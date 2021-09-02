Не нужен нам ваш кредит: Грузия возмущена вмешательством ЕС в её внутренние дела

Отказ Грузии от получения европейского кредита в ЕС и США сочли отходом от реформ, ориентированных на Запад. Посол США в Грузии угрожает "отреагировать".

Гарибашвили: Грузии не нужен кредит ЕС

31 августа премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна отказывается от макроэкономической финансовой помощи ЕС в 75 млн евро — второй части беспроцентного кредита из выделенных 150 млн евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Объясняя своё решение, он подчеркнул, что "этот вопрос приобрёл очень большую политическую нагрузку и поэтому во избежание каких-либо инсинуаций правительство полно решимости воздержаться от заимствования второй части кредита".

"Главный мотив — мы начинаем постепенно сокращать внешний долг", — добавил премьер.

По словам Гарибашвили, Грузия достигла "очень хорошего, сильного экономического роста".

"В июле рост составит около 10%. В целом экономический рост нашей страны за семь месяцев составит 12,2%, что принесёт дополнительные поступления в бюджет, и, скорее всего, к концу года у нас будет двузначный рост", — сказал Гарибашвили.

США пригрозили "отреагировать"

Посол США в Грузии Келли Дегнан удивилась такой постановке вопроса и пригрозила "отреагировать".

"Это стало для нас неожиданностью. Мы немного удивлены тем, что правительство Грузии заявило, что не нуждается в займе в размере 75 миллионов евро от ЕС, несмотря на пандемию и высокий уровень безработицы. Конечно, Вашингтон отреагирует на это. Конгресс, конечно же, наблюдает за тем, что происходит в Грузии. Мы находимся в тесном взаимодействии с правительством Грузии и знаем, что нужно Грузии. 75 миллионов евро — немалые деньги", — заявила посол СМИ.

ЕС — Грузии: это не вы отказались, это мы вам не выдали

В ЕС Тбилиси ответили, что даже если бы Грузия и не отказалась, то ей бы кредит и не выдали, потому что она не смогла выполнить условия для оказания этой помощи, в частности не повысила независимость, подотчётность и качество судебной системы.

"Помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ", — сказал Жюльен Крамп, исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Грузии.

Бывший посол США в Грузии Ян Келли также отреагировал на решение правительства Грузии в Twitter. Он сообщил, что "решение Грузии отказаться от получения второй части макрофинансовой помощи ЕС очень далеко от реформ Грузии, ориентированных на Запад".

Эксперт Гия Хухашвили заметил, что "приостановка" помощи ЕС означает убытки, как минимум в десять раз большие, чем 75 млн евро, потому что "все потенциальные инвесторы переместят Грузию в зону повышенного риска и прекратят свою деятельность", цитирует сайт jam-news.net.

Грузия раздражена вмешательством во внутренние дела

Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности в МГИМО, глава Центра "Россия — Грузия: экспертный диалог" Николай Силаев, власти Грузии раздражены активностью Европейского союза в грузинской внутренней политике. Они настаивают, чтобы правящая партия Грузии "Грузинская мечта" вернулась в соглашение с оппозицией по поводу урегулирования внутриполитического кризиса (непризнание оппозицией выборов), и намекнули ей на то, что в ином случае Грузия может быть лишена помощи Евросоюза.

С учётом того, что партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" на днях подписала это соглашение, давление усилилось.

"Грузинская мечта" теперь даёт понять Евросоюзу, что у неё есть собственная гордость. В этом нет никакого эпохального события, но очень любопытно", — отметил эксперт.

По его словам, речь идёт о деньгах, которые к ликвидации безработице в Грузии не имеют никакого отношения, поэтому аргументация посла США выдаёт её растерянность.

"Евросоюз и Соединённые Штаты сейчас немножко в замешательстве по поводу Грузии, потому что там спорят две политические силы: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". И обе силы придерживаются совершенно определённой проамериканской, проевропейской ориентации во внешней политике. Надо вроде как бы наказать "Грузинскую мечту", но наказывать нельзя", — сказал Pravda.Ru Николай Силаев.

Заметим, что помощь ЕС Грузии не просто финансовая, это политическая поддержка, будь то

свободная торговля,

безвизовый режим,

а также "политика непризнания оккупированных территорий".

Поэтому раздражение Запада понятно и не очень понятна позиция давно потерявшей суверенитет Грузии: всё равно придётся идти на поклон.

Народ Грузии поддерживает Гарибашвили

Основные мысли, которые распространены в социальных сетях в поддержку решения правительства, заключаются в следующем.

Чем скорее Грузия вырвется из финансовых оков, перестанет быть политическим вассалом, тем скорее встанет на ноги.

Впервые мы почувствовали гордость за наш народ. Ираклий и вся команда. работайте усердно, и у нас будет всё.

Это очень хорошо, поэтому следует продолжать постепенно устранять зависимость от других.

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