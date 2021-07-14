Не так опасен "Талибан"*, как американская сеть в Афганистане

В понедельник 12 июля, стало известно, что Россия вывезла сотрудников своей дипмиссии из Афганистана в соседний Узбекистан. Причина — обострение военной ситуации из-за действий талибов. Насколько серьезна ситуация в Афганистане? Зачем там долгое время находились американцы? Чем они занимались? Справится ли Россия и соседние страны с этой опасностью?

Чьих рук дело убийство президента Гаити? Американский след в этом уже есть, но пока не явный. Зато проясняется давняя история со сбитым "Боингом", гибель которого свалили на Каддафи. Чем были неудобны США летевшие в нём люди, кто они, куда и зачем летели? Как и почему разведки плотно связаны с наркоторговлей? На все эти и многие другие вопросы главного редактора издания Pravda. Ru Инны Новиковой ответил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью: Леонид Крутаков: в играх разведок принцип паритета — пакость на пакость

— Леонид, на Гаити объявлено военное положение в связи с гибелью президента Жовенеля Моиза в результате нападения боевиков. По сообщению начальника национальной полиции страны задержаны 15 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения, еще трое ликвидированы, восемь в бегах.

Конечно же, представитель Госдепа США заявил только, что видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные по поводу участия и роли американцев.

Они везде видят только след России, уже до такой степени, что это стало мемами и анекдотами. В данном случае, действительно, трудно сразу сказать про их роль, но американский след очевиден. Что вы думаете по этому поводу?

— Я, во-первых, думаю, что мы не должны воспроизводить формат американцев и видеть во всем их след. А с другой стороны, насколько я понимаю, и это одна из основных версий, что это убийство связано именно с какими-то наркоделами, а наркотики это всегда зона контроля спецслужб.

Это источник немаркированных, неотмеченных ничем денег — чистейший нал. Хотя он, конечно, очень грязный нал, но он — чистый в плане того, что невозможно проследить, от кого пришел и куда пошел дальше, в результате чего получен и за что заплачен.

Наркоденьги разведки

Поэтому, как правило, эти деньги используются во всевозможных спецоперациях спецслужбами многих стран. Наркотические деньги часто используются для закупки вооружения. Для спецслужб это нормально, для американских тем более, ведь это у них под боком.

Мы хорошо знаем насколько в Афганистане выросло производство наркотиков за время, пока американцы стояли там и контролировали эту сферу. И понятно, куда эти наркотики распространялись и под чьим контролем.

Для них это всего лишь источник абсолютно наличных денег, не связанных ни с какими историями. Наличными деньгами можно расплачиваться за что угодно, не оставляя финансовых следов.

Избавились от агентов-наркоторговцев и повесили на Каддафи

Хотя иногда финансово-наркотические следы выходят на свет. Я хочу еще вспомнить одну любопытную историю — сбитый "Боинг", вину за который потом взял на себя Муаммар Каддафи и даже выплатил компенсации.

Но перед этим была забавная история. В Северной Африке была вскрыта крупная сеть наркодилеров. Удивительным образом эта сеть совпала с агентурной сетью ЦРУ.

И как раз в этом самолете была собрана вся эта агентурно-наркотическая сеть ЦРУ, она летела на допросы по расследованию этого дела в США. И вдруг этот самолет сбивают, и гибнут все пассажиры, и при этом еще виноватым делают Каддафи. Я ни на что не намекаю, я просто констатирую факты.

— Но после ухода американцев из Афганистана там снова выходит на первый план радикальное движение "Талибан"*, которое контролирует северную часть страны. Уже было ведь обращение Таджикистана с просьбой о помощи в укреплении таджикско-афганской границы.

Понятно, что теперь американцы сделают вид, что вообще не имеют никакого отношения к Афганистану, не будут нам помогать, а наоборот возьмут попкорн и будут с радостью смотреть, что происходит как раз в отношении наркотрафика и возможных вооруженных прорывов границ…

— Конечно, не будут помогать. А зачем им помогать нам?

— Сможем ли мы сами справиться? Мы в Афганистан больше не пойдем. Но правильно ли только охранять границу? Когда выгнали фашистов с территории Советского Союза, мы пошли дальше, потому что если бы остановились, то Германия бы очухалась и пришла снова.

— Я только уточню: не фашистская Германия, а фашистская Европа.

— Да, фашистская Европа, практически вся она работала на Германию и направляла войска на Восточный фронт. Защищать границы, конечно, правильно, но все-таки, может быть, правильнее пойти и полностью ликвидировать угрозу?

— Я не уверен в этом, потому что Афганистан постоянно был яблоком раздора и источником нестабильности в Средней Азии. Это ключ для всей Центральной Азии, через него многие коммуникационные пути проходят.

История "Талибана"*

Поэтому дестабилизация там для США очень выгодна. Вопрос — даже не в "Талибане"* и религиозных пристрастиях талибов, а в той сети, которая была отфильтрована американскими спецслужбами за эти долгие годы и там осталась. Кто будет направлять эти движения?

В свое время "Талибан"* возникал как альтернатива западному влиянию. Ученики исламских медресе были наняты премьер-министром Пакистана Беназир Бхутто для охраны конвоя, которые направлялись через Афганистан. Фактически это был стабилизирующий фактор для Афганистана, который на тот момент раздирался различными течениями и племенами.

Но потом они стали самостоятельной силой, затем американцы там поработали. Безусловно, сейчас там будет происходить обострение и дестабилизация, потому что для США выгоден конфликт и взрыв в этом регионе.

Мы получим, конечно, зону колоссальной нестабильности, наркотический трафик, мы получим постоянные попытки распространить свое влияние на Таджикистан, Узбекистан и другие соседние страны со стороны афганских радикальных исламских группировок.

* организация, запрещенная на территории РФ