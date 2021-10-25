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Автор Любовь Степушова

Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии, если белорусы его не поддерживают, а россияне стремятся к этому мнению?

Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии

По мере приближения 4 ноября, на которое назначено подписание союзных программ между Россией и Белоруссией, в Сети развернулись споры между сторонниками и противниками интеграции.

Белорусы не поддерживают интеграцию с Россией

Издание euroradio.by опубликовало закрытый опрос ВЦИОМ в Белоруссии (не подтверждённый, но и не опровергнутый руководством организации), который ставит под вопрос успешность запланированного мероприятия и вообще перспективы интеграции между двумя странами — основателями СГ.

Согласно данным упомянутого опроса, идею создания единого государства поддерживают лишь 25% белорусов, против — 66%. Не поддерживают усиление поддержки Россией действующей власти Александра Лукашенко — 57% (35% — поддерживают). Вероятно, поэтому среди белорусов теряет одобрение Владимир Путин, накопивший большой антирейтинг.

Из опроса следует, что трое из пятерых граждан Белоруссии настаивают на отстранении президента Лукашенко от власти. А рейтинг одобрения у него — 30%. То есть интеграция, проводимая таким президентом, кажется мероприятием заведомо проигрышным. Заметим, что поддержка в 30% кажется высокой, так как Лукашенко ни во что не ставит свой народ, лишив его свободы слова.

Так, более 170 каналов в соцсетях (порядка 100 из них — в Telegram) затронуты ужесточением закона, который карает за экстремизм и грозит тюремным сроком до семи лет. Экстремизмом названы, например, оценки непрофессиональной деятельности сотрудника КГБ Белоруссии, в минувшем месяце погибшего в перестрелке в Минске.

Кроме того, Минск не может объяснить населению, почему, покупая у России природный газ по 128 долларов за тысячу кубометров, продаёт его внутри страны с наценкой не менее 70-100% (от 200 до 270 долларов для населения и промышленных предприятий). Вероятно, поэтому белорусы против такой помощи от России. Эта помощь поддерживает режим, а не людей.

44% из них готовы протестовать. Александр Лукашенко косвенно подтвердил эти настроения, заявив недавно, что "ситуация остаётся напряжённой и противники могут использовать любой повод для обострения обстановки".

В России тает число сторонников интеграции с Белоруссией

В России пока отношение к единому государству положительное, но число его сторонников продолжает уменьшаться. Опрос Фонда "Общественное мнение" показал: уверенность 56% респондентов в том, что в ближайшие годы Россия и Белоруссия не объединятся в одно государство.

Если бы сегодня проводился референдум об объединении России и Белоруссии, то 59% россиян проголосовали бы за объединение (среди самых старших — 73%), а 21% — против (среди молодых — 33%). Это самый низкий уровень одобрения за последние 20 лет (72% в 2000 году). Показатель неодобрения же — самый высокий (12% в 2004 году).

Согласно данным этого опроса, 58% россиян ничего не слышали о подписанных программах экономической интеграции, то есть процесса объединения экономики России и Белоруссии.

Очевидно, что власти РФ не видят смысла в общении с народом — так "сожрут" навязываемый союз. Но если бы россияне узнали,

  • что дотирование Белоруссии (более 120 млрд долларов за различные преференции за 20 лет) совсем не делает её лояльной по отношению к России,
  • что Лукашенко считает необязательным признавать Крым,

то они бы постарались в них разобраться и узнали, что им от этого союза никаких экономических выгод нет.

По сути, РФ берёт на борт экономику Белоруссии, тем самым отдаляя процесс выхода из кризиса собственных граждан.

Союз не легитимен без одобрения населения

Сложившаяся в Европе цена за природный газ практически лишает Лукашенко манёвра в отношении старта российско-белорусской экономической интеграции. Но будет ли она легитимна, если белорусы её не поддерживают, а россияне стремятся к этому мнению?

Прошло более 20 лет с момента подписания документа об образовании Союзного государства, и многое изменилось в настроениях россиян и белорусов. Уходит поколение советских людей, которое ностальгировало по прошлому. Молодёжь же более прагматична, аполитична, националистична.

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Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы вциом александр лукашенко
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