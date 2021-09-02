Украинские "патриоты" требуют переименовать в Крыму всё

Айдер Муждабаев, журналист и пламенный патриот Украины, находящийся ныне в международном розыске, на днях заявил о необходимости вернуть населенным пунктам Крыма «исторические названия».

Осуществить этот проект он призвал Верховную Раду Украины. Речь, при этом, идет даже не о советском периоде, а о названиях периода правления Екатерины II.

Как заявил Муждабаев, «я бы пошел до конца — отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия — Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь».

Тут, конечно, можно сразу сказать, что господин Муждабаев живет в своей, параллельной реальности, где Украина имеет какое-то отношение к Крыму. Но проблема, кажется, глубже, а именно в дичайшей безграмотности этого человека.

Здесь достаточно вспомнить историю Севастополя, который был основан в 1873 году. И да, первое время он назывался Ахтиар по названию татарской деревни Акъяр, которая территориально находилась где-то в том же районе.

Однако, уже в 1784 Севастополь окончательно стал Севастополем. И даже краткий период переименования города в Ахтияр с 1797 по 1826 совершенно не тронул местных жителей, которые продолжали называть свой дом именно Севастополем.

Да, кстати, Ахтияр с тюркского переводится, как «белый обрыв у моря», а Севастополь с греческого – «Священный город». И, в общем, понятно, почему горожане предпочли именно второе название.

Про другие населенные пункты, о которых говорит Муждабаев, история примерно такая же. Хотя, видимо, в голове у этого журналиста какая-то своя альтернативная история про великую «украинскую Татарию».

Что интересно, и опять же свидетельствует об определенной безграмотности Муждабаева, так это высказывания в адрес Екатерины II.

Тут нужно понимать, что все эти пламенные украинские и крымско-татарские революционеры, жаждущие аннексии российского Крыма Украиной, позиционируют себя как фанаты Запада, европейских ценностей, а еще рассказывают, что Украина в отличии от «Московии» всегда была Европой.

Ну так вот, Муждабаев назвал в своем выступлении Екатерину II «дикаркой». Ну, понятно, что русофобия она как революция, у неё есть начало, но нет конца и тормозов. Только вот Екатерина II, кроме того, что Императрица Всероссийская, еще и урожденная София Августа Фредериика Ангальт-Цербстская. Немка и прусская аристократка из рода Askanier.

И в некотором смысле является культурным и историческим достоянием не только России, но и Германии. И вот немцам сейчас может быть очень обидно.

Ну а сам Айдер Муждабаев умудрился назвать «дикаркой» представительницу «цивилизованного европейского народа», что, конечно, тоже очень хорошо иллюстрирует его интеллектуальные способности и умение политически лавировать.

Особенно - находясь в международном розыске.

Вообще же, это погружение в вымышленный мир, где Рада может переименовать населенные пункты Крыма так, что все будут использовать именно «новые старые», тюркские, названия – отдает даже не шизофренией, а откровенным сектантством.

Это в любой тоталитарной секте есть свой «новояз», когда привычные явления обозначаются некими новыми терминами. И, кстати, очень многие адепты сект уверены, что «внешние» люди обязаны понимать их лексикон, а говоря грубо, «тарабарщину».

Муждабаев, по сути, предлагает именно введение сектантского новояза для всей Украины. И, кстати, не исключено, что рано или поздно, в рамках политического пиара перед очередными выборами Рада на это пойдет.

Только вот эффект от таких инициатив будет примерно нулевой. Потому, что не Раде решать, как будет называться Севастополь.

Еще раз стоит напомнить, что севастопольцы проигнорировали даже указ императора Павла I и продолжали называть свой город «на греческий манер». А что Муждабаев, что украинские депутаты явно не дотягивают до уровня Императора Всероссийского. Даже такого неоднозначного, как Павел I.

С другой стороны, если говорить про актуальную информационную повестку, то Муждабаев бесспорно напомнил о себе.

О его предложении пишут и российские, и украинские СМИ. Так что, очередные пять минут известности он получил. Но конвертируются ли они во что-то более существенное?

Есть на этот счет большие сомнения. В соцсетях ему уже отвечают от "приболел" до "маму свою переименуйте", уж простите за цитаты.

Что же касается исторических названий на полуострове, то, наверное, это решать самим крымчанам. И, есть мнение, они как раз тяготеют к именам данным Императрицей Всероссийской.

Да и вообще ко всему российскому, что наглядно продемонстрировал референдум в 2014 году.

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