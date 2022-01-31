EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Подозрения на базе анонимки: депутат парламента Чехии о поиске агента ГРУ в окружении Земана

Мир » Европа » Евросоюз

"Подсознательные" подозрения в отношении незаконного уничтожения секретного доклада о взрыве в Врбетице являются бездоказательными.

Подозрения на базе анонимки: депутат парламента Чехии о поиске агента ГРУ в окружении Земана

Об этом заявил CNN Prima News бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек.

В Чехии намерены найти агента ГРУ в администрации президента Земана

Чешская полиция намерена выяснить, уничтожили ли сотрудники администрации президента Милоша Земана секретный апрельский доклад, согласно которому российские спецслужбы причастны ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

В нём описывалось, почему полиция подозревала в причастности ко взрывам российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (якобы тех же самых, что покушались на жизнь Скрипалей). Криминалисты намеревались исследовать бумаги на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации.

Об этом изданиям Radiožurnál и Respekt сообщили анонимные источники в полиции. Они добавили, что когда они хотели обнародовать секретный документ, сотрудники администрации президента республики сказали им, что отчёт был уничтожен по ошибке в конце ноября прошлого года.

Чаще всего в этой связи упоминается имя главы президентской администрации Вратислава Мынаржа.

Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, пояснив, что "не культивирует этот вид адреналинового спорта в виде незаконных утечек секретной информации, поскольку уважает законы Чехии", пишет Radiožurnál.

Минарж отметил также, что не читает документы, к которым у него нет доступа.

Комитет по безопасности нижней палаты чешского парламента проведёт заседание по этому вопросу в четверг, 3 февраля.

Бездоказательные обвинения на базе "невысказанных" подозрений

Бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек в воскресной (30 января) передаче CNN Prima News Party был "удивлён" тем, что информация по внутренней работе президентского офиса становится достоянием общественности.

Он назвал подозрения полиции "подсознательными", отметил их анонимность и отсутствие доказательств.

"Что, у кого-то есть такая информация в архивной службе в администрации президента республики? У меня нет возможности комментировать это, у меня нет другого выбора, кроме как смотреть СМИ. Сейчас Пражский град (резиденция президента. — Ред.) сообщил на своём сайте, что всё прошло в соответствии с регламентом. И как мне дальше это контролировать?" — сказал депутат.

"Есть подозрения, что кто-то держал отчёт в руках, что кто-то что-то читал. Они такие невысказанные, подсознательные. Мы либо будем говорить об этом открыто и что-то узнаем, либо оставим это на усмотрение соответствующих органов", — сказал Вондрачек.

В сообщении администрации президента говорилось, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчётом о Врбетице. А также, что его уничтожение произошло в конце 2021 года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истёк, наблюдала специальная комиссия.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Объекты были арендованы Imex Group. В апреле 2021 года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва через агентов ГРУ причастна к взрывам на складах боеприпасов и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметричными мерами. В мае Чехия вместе с США оказалась в перечне недружественных России иностранных государств.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия милош земан
Новости
Песков пояснил, когда Путин оценит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Баранова объяснила, в каком случае COVID-19 будет сокращать жизнь человека
Дипломат Полянский: кроме США, никого не беспокоит "российское вторжение"
Лукашенко рассказал, что будет, если Литва не пропустит транзит из Белоруссии
Опубликованы первые изображения кроссовера "КамАЗ"
Взгляд из Пекина: "большая игра" США направлена против Китая и России
Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде
Хэштег "Украина не Зеленский" лидирует в украинском Twitter
"Газпром": в ПХГ Европы осталось меньше 20% закачанного летом газа
Биолог Баранова раскрыла новую информацию об омикрон-штамме COVID-19
Последние материалы
Опубликованы первые изображения кроссовера "КамАЗ"
Как защититься от коронавируса: советы эпидемиолога
Взгляд из Пекина: "большая игра" США направлена против Китая и России
Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о неустойчивой погоде
Хэштег "Украина не Зеленский" лидирует в украинском Twitter
Иглоукалывание поможет ослабить симптомы менопаузы
"Газпром": в ПХГ Европы осталось меньше 20% закачанного летом газа
Сексуальная совместимость и теорема Ферма под одеялом
Подозрения на базе анонимки: депутат парламента Чехии о поиске агента ГРУ в окружении Земана
Биолог Баранова раскрыла новую информацию об омикрон-штамме COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников