times публикуют мрачные сообщения…"

Комментарии читателей также были пропитаны ложью Демократической партии.

Третья мировая ради мечты о мировом господстве

Неоконсерватизм является двухпартийным в конгрессе США, а также в Белом доме и в "новостных" СМИ. Именно он породил ложь, которая заставила правительства США и Великобритании "изнасиловать" Ирак в 2003 году, пишет Эрик Зюссе для Modern Diplomacy.

Единственная существенная разница между ситуацией в 2002 году и сейчас заключается в том, что тогда режим США/Великобритании нацеливался только на страны, у которых были дружеские отношения с Россией и Китаем. В настоящее же время глобальный режим идёт на кровопролитие ради своих имперских амбиций. Правительства США и Великобритании сейчас готовы (или делают вид, что готовы) начать третью мировую войну, чтобы осуществить свою мечту (с 1877 года в Великобритании) о завоевании мира.

