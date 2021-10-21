"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит

"Спутник V" не появится на рынке Европы, предупреждает источник Reuters. Без всяких ссылок на источники можно сказать, что газ для Европы будет дорожать.

Источник в ЕС: Россия петляет как заяц

Регуляторный орган ЕС в области лекарственных средств (EMA) вряд ли решит, одобрять ли российскую вакцину, по крайней мере до первого квартала 2022 года, поскольку некоторые необходимые данные "всё ещё отсутствуют".

Об этом сообщил Reuters анонимный источник.

По его словам, "принятие решения EMA до конца года сейчас абсолютно невозможно", так как регулятор запросил подробности о том, как производится вакцина. Эти детали касались "как производства активного ингредиента, так и розлива готового продукта в бутылки".

Источник также пояснил, что процессу сертификации мешает то, что россияне "несколько раз меняли места производства доз вакцины для ЕС".

"Они всё время меняют местоположение предприятий по производству вакцин, которые предположительно предназначены для Европы", — сказал он.

Когда эти моменты будут разрешены, у ЕМА появится возможность провести проверки, а если необходимые данные будут получены до конца ноября, "регулятор может принять решение в первом квартале следующего года", добавил источник.

Он, тем не менее, не сомневается в качестве российской вакцины.

"Нет никаких оснований сомневаться в том, что "Спутник" безопасен и эффективен. Но с этими неполными данными у EMA, на самом деле, нет материала для вынесения суждения, — сказал он. — Мяч на их стороне. Они должны решить, что они хотят делать".

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя процесс сертификации, сказал, что между регулятором и российской стороной существуют технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для регистрации.

"Мы сейчас говорим только о технических формальностях, и они будут решены", — сказал Песков.

"Спутник" недоступен в ЕС по политическим причинам

Интересны выводы авторов статьи в Reuters.

"Медленные темпы получения одобрения — это последний удар для Москвы, которая надеется, что поддержка международного регулятора позволит ей конкурировать с вакцинами американских производителей Pfizer и Moderna, которые стали доминирующими на мировом рынке. Одобрение же ЕС станет большим облегчением для россиян, желающих поехать в регион, поскольку там признаются только вакцины, разрешенные EMA или Всемирной организацией здравоохранения", — пишут авторы.

В этих выводах просматриваются:

желание остановить конкурента

и нанести удар по российским гражданам.

Это давняя тактика Запада в надежде найти повод для "беспощадного русского бунта", чтобы "заставить Путина уйти".

Как сказал Pravda.Ru доктор биологических наук. член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Петр Чумаков, правила сертификации у европейцев строгие, потому что они создают определённые преференции для крупных фармкомпаний, которые могут позволить себе такие строгие стандарты.

"Это даже скорее не то, что необходимо для безопасности. Потому что практика показала, что "Спутник" — это безопасная вакцина, она уже на многих миллионах применилась. А это такое формальное препятствие для того, чтобы не одобрить нашу вакцину в рамках конкурентной борьбы. Но тут трудно что-то сделать, кроме как политическими способами. Потому что быстро преодолеть производственные "недостатки" очень трудно, так как дорого", — сказал Pravda.Ru эксперт.

О политике идёт речь, и когда говорят о невозможности путешествовать, переезжать, имея прививку "Спутник", продолжил Пётр Чумаков. По его словам, это момент "политической воли и договорённостей между государствами".

По мнению эксперта, в конце концов ситуация будет разрешена, потому что ослабление контактов между странами — это не только для России удар, но и для Европы тоже.

В ЕС боятся сравнений "Спутника" с Pfizer

Правда, таким образом, заключается в том, что "Спутник" не появится на рынке ЕС по политическим причинам, а не по медицинским.

А медицинские говорят о том, что одобренные EMA западные вакцины несут массу побочных явлений — тромбозы, миокарды, инфаркты.

Кcтaти, oткaз Eврocoюзa зaпуcтить "Спутник" нa eврoпeйcкий рынoк зacтaвляeт людeй думaть, чтo в зaпaдных вaкцинaх ecть чтo-тo совсем нeчиcтoе, и это люди поймут, сравнив их с российской.

Так, Вeнгрия признaлa рoccийcкую вакцину caмoй бeзoпacнoй и эффeктивнoй вaкцинoй прoтив кoрoнaвируca.

Заболеваемость cрeди вaкцинирoвaнных рoccийcким прeпaрaтoм cocтaвляeт 95 нa 100 тыcяч чeлoвeк, cрeдняя cмeртнocть — oдин cлучaй нa 100 тыcяч вaкцинирoвaнных. "Cпутник V" лучший пo пoкaзaтeлям бeзoпacнocти (в 7-32 рaзa мeньшe cмeртeй) и эффeктивнocти (в два-семь рaз мeньшe cлучaeв зaрaжeния СОVID) нa 100 тыcяч вaкцинирoвaнных. Для cрaвнeния, при иcпoльзoвaнии вaкцины Pfizеr урoвeнь cмeртнocти был в 32 рaзa вышe, a урoвeнь инфицирoвaния был в шесть рaз вышe, чeм при иcпoльзoвaнии "Спутник V".

Так что без всяких источников, где бы то ни было, можно сказать, что Россия ответит на политический выпад Брюсселя: газа для Европы не станет больше, и он, несомненно, станет для ЕС дороже.

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