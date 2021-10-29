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Автор Любовь Степушова

Эксперт: ситуация в Белоруссии может пойти по украинскому сценарию

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Ситуация в Белоруссии может развиваться по украинскому сценарию, и в этом есть вина Александра Лукашенко, который не хочет идти на диалог с умеренной оппозицией, считает эксперт Олег Неменский.

В Белоруссии назревает новый протест

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на одном из совещаний предупредил своих силовиков и министров, что ситуация в стране остается напряжённой и может обостриться в день проведения референдума по конституционной реформе, намеченного на начало февраля.

Лукашенко не победил

Как сказал Pravda. Ru ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, какие именно изменения в Конституцию будут предъявлены на суд граждан, пока что сказать не может с определенностью никто. По его мнению, власть посылает всё новые сигналы, которые часто противоречат друг другу, и, судя по всему, "это делается сознательно".

Белорусское общество, по словам эксперта, находится в напряжении, потому что проблемы, которые накопились и вылились в протестах после президентских выборов, не решены.

"Протесты удалось подавить, люди сейчас не склоны выходить на улицу, но на уровне настроений оппозиционная часть общества затаилась и ждёт новых окон возможностей. И это огромная проблема и для власти, и для всего общества", — сказал Олег Неменский в программе "Точка зрения".

Эксперт назвал чрезвычайно необходимым диалог Лукашенко с умеренной оппозицией, у которой "по крайней мере, появилось бы чувство, что власть её слышит и появляется возможность внутри этой системы что-то сделать".

Однако этого диалога нет, а в Минске главенствуют "триумфалистские настроения", что "мы победили, отстояли и теперь покажем всем, кто был против нас", отметил Олег Неменцкий и назвал эту позицию "политически спорной, потому что она не объединяет общество, а усиливает раскол".

По его мнению, такая тактика загоняет проблему вглубь, и она в какой-то момент может вырваться наружу, причем "очень шумно и опасно" для власти, например, в день проведения референдума. Это Лукашенко понимает и может референдум под каким-нибудь поводом отложить, сказал Олег Неменский.

Крымский сценарий белорусы не хотят

Эксперт не склонен верить "закрытому опросу ВЦИОМ" в Белоруссии, согласно которому белорусам не нравится перспектива объединения России и Белоруссии в единое государство: 66 % высказались "против", а 57% не нравится усиление политической помощи со стороны Российской Федерации Минску.

По его мнению, это слив, организованный "уже вполне известно какими силами", которые, возможно," подправили" цифры в этом опросе. Во-вторых, отметил Олег Неменский, белорусы, действительно, против вхождения в состав Российской Федерации по крымскому сценарию, но за единое экономическое образование.

"Это не значит, что они не хотят интегрироваться с Россией. Хотят, потому что, вообще-то, они чувствуют себя одним народом с тем, который, в основном, живет в России", — сказал эксперт.

Олег Неменский уверен, что если Россия предложит ясный, понятный проект реинтеграции двух стран, то " даже объединение в единое, но союзное государство", большинство белорусов поддержат.

Украинский сценарий в Белоруссии будет гораздо жёстче

Белорусское общество, в том числе оппозиция, по словам эксперта, в большинстве не хочет повторения "тех сценариев, которые были на Украине".

"Надо понимать, что и среди тех, кто протестовал против Лукашенко, была значительная часть пророссийски настроенных граждан, и сделать со своей страной что-то подобное тому, что произошло на Украине, действительно, не хочет даже мало кто в прозападной оппозиции", — отметил эксперт.

По мнению Олега Неменского украинский сценарий в Белоруссии будет реализован гораздо жёстче, чем на Украине, разве что без военного конфликта на территории страны, без поднятия территориального вопроса, так как деиндустриализация в Белоруссии приведёт к существенно худшим последствиям для общества, "чем пока что те, что мы видим на Украине".

Что касается Лукашенко, то эксперт уверен, что перед ним стоит проблема — как передать власть. По мнению Олега Неменского, как это будет, пока никто не знает, но без диалога с оппозицией это невозможно.

"Если смотреть на это со стороны России, то стороны России не хватает стратегического подхода. Россия, в общем-то, ничего не предлагает белорусскому обществу, да и не особо работает с белорусским обществом, она работает с белорусской властью. Есть опасность, а вдруг эта власть не удержится, тогда мы окажемся в украинском сюжете.

Любой интеграционный проект должен иметь свою идентичность. Если Россия хочет объединяться с Белоруссией, то на основании какой идентичности, как она видит позиционирование в мире в будущем этого объединения? " — сказал эксперт.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы олег неменский александр лукашенко
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