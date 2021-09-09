Почему в США и России так ненавидят друг друга

Завершение холодной войны в своё время позволило надеяться, что РФ и США смогут договориться. Но распад СССР не стал причиной сближения, наоборот, очень быстро у сторон проявились недовольство и недоверие друг к другу.

В материале японской национальной ежедневной газеты "Майнити симбун" журналисты напоминают, что Америка всячески поддерживала Ельцина, желая его победы на выборах. ​Очень быстро в России перестали понимать, чего США хотят на самом деле, а точнее, поняли: "они хотят ослабленное государство-бензоколонку".

Также СМИ очень мило называет уничтожение российской "оборонки" и шантаж правительства России "рядом действий, совершённых американскими властями, которые привели к резкому взлёту недоверия".

Сегодня американский дипломат Николас Бернс может получить должность посла США в Китае. Упомянутый Бернс — профессиональный дипломат, который сделал очень многое для переизбрания Бориса Ельцина на второй срок.

В 1996 году для администрации президента Билла Клинтона выборы в России являлись главным приоритетом в отношениях.

Именно Ельцин был инициатором распада СССР и независимости России в 1991 году, но потерял популярность из-за вала социальных и экономических проблем. Многие до сих пор уверены, что на президентских выборах тогда победил Геннадий Зюганов из Коммунистической партии.

Именно этого США и не хотели. После сорока лет холодной войны и победы над коммунизмом коммунистического правительства им было и даром не надо. Поэтому администрация Клинтона пыталась способствовать переизбранию Ельцина, организовав PR-кампании.

3 июля 1996 года Ельцин набрал более 50% голосов за счёт того, что отставной генерал Александр Лебедь, занявший третье место в первом туре, отдал ему свои голоса.

В итоге Бернс, как и многие другие, не скрывали своего восторга. В своём тогдашнем интервью Бернс ответил, что приветствует прошедшие выборы и победу Ельцина, поскольку они были якобы максимально честными.

Сразу после этого всё пошло под откос.

Администрация Клинтона приняла в НАТО Чехию, Польшу и Венгрию в 1999 году, начав тогда же бомбить Сербию.

Вскоре отношения Москвы и Вашингтона ухудшились окончательно. Примерно к 2003 году, когда США начали войну в Ираке, Россия ужесточила свою позицию. НАТО приняло в свои ряды в 2004 году три прибалтийские страны, и Москва осознала, что кольцо вокруг неё сжимается.

Ситуация в Грузии и на Украине стала результатом действий прозападных сил. В 2009 году ставший президентом США Барак Обама попытался перезагрузить отношения с Россией, но из этого уже мало что получилось.

Фактически Запад, не скрывая, устанавливал блокаду России, и, с точки зрения Москвы, это привело к ухудшению отношений. Москва имеет полное право быть недовольной, особенно в свете того, что после окончания холодной войны она пошла на сближение с Вашингтоном.

Когда в январе этого года американским президентом стал Джо Байден, Россия и США провели встречу на высшем уровне, в ходе которой договорились обсудить контроль над стратегическими вооружениями. Так что необходимость, а главное, желание договариваться у сторон, слава богу, осталось, пишут японские журналисты.

Демократы, конечно, не самый удобный партнёр для России, но нужно использовать то, что есть здесь и сейчас.

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