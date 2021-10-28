ЕС готов возобновить дипмиссию в Кабуле, чтобы спасти афганцев от голода

Афганистан и Пакистан, к которым Запад и другие участники международного сообщества относятся настороженно, по-видимому, оказались с выгодной ситуации из-за растущей обеспокоенности по поводу гуманитарного кризиса и безопасности в Афганистане.

Европейский Союз, предприняв шаг, который может поставить США в затруднительное положение, близок к возобновлению своей дипломатической миссии в Кабуле. В столице Афганистана вновь откроется представительство, которое также смогут использовать дипломаты из стран-членов ЕС.

Европа готова спасти детей от голода

Этот шаг усилит взаимодействие "Талибана"* с Европой, но не приведет к дипломатическому признанию этого движения в качестве новой власти в Афганистане. Правительство "Талибана"* еще не получило признания со стороны кого-либо в международном сообществе. Страны ЕС и Соединенные Штаты переместили свои дипломатические миссии в столицу Катара Доху в августе, когда эвакуировали людей из Кабула после захвата города талибами*. Официальные лица в Европе заявили, что открытие миссии ЕС в Кабуле необходимо для координации действий по выделению гуманитарной помощи на сумму 1 миллиард евро.

Всемирная продовольственная программа ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявили на этой неделе, что около 19 миллионов афганцев, 45 процентов населения, голодают. Ожидается, что их число вырастет до 22,8 млн в период с ноября по март, если не будут приняты немедленные меры.

Высокопоставленные должностные лица в ООН, в том числе генеральный секретарь Антониу Гутерриш, ранее заявили, что миллион детей могут умереть от голода. Уровень бедности в Афганистане резко вырос. Кризис усугубился тем, что сотни тысяч людей остались без крова в результате недавних боевых действий в стране.

Повторное открытие миссии ЕС в Кабуле объединит Европу с союзниками США Катаром и Турцией, а также с Пакистаном, и с соперниками — Китаем и Россией, которые выступают за взаимодействие с "Талибаном"* и за отмену санкций США, в результате которых был заблокирован доступ талибам* к государственным депозитам и активам за рубежом. Министр иностранных дел Китая на недавней встрече с талибами* в Дохе призвал к отмене санкций и пообещал помочь "восстановить страну". Китай неоднократно заявлял, что готов работать с талибами*, но пока воздерживается от конкретных шагов в этом направлении.

Упущенный шанс

Возобновление работы миссии ЕС — важный шаг для талибов*, который приближает их к главной цели — получить международное признание. Также это важно и для ЕС, ведь после ухода США из региона союзники по НАТО лишились возможностей для разведки и сбора информации на месте.

Пакистан тоже был бы не прочь заработать "баллы" за то, что якобы оказывал "Талибану"* разведывательную и техническую поддержку в борьбе против южноазиатского филиала ИГ*. Международное сообщество обеспокоено возможным усилением "Исламского государства"* в регионе, но не желает сотрудничать с "Талибаном"* для противодействия группировке джихадистов.

С августа боевики ИГ* совершили серию нападений на объекты в Афганистане, в августе во время эвакуации в кабульском аэропорту было совершено три самых разрушительных теракта, а совсем недавно — в двух шиитских мечетях в Кундузе и Кандагаре. Тем самым боевики ИГ* поставили под сомнение способность талибов* стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Пакистан, вероятно, использует успешное наступление талибов* против джихадистской группировки, чтобы подтолкнуть других к тому, чтобы они также вступили в контакт с движением. Пакистан и некоторые другие сторонники взаимодействия с талибами* частично связывают свои надежды с тем фактом, что среди членов движения все больше представителей поколения, достигшего совершеннолетия во время оккупации под руководством США.

"Новое поколение талибов*, которое критики и оппоненты обычно изображают архаичным, на самом деле является продуктом своего времени: оно более открыто для перспективы постепенных социальных изменений, чем их предшественники, но более воинственно в политическом плане. Они знают английский, но настороженно относятся к Западу, они начитанные, но опасаются свободы слова, они стремятся помочь своей стране двигаться вперед, но ограниченны ее прошлым", — приводит слова афганского журналиста Фазельминаллаха Казизая издание Modern Diplomacy.

"Талибан"* упустил возможность заработать очки доверия после того, как и. о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани недавно созвал членов семей террористов-смертников "Талибана"*, чтобы отпраздновать "подвиги" близких. Вместо того, чтобы извиняться перед жертвами, Хаккани, за голову которого назначено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США из-за его тесных связей с "Аль-Каидой"*, сказал собравшимся в кабульском отеле "Интерконтиненталь", что жертвоприношения оправданны, поскольку они "за религию, страну и ислам". Он сказал, что талибы* не смогли бы бороться с Соединенными Штатами без поддержки террористов-смертников.

Пока же талибы* балансируют между поддержанием некоторого подобия единства в своих рядах и получением минимального международного доверия, необходимого для решения катастрофических гуманитарных проблем.

* Террористические организации, запрещенные на территории РФ

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