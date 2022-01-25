Психотерапевт: информация о Казахстане пока не для всеобщего обозрения

Стоит ли искать невербальный смысл в обращении Нурсултана Назарбаева к зрителям, как можно трактовать жест скрещённых пальцев во время выступления первого президента Казахстана и чем отличалась его речь на русском языке от речи на казахском, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой психотерапевт Сергей Нурисламов.

Странная нарезка

— Сергей Валерьевич, выступления Нурсултана Назарбаева долго ждали. Как вы с позиции психотерапевта оцениваете его появление, а также искренность человека, который был почти 30 лет у власти?

— Нурсултан Назарбаев — это политик с огромным опытом политической работы, власти, управления в масштабах страны. Причём ему всегда приходилось быть между разных огней. Казахстан отчасти остаётся на сегодняшний день суверенной страной. Нурсултан Назарбаев в своём выступлении сделал акцент именно на этом.

Если мы говорим о том, как он себя вёл, понятно, что не каждый раз, уходя от власти, можно приходить к ней безболезненно. Было ли это приходом Нурсултана или не было? Было ли это попыткой разыграть его карту? Может быть, это была "игра втёмную"? Мы сейчас можем только гадать, потому что никто пока правды не расскажет. События произошли совсем недавно, и они не привели к тяжелейшим потрясениям для Казахстана и близлежащих стран.

Информация о том, какие силы взаимодействовали, существует, но пока она не для всеобщего обозрения.

— Говорят, что ему не нравится Токаев и что он абстрагируется от власти. Вы что-то такое увидели?

— Никто не отстраняется и не абстрагируется от власти. Потому что невозможно от неё просто так отойти. У Нурсултана Назарбаева огромное количество ставленников. На самом деле он не особо сильно, как мне показалось, нервничал. Если он что-то скрывал, то мы не можем понимать, что скрывает политик.

— В его выступлении было 38 нарезок.

— Нарезка всегда и везде. Она может быть связана не только с тем, что человек нервничает, но и с тем, что, будучи в пожилом возрасте, можно сказать что-то не то. Может быть, тот, кто нарезал, имел умысел показать нарезку, потому что её можно сделать так красиво, что обычному зрителю не покажется, что это нарезка. Соответственно, мы увидели уже четыре варианта:

нарезка нужна была или не нужна;

её специально показали или не специально.

И за каждым из этих ответов есть парочка бенефициаров: тот, кто это делал с пользой для дела или во вред.

Но в любом случае, как мне показалось, Нурсултан Назарбаев ведёт свою игру. Он у власти. Так просто от управления не отходят, тем более такой страной. Попытки его сместить должны быть легитимны. Никто ему никаких претензий не предъявляет. Он, наоборот, говорит о процессе передачи власти, о том, что террористические группы пытались дестабилизировать ситуацию. Пока мы не слышим, кто стоял за террористическими группами. Ещё будут определённые заявления, взаимоотношения предыдущей власти Казахстана и нынешней. Игроков вокруг Казахстана много.

Говорить можно много, пока не будет официальной версии. Интерес публики (это я скажу как психотерапевт и специалист в области социальной психологии) нагнетается, и всем становится интересно, кто за этим стоял, каким образом Казахстан будет поделен, в том числе в экономическом плане.

Жесты вторичны

— Многие обратили внимание: когда Нурсултан Назарбаев говорил, он скрестил пальцы. Это очень странно для такого опытного политика.

— Мне кажется, это дополнение к тому, куда бы он хотел отправить террористов: за решётку, где одежда в полосочку. Есть самые разные жесты. Некоторые из них могут быть специальные, некоторые — неспециальные. Жесты можно было как убрать, так и оставить. Вполне возможно, что опытный политик, психолог мог жестами что-то транслировать. Но почему тогда их не убрали? Здесь бы я не искал невербального обращения к нации и зрителям. Я бы просто наблюдал за происходящим, не обращая внимания на эмоции, жесты. С одной стороны, уходя — уходи. С другой стороны, если есть силы на реставрацию, я не думаю, что Нурсултан Назарбаев постарался бы сейчас реставрировать себя либо менять ставленников.

Жесты Назарбаева соответствовали его словам. На казахском он говорил быстрее, и жестикуляции было меньше. Всё было более жёстко. А на русском языке он говорил чуть медленнее в попытке более ясно донести мысль. Поэтому жесты были в подтверждение речи на неродном языке.

— Языку жестов посвящено множество книг и курсов. Но я правильно понимаю вашу позицию, что не стоит такое большое внимание уделять языку жестов, а нужно судить по делам и словам?

— Конечно. У серьёзного политика жесты, руки будут отражать только то, что он считает нужным показать. Я могу разминать палец, может быть, пальцы затекли, суставы уже немолодые. Соответственно, это не означает, что мы сейчас что-то жестами передаём.

С другой стороны, существует язык жестов. В Казахстане специалисты хорошо работают с политиками, особенно перед выборами. Политик обучается использовать только нужные жесты и тогда, когда надо; убирать слова-паразиты, использовать в речи только необходимые фразы и фразеологизмы, которые подчеркнут идею, которую он хочет донести до слушателей. Это обязательная практика обучения каждого политика. И Нурсултан Назарбаев не исключение. Он прекрасно владеет:

собой,

речью,

жестами.

Поэтому я за ним ничего сверхсерьёзного не наблюдал.

Я не думаю, что казахам свойственна усиленная жестикуляция, это не итальянцы. Поэтому в данном случае руки просто усиливали то или иное действие. Да, может быть, элемент напряжения в этом и сказывается. Но ведь страну ввергли в хаос, хотя бы на несколько дней произошла подвижка между силовыми ведомствами. Это приведёт к экономическим и политическим сдвигам. Но, к счастью, это не привело к катаклизмам, и это радует.