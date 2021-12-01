У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии

Близится "эпохальное" событие, названное американцами "саммитом за демократию". Шутка ли, более сотни стран мира, созываемые президентом США Джо Байденом, встанут в едином порыве под знаменем Света и Добра, чтобы одолеть силы Зла остальной, авторитарной части мира. Зная по опыту, на что способен западный мир ради своей выгоды, несложно догадаться, что под гипнотические речи о демократии Вашингтон будет решать свои и только свои геополитические задачи.

Президент США Джо Байден

Предыстория заявленного саммита уходит корнями в далёкое прошлое — чуть ли не во времена рождения легенды об Америке как "сияющем граде на холме". Говоря о более позднем периоде, после вероломного вторжения в Ирак власти Соединённых Штатов задумали основать "альянс демократий" в качестве альтернативного ООН источника легитимности. Будучи кандидатом в президенты в 2008 году, сенатор Джон Маккейн в случае победы на выборах "грозился" создать "Лигу демократий". Знамя немеркнущих американских идеалов от своих предшественников решил подхватить и Джо Байден.

Заняв место в Белом доме, новый президент как демократ до мозга костей должен был вытравить всякий след оппортунистических идей "трампизма". Вашингтон демонстрирует возврат к мейнстриму американской политической традиции и стремится восстановить связи с союзниками в Европе. Выступая на совместном заседании палат конгресса в апреле этого года, Джо Байден заявил, что XXI век будет определяться исходом титанической борьбы между демократиями и автократиями. Чем не цель для сплочения поредевших рядов союзников и укрепления ведущей роли Америки в мире?

"Американское руководство должно принять новые вызовы авторитаризма, — заявил Байден, — включая растущие амбиции Китая в соперничестве с США и решимость России подорвать нашу демократию. Мы должны противостоять этим вызовам".

После такого заявления становится вполне понятно, какие страхи преследуют вашингтонский бомонд и что должно стать гвоздём программы будущего "саммита демократий". Заявленные цели тоже были вполне ожидаемы — защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение прав человека. Естественно, страны Запада во главе с Соединёнными Штатами не собираются рассматривать изъяны своих собственных моделей демократии, ведь они считают себя верхом достижений цивилизации. Направлением главного удара заранее избраны Россия и Китай, которых принято изображать как исчадие ада.

Для Штатов миссия невыполнима

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин

Амбиции Вашингтона перехлёстывают через край. Следует полагать, что именно он является хранителем эталона, точного мерила такой неуловимой субстанции как демократия. С какой стати Штаты берут на себя такую миссию из разряда невыполнимых? Критерии отбора приглашённых на саммит не поддаются никакому анализу. Достаточно привести один пример: Украина, где стреляют из пушек по собственным гражданам в Донбассе, где подвергают гонениям оппозиционных политиков и журналистов, приглашена, а Венгрия — член НАТО и ЕС — нет.

Что касается России, им бы следовало проникнуться смыслом стихотворения Фёдора Тютчева:

"Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенная стать — В Россию можно только верить".

Но вернёмся к прозе жизни. Представители власти в России сделали ряд нелестных отзывов о пресловутом саммите. Глава МИД Сергей Лавров отмечает его как шаг Вашингтона в направлении раскола мирового сообщества на своих и чужих, новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных. Атака на страны, которые сохраняют стратегическую независимость, своё суверенное видение миропорядка, ведёт к размыванию роли ООН и обострению международной напряжённости. Как отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Соединённые Штаты пытаются приватизировать слово "демократия" и создают новые разделительные линии.

Власти КНР возмущены приглашением на саммит Тайваня, поскольку этим нарушается принцип "одного Китая". Главы дипмиссий России и Китая в Вашингтоне Анатолий Антонов и Цинь Ган осудили идею "саммита за демократию" в совместной статье, опубликованной в издании National Interest. Послы посоветовали западным странам заниматься своими делами и не беспокоиться о демократии в России и Китае. Тем более что "предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно", это может только затруднить объективный процесс.

Влиять силой авторитета, а не авторитетом силы

Солдаты США уходят из Афганистана

Недавно мир с удивлением, граничащим с возмущением, наблюдал, как США ретировались из Афганистана после 20 лет насаждения там демократии "огнём и мечом", оставив за собой разорённые земли и разрушенные судьбы миллионов людей. Сегодня Вашингтон проводит свои безжалостные политические эксперименты над Украиной, называя демократией рукотворный хаос в стране. США решали свои геополитические задачи, когда профинансировали оппозицию и вдохновили Майдан на совершение вооружённого переворота. Последствия такой политики хорошо известны, но Запад, кажется, готов идти ва-банк и бросить Украину в пламя ещё большей войны.

Да и в самих Штатах хаоса предостаточно: все видели, что творили на улицах американских городов сторонники движения BLM, как нарушались права избирателей в ходе президентских выборов, как недовольные пошли толпой штурмовать Капитолий. Исследования авторитетного Pew Research Center показали, что 80% респондентов из таких устоявшихся демократий, как Италия, Канада, Нидерланды и Франция, отрицательно оценили существующее в США политическое устройство.

США претендуют на знание универсальных ценностей, некоего "секретного ингредиента" для демократии, но на самом деле никакого секретного ингредиента нет. Каждая страна имеет суверенное право выстраивать модель демократии по-своему, сообразуясь с местными историческими, культурными и иными традициями. Дискуссии вокруг ценностей и различных трактовок демократии могут быть полезны лишь в том случае, если использовать их во благо, а не в качестве ширмы для решения своих корыстных политических целей.

В своей внешней политике США, настаивая на поддержке демократии и прав человека, продвигают прежде всего либеральные ценности. Как отмечает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн, эксцессы либерализма привели к его отделению от национального государства, что способствовало общественным расколам и революционной политике. Неограниченный либерализм в конечном итоге разрушает социальную ткань, на которую он опирался. Как результат, индивид стремится освободиться от рамок нации, культуры, религиозной веры, семьи, традиции и даже биологического пола. Вот почему кризис либерализма, как и неуклонное падение мощи и влияния Запада, неизбежны.

США и их союзники толкуют о "демократиях" и "автократиях", а сами неоднократно проводили вторжения на территории суверенных государств под видом "гуманитарных интервенций" и перевороты — под видом "демократических революций". Они подменяют международное право каким-то расплывчатым понятием под названием "порядок, основанный на правилах", и требуют, чтобы ему подчинялись.

Предлагаемый США "альянс демократий" является в основном пропагандистским трюком, считает профессор социологии Университета Олбани Ричард Лахманн. Он требует от властей западных стран перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, устанавливая правительства, которые служат интересам иностранных корпораций, а не собственному народу. Чтобы составить настоящий союз демократий, не следует сеять хаос в других странах, а надо расширять демократию на собственной территории. Только в этом случае они будут иметь моральный авторитет, позволяющий давать советы другим.

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