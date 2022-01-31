Подозрения на базе анонимки: депутат парламента Чехии о поиске агента ГРУ в окружении Земана

"Подсознательные" подозрения в отношении незаконного уничтожения секретного доклада о взрыве в Врбетице являются бездоказательными.

Об этом заявил CNN Prima News бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек.

В Чехии намерены найти агента ГРУ в администрации президента Земана

Чешская полиция намерена выяснить, уничтожили ли сотрудники администрации президента Милоша Земана секретный апрельский доклад, согласно которому российские спецслужбы причастны ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.

В нём описывалось, почему полиция подозревала в причастности ко взрывам российских разведчиков ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (якобы тех же самых, что покушались на жизнь Скрипалей). Криминалисты намеревались исследовать бумаги на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации.

Об этом изданиям Radiožurnál и Respekt сообщили анонимные источники в полиции. Они добавили, что когда они хотели обнародовать секретный документ, сотрудники администрации президента республики сказали им, что отчёт был уничтожен по ошибке в конце ноября прошлого года.

Чаще всего в этой связи упоминается имя главы президентской администрации Вратислава Мынаржа.

Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, пояснив, что "не культивирует этот вид адреналинового спорта в виде незаконных утечек секретной информации, поскольку уважает законы Чехии", пишет Radiožurnál.

Минарж отметил также, что не читает документы, к которым у него нет доступа.

Комитет по безопасности нижней палаты чешского парламента проведёт заседание по этому вопросу в четверг, 3 февраля.

Бездоказательные обвинения на базе "невысказанных" подозрений

Бывший спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Акция недовольных граждан" (АНО) Радек Вондрачек в воскресной (30 января) передаче CNN Prima News Party был "удивлён" тем, что информация по внутренней работе президентского офиса становится достоянием общественности.

Он назвал подозрения полиции "подсознательными", отметил их анонимность и отсутствие доказательств.

"Что, у кого-то есть такая информация в архивной службе в администрации президента республики? У меня нет возможности комментировать это, у меня нет другого выбора, кроме как смотреть СМИ. Сейчас Пражский град (резиденция президента. — Ред.) сообщил на своём сайте, что всё прошло в соответствии с регламентом. И как мне дальше это контролировать?" — сказал депутат.

"Есть подозрения, что кто-то держал отчёт в руках, что кто-то что-то читал. Они такие невысказанные, подсознательные. Мы либо будем говорить об этом открыто и что-то узнаем, либо оставим это на усмотрение соответствующих органов", — сказал Вондрачек.

В сообщении администрации президента говорилось, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчётом о Врбетице. А также, что его уничтожение произошло в конце 2021 года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истёк, наблюдала специальная комиссия.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Объекты были арендованы Imex Group. В апреле 2021 года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва через агентов ГРУ причастна к взрывам на складах боеприпасов и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметричными мерами. В мае Чехия вместе с США оказалась в перечне недружественных России иностранных государств.

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