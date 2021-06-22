"Россия – пишем, Китай – в уме": зачем властям США нужен был президентский саммит

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина закончилась. За их почти пятичасовым разговором следил весь мир в надежде, что Россия и США смогут оттолкнуться от того дна, которого достигли в отношениях.

Насколько результаты встречи соответствовали ожиданиям, Игорь Шатров в эфире программы "Геополитическая кухня" обсудил с доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Пономаревой.

Читайте начало интервью:

Совместное заявление Путина и Байдена по итогам встречи — документ ради документа

— Выпущенный по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена документ, надо признать, малоинформативен, поскольку речь в нем идет об очевидной вещи — стратегической стабильности. Это констатация того, что ни один из них не нажмёт "красную кнопку".

Почему же тогда эта очевидная вещь не возникла 5 лет назад после переговоров Трампа и Путина? Что помешало тогда вытащить вроде бы очевидный, но при этом совместный документ, чтобы можно было о чем-то говорить? Почему эта очевидная история, по которой истеблишмент может допустить своего находящегося на поводке президента, не возникла несколько лет назад, почему только при Байдене?

— По моему глубокому убеждению, это связано с китайским фактором.

Дело в том, что мы находимся сегодня в состоянии формирования большой двойки — Россия и Китай. Кстати, об этом много сказано в интервью, которое накануне встречи с Байденом Путин дал журналисту NBC.

Речь идет о том, что Китай в плане экономического роста, экономического влияния пять лет назад не представлял угрозы Соединенным Штатам. Неслучайно в новой доктрине НАТО Россия определена как военный противник, а Китай — как системная проблема, которую нужно решать.

Это экономика, это финансы, это ситуация с IT-технологиями, с информационным пространством и так далее. Но Китай не представляет все равно такой угрозы без военного значения, которое имеет сегодня Российская Федерация.

И поэтому разрушить намечающуюся "большую двойку", этот альянс — одна из главнейших задач американского истеблишмента. Причем неважно, кто будет "у руля": Трамп, Байден.

Повторяюсь, при Трампе Китай такого значения не имел. Сейчас же мы видим, какие угрозы в его адрес звучат, какое давление оказывается по разным направлениям. И поэтому я думаю, что этот саммит не был связан с тем, чтобы решить наши какие-то проблемы. Нет. А вот посмотреть, прозондировать почву, насколько действительно мы будем "блатны" в этом союзе с Китаем… Есть ли возможность вбить клин.

Поэтому и Украина, и вопрос Белоруссии как-то мазками затрагивались.

Еще интересный, мне кажется, момент связан с тем, что сегодняшний уровень кибербезопасности 5 лет назад был не таким. Соединенные Штаты представили список из 16 сфер, в которых недопустимы кибератаки. Перечислили, так сказать, самые главные сферы. И у меня возникает вопрос.

А что, в остальные сферы можно осуществлять кибератаки? Химическая промышленность — понятно, энергетика — понятно. А транспортные системы — это разве не угроза? Очень странный выбор.

Возвращаясь к пресс-конференции Путина — он очень хорошо на цифрах показал:

какое количество киберугроз исходит из Соединенных Штатов, например, какое — из России,

как те же Соединенные Штаты реагируют на киберугрозу, к которой они, естественно, подвязывают и Китай, и российских разработчиков.

Поэтому здесь очень интересно получается: присутствие Китая без его формального озвучивания.

— Да. Пишем: США, Россия. А Китай имеем в уме.

— Очень интересный посыл. И надо посмотреть будет китайскую прессу, особенно официальные органы, как они оценивают саммит, и по тональности китайской прессы можно будет понять, удовлетворены они тем, как прошли переговоры, или не удовлетворены.

Американцы отдают "победу" Путину

Дональд Трамп

— Интересно по тональности комментариев из США это оценивать. Трамп уже назвал данную встречу победой однозначно Путина. Почему он считает, что Байден проиграл?

— Во-первых, большие крупные игроки не говорят все, что знают. Это понятно. И задача очень часто бывает, наоборот, увести общественное мнение от тех или иных проблем.

Например, замучили уже, если не сказать хуже, журналисты, западные и отечественные, этим сидельцем оппозиционным, которого, кстати, Путин специально ни разу не называет по фамилии. Но это же тоже уход от проблемы реальной. На самом деле Соединенным Штатам, коллективному Западу глубоко наплевать на то, что происходит с этим человеком. Но если вдруг он умрет в тюрьме, это повлечет за собой очень серьезные последствия. А почему он должен умереть? Может быть, они работают над этим, как в свое время по поводу Слободана Милошевича?

Возвращаясь к тому, что говорил Трамп. Мне кажется, поскольку он человек очень эмоциональный, заводной, ему, наверное, было очень за державу обидно, когда он смотрел на ту самую пресс-конференцию Байдена и Путина.

Энергетика, которую излучали два президента, конечно, не в пользу Байдена, это очевидно. Тем более мы знаем про суфлеров, про заготовленных журналистов и так далее.

Также сама текстовка пресс-конференции говорит о том, что ничего из запланированного не достигли. Какие-то уступки со стороны России не прозвучали.

Представьте, если бы была какая-то договоренность, Байден бы вышел и сказал, что "нормандский формат" снимается и мы переходим к формированию совершенно новой площадки по Украине. Тогда это была бы если и не победа, то шаг к победе Соединенных Штатов. Но вопрос о вступлении Украины в НАТО был затронут мазками. То есть это вообще ни о чем.

Я тоже считаю, что у нас утрированно много внимания уделяется вступлению Украины в НАТО, потому что американские военные и специалисты уже все равно себя как дома ведут, по-другому это все оценивают. Но чисто формальный такой момент действительно присутствует.

Или, например, было бы сказано, что мы договорились об обмене заключенными. А здесь:

идет переговорный процесс, будет создана какая-то консультационная площадка.

Как и по послам. Ведь Путин сказал, что это технический вопрос. Но на самом деле мы знаем, что технические вопросы — это как раз и те, в которых кроется дьявол.

То есть фактически не было ничего предъявлено американскому избирателю, чего реально достигла команда Байдена на этих переговорах.

Видимо, ближайшие шесть месяцев — про которые "проговорился" Байден — будут показательны.