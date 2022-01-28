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Автор Ирина Гусакова

СМИ США ополчились на президента: что им сделал Джо Байден

Мир

У президента США Джо Байдена часто бывают озарения, иногда его переполняют чувства, и он, не стесняясь в выражениях, обзывает сукиным сыном репортера Fox News, а иногда он старается делать вид, что он президент великой страны. Но все сильнее разрыв между великими надеждами, которые демократы возлагали на его президентство год назад, и нынешней реальностью — застопорившейся повесткой дня и прогнившей политической культурой. И у многих в США сохраняется ощущение, что Байден не совсем готов к тому, чтобы изменить всё это до следующих выборов.

Джо Байден

Байден — любитель крепкого словца

Напомним про скандальный инцидент, который стал напоминанием о том, как случайная ненормативная лексика выигрышно смотрится на фоне фальши современной политики. Началось все с того, что корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси задал президенту вопрос о рекордной за 40 лет инфляции в США, Байден, конечно же, ушел от ответа, но затем прошептал как бы про себя: "Вот же тупой сукин сын!". Однако он не учел, что микрофон был все еще включен, через час Байден уже извинился перед Дуси, мол, вырвалось, прости.

Чего уж скрывать, Байден вовсе не чурается ненормативной лексики. Было время, когда он шепнул тогда еще президенту Бараку Обаме на трибуне Белого дома, что принятие реформы здравоохранения — это "чертовски большое дело". Или когда он нахамил избирателю из Айовы, который вдруг намекнул на его физическую немощь. Но особо отличился Байден осенью 2020 года во время президентских дебатов. Трамп неоднократно перебивал Байдена, затем тот не выдержал и заявил: "Ты заткнешься, чувак?"


США

Байден занял не своё кресло?

Байден, по сути, занял должность, для которой по многим общепринятым стандартам он плохо подготовлен. Современное президентство по своей сути является коммуникационной платформой, а заветный ключик — это способность доминировать в общественном дискурсе. Железная хватка Трампа и его борьба за общественное внимание — тому пример. Когда-то красиво на эту тему сказал Рузвельт:

"Президентство — это не просто административная должность. Это высота, с которой осуществляется моральное руководство. Все великие президенты были лидерами мысли во времена, когда необходимо было прояснить определенные идеи в жизни нации".

Так что тот факт, что Байдену не хватает слов для выражения своих мыслей, является серьезной проблемой, отмечает журналист издания Politico.

Мало кто даже помнит выступление Байдена несколько месяцев назад в ООН, поскольку это была жгучая смесь банальностей и риторических вопросов, которая напоминала речь старшеклассника. Двухчасовая пресс-конференция на прошлой неделе, возможно, развеяла опасения по поводу того, хватит ли ему остроты ума, чтобы спорить с журналистами.

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