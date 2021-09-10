Итоги саммита РФ-Белоруссия: Путин уступил Лукашенко, но выиграл

Союз России и Белоруссии вынырнул из небытия, и у него есть перспективы. Это, возможно, начало пути по собиранию стран постсоветского пространства и сигнал Западу, что мы можем, как пел Владимир Высоцкий "закрутить Землю обратно".

Почему отказались от политической интеграции

Встреча 9 сентября Владимира Путина и Александра Лукашенко оказалась результативной.

Как неоднократно повторил президент РФ, отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции, на саммите была согласована союзная экономическая политика, политическое объединение оставили пока в стороне, потому что у белорусской стороны "были вопросы".

На это президент Белоруссии ответил так:

"Если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения ещё мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним (с Путиным) это сделаем элементарно".

Оба президента подчёркивали, что не хотят повторять ошибки соседей по Евросоюзу, поэтому идет тщательная выверенная работа по строительству Союза России и Белоруссии. Это необходимо и потому, что он станет примером для всех стран постсоветского пространства для перехода к более тесной интеграции.

Единое экономическое пространство — первая цель

"Итак, мы договорились о проведении общей макроэкономической политики. Затем — о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, договорились об обеспечении информационной безопасности, об углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. То есть речь идет о прозрачности таможенной стоимости товара и определении прозрачной структуры стоимости товара в экономике вообще", — сказал Владимир Путин .

Он пояснил, что это будет сделано путём создания единой методологии определения стоимости товара, при этом будут " гармонизированы" все косвенные налоги на товар (это, например, НДС, акцизы, лицензии) и создан орган, который будет контролировать эти процессы.

Когда же экономика станет прозрачной, тогда можно будет перейти к единой промышленной политике и к единой системе госзакупок и госзаказов, сказал Путин.

Единой валюты пока не будет

Как ясно стало из последующих уточнений, пока единой валюты в Союзном государстве не будет, поскольку до сих пор не решен вопрос о том, на чьей стороне, российской или белорусской, станет работать единый эмиссионный центр. Но прогресс был обещан.

"Центральный банк России и [Национальный] банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подход к более сложному и тяжелому "снаряду", — сказал Путин.

За Лукашенко остаётся "должок"

По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике, продолжил российский президент. Он отметил, что цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года — 128,5 доллара за тысячу кубов, и она "даже не индексируется" ни на российскую инфляцию, ни на курсовые разницы по доллару.

Путин заявил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.

Это важное утверждение, это то, чего хотел Лукашенко, но российская сторона увязывала с политической интеграцией, которую Путин отложил (напомним, что первоначально было 33 карты, а утвердили 28). То есть к президентским выборам в РФ, политический процесс должен быть запущен, поскольку пожелание Лукашенко будет выполнено. Возможно, в виде союзного парламента. Если, конечно Александр Григорьевич, не откажется.

Президент России подчеркнул, в каких выгодных условиях находится Белоруссия по сравнению с Европой, где цена на своповый газ установилась в размере 650 долларов за тысячу кубов. По сути он указал на дотацию экономики Белоруссии.

После таких рассуждений Путин озвучил сумму кредита Белоруссии — 630-640 млн долларов до 2025 года. Это меньше, чем нужно Минску, но, видимо, Лукашенко не стал педалировать эту тему, надо же и совесть иметь. Он даже сказал Путину о том, что "нам не нужны новые кредиты".

"Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит (это практика Российской Федерации во всем мире), что-то сэкономим, я его попросил — ты мне дай эту экономию как кредит", — отметил Лукашенко.

Вывод этой части — Путин уступил Лукашенко, но за ним "должок" — политическая интеграция.

Белорусский "балкон" сохранится

Были обсуждены вопросы строительства "единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре". Здесь журналисты не задали уточняющих вопросов или не успели. Не совсем понятно, о чем идет речь. Появится в Белоруссии база российских ВКС или Россия поставит Минску ЗРК С-500. Надо дождаться публикации этой союзной программы, но главное понятно — белорусский форпост на смоленском направлении укрепится.

Европе посоветовали "включить" логику в вопросе мигрантов

Обсуждалась и миграционная проблема на границе Белоруссии с Прибалтикой и Польшей. По мнению Путина её нет, а если ЕС так не считает, то пусть договаривается с законно избранным белорусским президентом. Путину не понятна логика Запада: призывают всех, вывезете, примите беженцев, но когда они приходят, какая разница с чьей территории — не принимают.

Лукашенко же ответил так: "Мы их (беженцев) не звали, и они вообще к нам не идут, они через нас идут туда, куда их позвали. Берите, это ваша проблема. Такова наша позиция".

"Мы уже по санкциям опередили на порядок Российскую Федерацию. Буквально за полгода они ввели столько санкций, и я что, должен их или белорусский народ должен их защищать на границе? Нет. Они свернули все программы под договор о реадмиссии, и вы это знаете", — отметил Лукашенко.

Путин выиграл стратегически

Президент РФ отметил, что в рамках реализации союзных программ будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми.

Цель всех этих мер — повышение благосостояния россиян и белорусов.

В заключение скажем, что "в литавры бить" не надо, но и "рвать на себе рубаху" — тоже. Создание органа, который будет контролировать "гармонизацию" налоговых систем России и Белоруссии — это те самые наднациональные органы, которые якобы пока решили не создавать. Единое оборонное пространство тоже подразумевает наднациональный уровень.

На саммите был сделан реальный шаг по пути интеграции, а ведь всего лишь полтора года назад Белоруссия стремительно уходила от России на Запад.

Союз вынырнул из небытия, и у него есть перспективы. Это архиважно для России, это, возможно, начало пути по собиранию стран постсоветского пространства и даже дальше — Восточной Европы.

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