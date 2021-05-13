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Автор Любовь Степушова

"Мы не жалеем о своём выборе" - Донбасс отметил очередную годовщину референдума

Мир

11 мая 2014 года в Донецке состоялся референдум о самоопределении республики, после которого 12 мая власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию.

"Мы не жалеем о своём выборе" - Донбасс отметил очередную годовщину референдума

Как это было и как сегодня живут граждане самопровозглашённых республик?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал бывший депутат Верховный рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

— В Донецке подготовкой и проведением референдума занимались Пургин и Пушилин, с ними я контактировал особенно часто. Ребята в Донецке молодцы, более-менее они справились самостоятельно, мне только пришлось купить бумагу и оплатить печать, а все остальное сделали активисты. А в Луганске было чуть посложнее, там решили другие вопросы на референдум вынести, и мне пришлось приезжать и убеждать в том, что вопросы должны быть синхронными и одинаковыми у двух республик. И мы нашли консенсус по этому поводу.

— А какой, интересно, они свой вопрос ставили?

— Не помню в деталях, суть была одинаковая, но важно, чтобы они даже до точки, до запятой совпадали.

В тот момент времени мы считали, что это будет, во-первых, только начало большого проекта, во-вторых, это будет одна территория большая, Новороссия.

Я хочу поблагодарить отдельно мэров городов Луганска, двух народных депутатов от Партии регионов. Знаете, сейчас очень модно в Донецке и Луганске ругать эту партию, но ничего бы не было без активного участия рядовых её членов, ячеек, мэров городов, которые собрались и буквально с колес, совершенно бесплатно вышли, отработали, провели великолепно этот референдум.

Я помню, как приходили ветераны с цветами, какой был праздник.

— Напомните, пожалуйста, основной вопрос референдума…

— О суверенитете. Это слово можно понимать по-разному. Участие принимали все жители Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь и те территории, которые сегодня, к сожалению, не входят в ДНР и ЛНР.

Знаете, очень многие ребята, которые тогда участвовали, пострадали, потому что эти территории попали в состав Украины и там проводили расследование. У многих потом были очень крупные неприятности, если словом "неприятность" это можно назвать.

— В тех городах, которые сейчас — после того референдума — оказались под контролем Киева, например, Славянск, изменилось ли что-то в сознании людей за прошедшие годы? Они сейчас повторили бы свое желание быть в ДНР или ЛНР?

— Ничего не изменилось. Я видел сюжет украинского канала какого-то про "Бессмертный полк" в Славянске 9 мая этого года. Там интервью брали у мужчины, который открыто, представившись, говорит, что хоть прямо сейчас готов "чемодан, вокзал, Россия". А ещё он говорит, что рано или поздно будет объединение трех народов: русского, белорусского и украинского.

— А почему он не боится открыто такие вещи говорить?

— Дело в том, что люди уже мало реагируют на радикалов украинских. Мы недавно смотрели, как проходило 9 Мая. Идут люди, трудовые люди, рядом какие-то шавки беснуются, радикалы, кричат "зиг хайль", обижают ветеранов, но от них отмахиваются, как от мелких хулиганов.

Люди уже устали бояться. Они уже, знаете, отбоялись. И стало понятно, что вот эти радикалы, они ведь устали тоже. Они устали орать, они устали бесноваться, потому что за ними нет людей, за ними нет основы. У них впереди линия фронта, на которой их, если они туда действительно попадают, используют, как пушечное мясо, и нет народной поддержки. Они как полицаи, которые были во время Великой Отечественной войны, предатели, которые понимали о том, что их в лоно их хозяев-немцев не приняли, а от народа они оторвались.

А люди это чувствуют, чувствуют, что за ними правда, что их большинство. А значит, за ними будущее.

Чего на самом деле хотят украинцы сегодня

— Я читаю украинские паблики и знаю людей очень влиятельных на украинском политическом поле, которые совершенно по-разному оценивают количество людей, которые хотят, чтобы Украина была с Россией. Вот, например, Василий Волга. Он считает, что национализм победил на Украине. А в то же время Татьяна Монтян говорит, что так думает не половина, а две трети или даже три четверти населения Украины, и идея СССР 2.0, как она пишет, все более настойчиво овладевает массами.

Почему такие разночтения?

— Потому что сколько людей, столько и мнений.

И мне реально страшно за Таню Монтян, она умничка, она говорит сейчас более радикально, чем в свое время Бузина.

Большинство народа Украины за то, чтобы военные действия прекратить, это правда.

И поэтому большинству не нравится насильственная бандеризация, которая сейчас проходит на Украине.

Мы видим это по тому, как люди выходят на 9 Мая. Это же протест против власти.

  • Что касается дружбы с Российской Федерацией, то, к сожалению, пропаганда дает свои плоды.

Например, политическим путем привести партию, которая будет выступать за дружбу с РФ, в сегодняшних условиях к власти невозможно.

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Редактор: Ольга Лебедева
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