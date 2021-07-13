Россия эвакуировала своих дипломатов из Афгана в Узбекистан

Российские дипломаты и консульский персонал, дислоцированные в афганском пограничном городе Хайратан, теперь переведены в соседний Узбекистан, поскольку страна погружается в ожесточенные бои между боевиками Талибана и правительственными войсками.

Об этом ИА ТАСС сообщил Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану.

"Из Хайратана, поскольку он находится в подвешенном состоянии, чтобы не ставить под угрозу безопасность наших сотрудников, мы временно перевезли их на территорию Узбекистана”, — сказал он.

Сообщается, что в последние дни дипломаты оказывали поддержку гражданам региона и переведены в безопасную бывшую советскую республику временно, только до тех пор, пока не утихли боевые действия.

Однако Кабулов подчеркнул, что для российских сотрудников, работающих в посольстве в столице страны Кабуле, "такой угрозы нет”.

"В то время как ситуация ухудшается, — сказал он, — положение дел остается тревожным, но предсказуемым. В Афганистане происходит именно то, что мы ожидали".

Напомним, ободренные выводом американских войск из Афганистана, боевики Талибана* получили контроль над большинством территорий страны.

На прошлой неделе российские официальные лица заявили, что сделают все возможное, чтобы конфликт не перекинулся на Таджикистан. В последние дни несколько групп военнослужащих афганской армии были вынуждены просить убежища в горной стране, спасаясь от нападений талибов.

В воскресенье Индия заявила, что вывела своих дипломатов из второго по величине города Афганистана Кандагара. Этот шаг, по словам Нью-Дели, был вызван "интенсивными боями” в окрестностях.

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