Кейс Франчетти: за отдых в Крыму будут арестовывать в ЕС?

Задержанный в Чехии "по ордеру Украины" россиянин Александр Франчетти никаких преступлений в ЕС не совершал. Об этом заявила его дочь Диа, озабоченная тем, что его могут обвинить в участии в терактах на украинской территории.

Ранее стало известно о задержании в международном аэропорту Праги активиста "крымской весны" Александра Франчетти — причём действия против россиянина происходили на основании запроса властей Украины.

Как пояснил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, Александр Франчетти "содержится под охраной" и даже якобы может быть передан Украине.

Украинская сторона заявила, что он разыскивается по подозрению в участии в "незаконных вооружённых формированиях" (как украинцы это называют) "Самооборона Севастополя" и "Северный ветер" и что он заочно арестован Голосеевским районным судом Киева.

Вчера, 14 сентября, дело Франчетти рассматривалось прокурором Праги, после чего по запросу киевских властей им займутся судебные инстанции, которые должны дать заключение по поводу возможности его экстрадиции на Украину.

Известно, что Франчетти находится в браке с чешской гражданкой, имел вид на жительство в стране, которого теперь может запросто лишиться. МВД страны вполне способен аннулировать документ.

Александр Франчетти также находится в списках сайта "Миротворец", который утверждает, что он занимался "террором проукраинского населения города".

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что задержание россиянина стало результатом работы украинских и чешских правоохранителей "для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма".

Российская сторона держит дело на контроле и пытается освободить россиянина, всё-таки Франчетти не Бут, а Чехия с Украиной — не США.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания для задержания. Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного. Пресс-секретарь посольства Николай Брякин пояснил, что ситуацией плотно занимаются практически все.

Что касается участия в этом вопросе пражских властей, то столица Чехии стала соучастницей очередного "циркового номера" Киева.

В инциденте, возможно, проявятся интересы и других западных столиц. Как напомнили авторы проекта "The Moscow Post", "когда эсминец Defender нарушил границу РФ в районе Крыма, последовало "видимое и слышимое" предупреждение.

Москве необходимо чётко обозначить свою позицию, чтобы вовремя образумить Владимира Зеленского и его пособников по этой провокации.

В итоге чешский суд арестовал Франчетти, сообщил адвокат задержанного. Сам россиянин заявил нам, что отвергает выдвинутые против него обвинения, и сказал, что это "шаг к фашизму".

Защита намерена опротестовать решение суда, но протест будет рассматриваться до трёх недель.

В проекте "Майор и генерал" высказали мнение, что если не отреагировать сразу так, чтобы запомнили, закончится всё тем, что любой турист, побывавший в Крыму, может быть задержан в третьей стране по "запросу" Украины.

Дочь Александра Диа смогла войти в зал судебного заседания на последних минутах. По её словам, пару лет назад в чешских СМИ был материал о Крыме, где россиянина как раз представляли "аннексатором Крыма".

Диа заявила, что сейчас надо доказать, что отец тут с семьей, он болен, у него артрит. Помощь оказывается, но ему надо домой. Он никаких преступлений в Чехии и ЕС не совершал, нет ни одного привода в полицию.

Франчетти не отказывается от факта того, что был в Крыму, но миллионы россиян там были и это вопрос открытый — всех не арестуешь.

"Конечно, Франчетти "не преступник, только кого это сейчас волнует, он просто россиянин, этого уже достаточно, чтобы привлечь внимание полиции", — отметили в проекте "Kur_LIFE".

Впрочем пока что дочь Франчетти надеется, что россиянина не будут экстрадировать на Украину.

"На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет", — пояснила она, добавив, что её отец находится в хороших условиях, у него есть еда и медицинская помощь.

Но ситуация чревата прецедентными последствиями решений западного суда.

Впрочем как всегда.

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