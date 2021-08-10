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Автор Антон Куликов

Слишком мощные для НАТО: почему в Берлине и в Париже боятся Украины

Мир

Украинские эксперты продолжают поиск причин, из-за которых страну не спешат принимать в Североатлантический альянс. Свою версию предложил политолог Вадим Карасев. По его мнению, главные противники вступления Украины в НАТО — Германия и Франция. В Берлине и Париже, считает эксперт, боятся украинской военной мощи.

Слишком мощные для НАТО: почему в Берлине и в Париже боятся Украины

Чего боятся Германия и Франция

"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского cоюза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — заявил политолог в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Вадима Карасева, его страна — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь".

"И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию", — добавил политолог.

Не совсем понятно в этих рассуждениях, причет тут Франция, если "проатлантический фланг Европы будет антинемецким". Да и отношение к "Северному потоку-2" в Париже куда более сдержанное, нежели в Берлине. Если не сказать, отрицательное, хотя нынешнее французское руководство не особо активно препятствует реализации проекта.

Поиск причин 

Вообще же рассуждения Вадима Карасева следуют традиции, заложенной Петром Порошенко в бытность того президентом. Он тоже любил рассказать о самой сильной европейской армии, да и сейчас, надо полагать, не против. Хотя и не называл это причиной того, что Украину не хотят видеть в НАТО.

В Североатлантическом альянсе и в самом деле стараются избегать заявлений, которые можно было бы трактовать как конкретные обещания относительно приема Украины в НАТО. Ограничиваются тем, что, дескать, двери для сотрудничества открыты. Потому украинским политикам и экспертам и приходится придумывать причины, по которым альянс не спешит принимать Украину в свои ряды.

Это, впрочем, совершенно не означает отсутствия все более тесного сотрудничества. Очень похоже на то, что в ближайшие годы это будет доминирующая линия в политике Североатлантического альянса. Не давая обещаний относительно перспектив вступления в НАТО, в то же время развивать сотрудничество с Украиной там, где альянсу это выгодно. И украинская военная мощь играет здесь второстепенную роль, даже если в Киеве другого мнения на этот счет.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы нато альянс украина вадим карасев
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