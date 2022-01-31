"Подсознательные" подозрения в отношении незаконного уничтожения секретного доклада о взрыве в Врбетице являются бездоказательными.
Об этом заявил CNN Prima News бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек.
Чешская полиция намерена выяснить, уничтожили ли сотрудники администрации президента Милоша Земана секретный апрельский доклад, согласно которому российские спецслужбы причастны ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.
В нём описывалось, почему полиция подозревала в причастности ко взрывам российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (якобы тех же самых, что покушались на жизнь Скрипалей). Криминалисты намеревались исследовать бумаги на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации.
Об этом изданиям Radiožurnál и Respekt сообщили анонимные источники в полиции. Они добавили, что когда они хотели обнародовать секретный документ, сотрудники администрации президента республики сказали им, что отчёт был уничтожен по ошибке в конце ноября прошлого года.
Чаще всего в этой связи упоминается имя главы президентской администрации Вратислава Мынаржа.
Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, пояснив, что "не культивирует этот вид адреналинового спорта в виде незаконных утечек секретной информации, поскольку уважает законы Чехии", пишет Radiožurnál.
Минарж отметил также, что не читает документы, к которым у него нет доступа.
Комитет по безопасности нижней палаты чешского парламента проведёт заседание по этому вопросу в четверг, 3 февраля.
Бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек в воскресной (30 января) передаче CNN Prima News Party был "удивлён" тем, что информация по внутренней работе президентского офиса становится достоянием общественности.
Он назвал подозрения полиции "подсознательными", отметил их анонимность и отсутствие доказательств.
"Что, у кого-то есть такая информация в архивной службе в администрации президента республики? У меня нет возможности комментировать это, у меня нет другого выбора, кроме как смотреть СМИ. Сейчас Пражский град (резиденция президента. — Ред.) сообщил на своём сайте, что всё прошло в соответствии с регламентом. И как мне дальше это контролировать?" — сказал депутат.
"Есть подозрения, что кто-то держал отчёт в руках, что кто-то что-то читал. Они такие невысказанные, подсознательные. Мы либо будем говорить об этом открыто и что-то узнаем, либо оставим это на усмотрение соответствующих органов", — сказал Вондрачек.
В сообщении администрации президента говорилось, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчётом о Врбетице. А также, что его уничтожение произошло в конце 2021 года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истёк, наблюдала специальная комиссия.
В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Объекты были арендованы Imex Group. В апреле 2021 года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва через агентов ГРУ причастна к взрывам на складах боеприпасов и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметричными мерами. В мае Чехия вместе с США оказалась в перечне недружественных России иностранных государств.
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