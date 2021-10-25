Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии, если белорусы его не поддерживают, а россияне стремятся к этому мнению?
По мере приближения 4 ноября, на которое назначено подписание союзных программ между Россией и Белоруссией, в Сети развернулись споры между сторонниками и противниками интеграции.
Издание euroradio.by опубликовало закрытый опрос ВЦИОМ в Белоруссии (не подтверждённый, но и не опровергнутый руководством организации), который ставит под вопрос успешность запланированного мероприятия и вообще перспективы интеграции между двумя странами — основателями СГ.
Согласно данным упомянутого опроса, идею создания единого государства поддерживают лишь 25% белорусов, против — 66%. Не поддерживают усиление поддержки Россией действующей власти Александра Лукашенко — 57% (35% — поддерживают). Вероятно, поэтому среди белорусов теряет одобрение Владимир Путин, накопивший большой антирейтинг.
Из опроса следует, что трое из пятерых граждан Белоруссии настаивают на отстранении президента Лукашенко от власти. А рейтинг одобрения у него — 30%. То есть интеграция, проводимая таким президентом, кажется мероприятием заведомо проигрышным. Заметим, что поддержка в 30% кажется высокой, так как Лукашенко ни во что не ставит свой народ, лишив его свободы слова.
Так, более 170 каналов в соцсетях (порядка 100 из них — в Telegram) затронуты ужесточением закона, который карает за экстремизм и грозит тюремным сроком до семи лет. Экстремизмом названы, например, оценки непрофессиональной деятельности сотрудника КГБ Белоруссии, в минувшем месяце погибшего в перестрелке в Минске.
Кроме того, Минск не может объяснить населению, почему, покупая у России природный газ по 128 долларов за тысячу кубометров, продаёт его внутри страны с наценкой не менее 70-100% (от 200 до 270 долларов для населения и промышленных предприятий). Вероятно, поэтому белорусы против такой помощи от России. Эта помощь поддерживает режим, а не людей.
44% из них готовы протестовать. Александр Лукашенко косвенно подтвердил эти настроения, заявив недавно, что "ситуация остаётся напряжённой и противники могут использовать любой повод для обострения обстановки".
В России пока отношение к единому государству положительное, но число его сторонников продолжает уменьшаться. Опрос Фонда "Общественное мнение" показал: уверенность 56% респондентов в том, что в ближайшие годы Россия и Белоруссия не объединятся в одно государство.
Если бы сегодня проводился референдум об объединении России и Белоруссии, то 59% россиян проголосовали бы за объединение (среди самых старших — 73%), а 21% — против (среди молодых — 33%). Это самый низкий уровень одобрения за последние 20 лет (72% в 2000 году). Показатель неодобрения же — самый высокий (12% в 2004 году).
Согласно данным этого опроса, 58% россиян ничего не слышали о подписанных программах экономической интеграции, то есть процесса объединения экономики России и Белоруссии.
Очевидно, что власти РФ не видят смысла в общении с народом — так "сожрут" навязываемый союз. Но если бы россияне узнали,
то они бы постарались в них разобраться и узнали, что им от этого союза никаких экономических выгод нет.
По сути, РФ берёт на борт экономику Белоруссии, тем самым отдаляя процесс выхода из кризиса собственных граждан.
Сложившаяся в Европе цена за природный газ практически лишает Лукашенко манёвра в отношении старта российско-белорусской экономической интеграции. Но будет ли она легитимна, если белорусы её не поддерживают, а россияне стремятся к этому мнению?
Прошло более 20 лет с момента подписания документа об образовании Союзного государства, и многое изменилось в настроениях россиян и белорусов. Уходит поколение советских людей, которое ностальгировало по прошлому. Молодёжь же более прагматична, аполитична, националистична.
Читайте по теме:
Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"
Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией
Тимановская — новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.